Liegská stáž, noční fiesta

Opět kousek ze stáže. Španělská fiesta na koleji. Sice jsem se jí neúčastnil, ale stejmě to ve mně nechalo hluboký dojem.

Den čtvrtý

Noc byla šílená. Byla neuvěřitelná zima. Jako bonus pořádala španělsky mluvící komunita na koleji fiestu. Hulákali až do třech do rána. Spát se nedalo a ta zima byla hrozná. Příští den byla neděle. Vzhledem k pozdnímu usnutí jsem se vcelku pozdě vzbudil. Vydal jsem se do kuchyňky vařit kávu. Chuť na kafe mě ale přešla, když jsem to viděl. Cože jsem to viděl? Něco, co jsem nikdy neviděl. Kdo mě zná, ví, že pořádnost není synonymem pro můj životní styl. Nicméně ta hrůza, co zbyla po noční fiestě, to jsem neviděl ještě nikdy. Po zemi se válely odpadky tak v 30 cm vrstvě. Ve všech koutech byly zvratky. V tom všem se váleli úplně opilí lidé. Zavřel jsem oči a říkal si, dojdeš ke sporáku a ohřeješ vodu. Opakovaně jsem zakopl o prázdnou flašku od tequilly. Na plotýnce sporáku ležely dva použité kondomy. Musím říct, že to mnou otřáslo.

Ohřál jsem vodu na kávu. Snědl nějakou snídani, už nevím, co to bylo a vydal se na nákup dolů do města. Myslel jsem, že nakoupím, něco v Carrefouru. O jaká naivita, všechno bylo zavřené. V neděli se nepracuje. Nakonec jsem nakoupil čokoládové piškoty v turecké večerce. Procházel se kolem nádraží Guillemins.

Byl duben, bylo hnusně, šokovaly mě ty neustálé přepršky deště. Za celou dobu pobytu jsem si na to nezvykl. Liegský déšť na kůži cítím ještě dnes, po tolika letech. Vylezl jsem na kopec, kde se tyčila dominanta města, taková kupole s vedle stojící relativně vysokou věží. Mnohokrát jsem ocenil to, že tam tahle dominanta byla, bylo to vidět z mnoha míst ve městě a byl to výborný orientační bod. Zjistil jsem, že na kopci kromě kupole a věže je památník padlým hrdinům v obou válkách. Bylo to celé zchátralé a zpustlé. Mezi dlaždicemi monumentálního pomníku rašily relativně vzrostlé břízky. Bronzové desky se seznamy padlých byly špinavé a vaklavé. Překvapilo mě to.

Vrátil jsem se dolů do města. Všude všechno zavřené. Obešel jsem katedrálu, operu a takové věci. Program opery byl zvláštní, evidentně masivně dotovaný. Jinak by nikdy nemohli hrát to, co měli na programu: Zemlinsky, Berg a řada dalších autorů pro náročného posluchače.

Co mě překvapovalo více, byl všudypřítomný nepořádek, špína a hromady odpadků volně na ulici..... Příšerné … další problém byli čmoudi. Povaleči neurčité národnosti a divné barvy pleti. Nepracovali, povalovali se po lavičkách, což mi v dubnu přišlo „pozoruhodné“. Posléze jsem se naučil se jich bát, všichni kolem mě varovali a mnoho varování vzbudilo obavy.

Vrátil jsem se na kolej. Někdo v mezičase uklidil bordel po fiestě, včetně těch zvratků. Dokonce lednička byla odmražená. Zastavil jsem se za Jozefem a snažil jsem se navazovat kontakt. Zjistil jsem, že to bude problém. Byl velmi zvláštní. Věřil v neolibartariánství, ale nebral to jako běžný světonázor, bylo to jako náboženství. Některé názory mě fakt zarazily, nejlepší forma vlády je kritarchie (vláda nezávislých soudců. Hned mě napadl film „Život a doba soudce Roye Beana“), která funguje v jediné zemi světa v části Somálska zvané Somaliland. Kriminalita tam dosahuje výši nadoblačných. Podříznou vás na ulici, než řeknete soudce. Ale to je asi jedno. Tohle bylo dáváno za vzor. Blábolil os svobodě, USA a takových věcech, ale kontext byl tak divoký, že mi to hlava nebrala. Činnost mafie byla uváděna jako pozitivní věc. Pravicový populismus se sklony k anarchii, tak jsem to diagnostikoval.

Bylo ještě světlo, tak jsem se šel projít po Sart-Tillman, podívat se, co kde je. Zjistil jsem, že je tam pizzerie, která byla vzdor neděli otevřená. Srovnání obsahu peněženky s ceníkem, který visel u vchodu, mě od návštěvy odradil. Jeden obchod, kupodivu otevřený, protože ho vlastnil Turek. Koupil jsem si čokoládové piškoty se želé, které se ukázaly být prokletím a ovocný čaj, který byl lékově formulován jako bublinková limonáda. Po téhle kombinaci potravin se dost přibere, ale to jsem zjistil až po návratu domů, když jsem zjistil, že nezapnu sako přes pupek. Pustil jsem si na notebooku film a šel si lehnout. Hlavou mi vířily ne zrovna příjemné myšlenky na samotu a rok času před sebou. Kolem deváté začal obvyklý sexy koncert. Přišlo mi, že ty holky tak nahlas vzdychají naschvál, aby ostatní záviděli. Já tedy záviděl rozhodně. Usnul jsem vzdor šílené zimě.