Liegská stáž, část třetí - prostitutka s biblí

Pokračování liégských příběhů. Vzpomínky jsou stále živé. Přitom to je tak dávno. Nestýská se mi. Přiznávám, že se mi tam prostě nelíbilo.

Den třetí

Den třetí byla sobota. Vypravil jsem se do města na průzkum. Motal jsem se v centru jako pitomec, nevěděl jsem, kudy chodím. Jediná stálice a orientační bod byl uleželý bezdomovec, kolem něhož kroužila mračna much. Přešel jsem kolem něj asi šestkrát. Celá věc měla jednu slabinu – při posledním průchodu ho přikrývali a nakládali do rakve. Byl mrtvý, a to vysvětlovalo ty mouchy. Nutno si uvědomit, že byl teprve duben.

Pak přišla historka s kinem, kterou už jsem zveřejnil, a během níž jsem přišel o deštník.

Když jsem potupně opouštěl pozice a prchal ulicí od onoho nešťastného kina (na němž z dálky zářila písmena XXX – správné kino bylo o pár vchodů vedle, prostě jsem se zmýlil), přitočila se ke mně holka v sutaně s kněžským límečkem kolem krku. Navíc se oháněla biblí. Něco mi říkala v místním dialektu, čemuž jsem vůbec nerozuměl, ale pochopil jsem slovo l’argent – peníze. „Jeptiška, shání peníze na charitu,“ pomyslel jsem si. Sáhl jsem do šrajtofle a dával jí dvoueurovou minci. Ona se začala chichotat a naznačila, že to nechce. Vzala propisku a na svou (mimochodem dost špinavou) dlaň si napsala 50 eur. Padesát Eur na charitu? To se snad zbláznila, ne? Po zkušenostech z toho dne ve mně začal hlodat červ pochybností, a tak jsem se soustředil na to, co vlastně říká. „La pipe d’amour…“ Co to je? V rozpacích a s rostoucím podezřením jsem to opakoval: „La pipe d’amour?“ „Oui, la pipe…“ A přiložila si ruku k vyšpuleným rtům a začala dělat pohyby nahoru a dolů. „Vždyť mi nabízí orální sex za padesátku!“ Střelil jsem pohledem po jejích špinavých rukách a zkažených zubech vyžraných pervitinem, zdvořile poděkoval a pokračoval v úprku pryč z té divné části města.

Teprve až na konci pobytu jsem zjistil, že zmíněná městská část kolem Rue du Champion je tzv. vykřičená. Po zmíněných událostech jsem se jí tak trochu vyhýbal.

V Liege mají samé pozoruhodnosti, třeba pisoir přímo vedle katedrály. Nebo ulici věnovanou ochutnávce trvdého alkoholu. Předpokládá se, že se opijete jako zvíře a budete zvracet. Přímo v chodníku jsou odtokové kanálky, do kterých se vyzvracíte. Prodavači z okolních obchodů to pravidelně splachují hadicí. Nikdy jsem nic takového jinde neviděl. Přišlo mi to docela dobré.

Ale to jsem odběhl.

Ale útrapy toho dne ještě nekončily. Potřeboval jsem nový deštník. Vlezl jsem do místního supermarketu GB, což je vlastně obdoba Carrefouru. Deštníky jsem dlouho nemohl najít, takže jsem aspoň do košíku hodil ovocné mléko – po celodenním courání jsem dostal hlad. Když už jsem to vzdával, našel jsem deštníky u pokladen. Nebyl jsem ale schopný zjistit, kolik stojí. „To se dozvím u pokladny,“ říkal jsem si. Na prsou mě hřála stoeurovka – „snad to nemůže stát tolik.“ Vplul jsem k pokladně. Pokladní vzala deštník, pak to mléko… a zaševelila: „soixante-trois“… šedesát tři?! (Proboha!) Dal jsem jí stoeurovku. Ona něco říkala – „plus petit“… prý menší bankovku. Tvářil jsem se, že nechápu, a tak mi vrátila 99 eur a 37 centů. Nechápal jsem, ale pak mi došlo, že mi naúčtovala jen mléko a deštník ne. Ten jsem si podle ní přinesl už s sebou. Upozornil jsem ji přátelsky česky, že ten deštník nebyl můj, a zaplatil jsem ho. Vylezl jsem ven, pršelo, rozevřel jsem deštník a koukám – „Made in China“. Začal jsem a skončil u čínského deštníku. Cyklus se uzavřel. „Jeden deštník vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny přivede, do temnoty sváže… v zemi Liège (Mordor), kde se mísí šero se šerem (byrokrat s byrokratem).“

Co je nebezpečné, jsou belgická trapistická piva. Koupil jsem si kartón, kde byly čtyři třetinkové lahve. Jmenovalo se to Chimay, a musím uznat, že to bylo skvělé pivo. Čtyři třetinky pro českého pivaře? Pas de problème.

Přišel jsem domů (na kolej), dal si Camembert, housku, kávu a k tomu dvě piva. Když jsem pak vstal, podlaha se zvedla a trefila mě přímo do obličeje. „Kruci, co to je?“ Pak jsem zjistil, že obsah alkoholu je 18 %. Ne 18 stupňů, ale 18 % čistého alkoholu v každé lahvi! Po celodenním hladovění jsem se samozřejmě střískal jako dobytek.

Ale co, na liègeské koleji se taková věc dá přežít.