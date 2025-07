Leopold Stokowski, tak trochu šílený dirigent - přepracovaná verze

Tolik obdivovaný a zároveň tolik proklínaný dirigent byl jedním z největších hudebníků XX. století. Znal se osobně se Sergejem Rachmaninovem a od toho se odvíjejí jeho interpretace těchto děl.

Leopold Stokowski

18. 4. 1882 – 13. 9. 1977

Tolik obdivovaný a zároveň tolik proklínaný dirigent byl jedním z největších hudebníků XX. století. Znal se osobně se Sergejem Rachmaninovem, znal jeho názory, dirigoval premiéry některých jeho koncertů a od toho se odvíjejí jeho interpretace těchto děl.

Začneme mírnou fiktivní nadsázkou, která se zakládá na vzpomínkách hráčů jeho orchestru:

Stokowski: „Já vám ten part přepíšu!“

První houslista: „Maestro, co plánujete přepsat?“

Stokowski: „No přeci tu partituru!“

První houslista: „Jakou partituru? To nemůžete, je to originál Čajkovskij!“

Stokowski: „Já už to přepsal, tady máte taháky na ruličkách od toaletního papíru. Jdeme do toho. A moc se omlouvám, chci po vás něco jiného než jiní dirigenti, a to není úplně běžné! A vůbec, tady bude ticho! Poslouchat budete! Dirigent jsem tady já!“

Zdá se vám to trochu přehnané? Trochu je, ale ne zase tak moc.

Než začnete číst můj výklad, podívejte se na následující parodii.

V reálu to bylo skoro stejné. Vypadal prostě jako šílenec. Ale to je to poslední, co byl. Byl malinko výstřední. Údajně záměrně hovořil různými přízvuky, které střídal. Za vším asi můžeme hledat ženu. Jeho manželka, pianistka Olga Samaroff, mu to údajně poradila po přesídlení do USA, že to podpoří mysteriózní legendu budovanou kolem jeho osoby. Mysteria mu šla vždy dobře.

Jeho pozoruhodný účes a potrhlý vzhled inspirovaly mnohé. Například role šíleného profesora (Christopher Lloyd) v Zemeckisově sci-fi komedii Návrat do budoucnosti (1985) nalezla inspiraci právě u Stokowského.

Ale to vše je póza ukrývající génia.

Řada lidí ho nesnáší, protože jim úpravy děl klasických skladatelů připadají nepřijatelné. Druhá, doufám větší skupina, ho nade všechno miluje. On se opravdu nebál zasáhnout do původní partitury a celý kus výrazně upravit a přepsat, když se mu to nelíbilo.

Některé jeho transkripce jsou natolik povedené, že se dnes uvádějí zcela standardně a úplně se zapomnělo, že to kdysi mívalo jinou podobu.

Například Třetí suita (přesněji její část) J. S. Bacha (BWV 1068), zvaná Air na struně G

Měla původně tuto úpravu (verze je s originálními nástroji.)

Ovšem na koncertech tuto verzi dnes nepotkáte. Stokowského přepis vypadá takhle a je uváděn opravdu často. Tato transkripce si hraje s měkkostí orchestru, kresebností smyčců a dává naplno vyniknout Bachově genialitě.

Je ale pravda, že Air na struně G existuje ještě v mnoha dalších úpravách. Pozoruhodnou verzi vytvořil mnou tolik obdivovaný Karajan. Zajímavá verze je také třeba z pera Augusta Wilhelmja.

Existují i transkripce další, ale žádná není tak měkká, neobsahuje tolik podzimní melancholie jako Stokowského verze. Je to jako silný černý čaj s medem, který se pije během podzimních plískanic v teple domova, zatímco vítr venku rozfoukává živě barevné opadané listy stromů do okolních zahrad.

Život a kariéra

Narodil se do rodiny chudého truhláře v Irsku.

Jeho raný život je zčásti obestřen tajemstvím. On sám někdy uváděl jako rok svého narození 1887. (viz budování mystéria)

Stokowski získal hudební vzdělání na Royal College of Music, kde studoval se skladatelem Vaughanem Williamsem a dalšími.

Od roku 1905 pracoval jako varhaník v kostele sv. Bartoleměje v New Yorku.

Od roku 1908 do 1912 šéfoval Cincinnattskému symfonickému orchestru, kde uváděl řadu děl tehdejších moderních autorů. Z místa šéfdirigenta tohoto tělesa odešel po vyhroceném sporu se správní radou na vlastní žádost.

11. 10. 1912 byl jmenován šéfdirigentem Filadelfského symfonického orchestru, kde dosáhl opravdu výrazných úspěchů.

Jeho pověstné show-manství jako bylo házení not na zem, aby prokázal, že je schopen dirigovat z paměti, světelné efekty na jeho hlavě a rukou vyvrcholily, když v letech 1929 – 1939 začal dirigovat bez taktovky. Dirigování bez taktovky se stalo jeho trademarkem a jeho rozmáchlá dirigentská gesta poutají pozornost i v současnosti.

Nejen, že měnil originální partitury, ale měl rád moderní technologie a experimentoval s mnoha aspekty nahrávaní, jako byla akustika místnosti nebo rozsazením hráčů v orchestřišti.

Když Stokowskému vypršela v roce 1940 smlouva s Filadelfským symfonickým orchestrem založil All-American Youth Orchestra, kde hráli hráči výhradně 18 – 25 let. Těleso absolvovalo v letech 1940 – 1941 turné po obou amerických kontinentech s vynikajícím úspěchem.

Šéfdirigenta Symfonickému orchestru NBC dělal v letech 1941 – 1944, kde alternoval s legendárním Arturem Toscaninim.

V roce 1944 založil Stokowski Newyorský symfonický orchestr, který dále vedl.

V roce 1945 založil Stokowski symfonický orchestr Hollywood Bowl, který však byl záhy zrušen, ale jeho nahrávací činnost pokračovala až do let šedesátých let dvacátého století.

V roce 1946 se Stokowski stal hlavním hostujícím dirigentem Newyorské filharmonie.

Někdy kolem roku 1954 byl NBC Symphony Ochestra rozpuštěn a znovu zformován jako Open-Air Symphony Orchestra. Vedením tohoto hudebního tělesa byl pověřen právě Leopold Stokowski.

V roce 1962 ve věku 80 let založil Stokowski American Symphony Orchestra. Řada jiných dirigentů se v tomto věku zpomaluje, on nikoli. Byl stále ve formě. Vedl některá legendární vystoupení a k našemu štěstí některá nahrál. Jako příklad bychom uvedli 4. symfonii Charlese Ivese. Stokowského pokročilý věk mu nebránil spolupracovat s předními sólisty a umělci té doby.

V roce 1972 se ve věku 90 let vrátil do Anglie, kde pokračoval v dirigování.

Pokročilý věk se projevil a dirigenta začalo zlobit zdraví.

V roce 1973 ve věku 93 let Stokowski dirigoval svou poslední premiéru, 28. symfonii méně známého britského skladatele Havergala Briana.

Leopold Stokowski zemřel 13. září 1977 na srdeční selhání ve věku 95 let.

Rodina

Stokowski byl 3 x ženat, s Olgou Samaroff, Evangeline Love Brewster Johnson, a nakonec s Glorii Vanderbilt. Mediální pozornost budily jeho mimomanželské vztahy, například s Gretou Garbo.

Opera

V opeře Stokowski moc nepůsobil, dirigoval však některá legendární představení, která vstoupila do dějin svou výjimečností. Při troše štěstí z nich existuje záznam.

4. března 1961 bylo v MET představení Pucciniho Turandot. Kdyby nahrávka technicky za něco stála, byla by to nejlepší Turandot všech dob. Ona je i tak, jen je to technicky horší. Ale žádná princezna Turandot nebyla tak ledová jako Birgit Nilsson, žádný neznámý princ nebyl tak odvážný jako Franco Corelli a žádná Liu nebyla taky tak sladká jako byla Anna Moffo, ten večer. Stokowski měl představení pevně v rukách a ani horší technická kvalita záznamu nemůže na jeho absolutním statusu nic změnit. Nutno upozornit, že nahrávka je stále dostupná.

Co se opery týká, pozoruhodnou „výtržnost“ Stokowski vyvedl při zavírání staré budovy MET (Metropolitní opery v New Yorku), kdy vystoupil před oponu a hlasitě protestoval proti zbourání staré budovy.

Tehdejší impresário MET Sir Rudolf Bing mu to nikdy neodpustil a vztahy obou mužů byly dost napjaté. Bingovy kriticky ironické poznámky na Stokowského adresu v jeho vzpomínkové knize 5000 večerů v opeře mi připadají malinko nadbytečné (můj názor). Není to však zdaleka jediné místo, kde dává Bing najevo negativní emoce vůči někomu, kdo se mu znelíbil.

Fantasia (1940) – experimentální animovaný film studia Disney

Jeho hrátky s technikou myslím dosáhly vrcholu, když Stokowski spolupracoval na experimentálním filmu studia Walta Disneye Fantasia (1940), kde se ujal hudební stránky a upravil řadu klasických skladeb. Film je technickým zázrakem své doby, protože použil patentovaný zvukový systém Fantasound, jedno z prvních praktických použití stereofonního záznamu. Nutno podotknout, že princip stereofonie byl objeven už asi o 50 let dříve.

Stokowski ve filmu i osobně vystupuje, a to ve scéně s Dukasovým Čarodějovým učněm si podává ruku s myšákem Mickeym a diriguje orchestr. Jeho silueta v černém fraku, s dramatickými gesty a přehnaně nasvíceným profilem se stala ikonickou. Od té doby si přesně tak začal svět představovat dirigenta.

Někdo by možná mohl namítnout, že ti tančící hrošíci, ještěrky (nevíte, co povídám? Podívejte se na ten film) a další jsou snůška naprosto nechutného kýče a nekonečné nudy. Jsem ochoten to připustit, ale když ono je to tak báječné a legrační. Přesně rozumím, jak to tvůrci mysleli. Nesmíte tvůrcům věřit, že to mysleli úplně vážně. Sice jsou zde patrny určité prvky narcistního sebezbožnění, ale jinak je to prostě úžasný provokativní experiment, který žene filmovou techniku té doby na hranu jejích tehdejších možností. Už jen to použití sterea v filmu bylo průlomové. Předběhlo dobu asi o 18 let, kdy byla na trh uvedena stereo LP deska.

Problém byl, že film měl takové technické nároky, že jeho technický potenciál mohl být využit pouze ve 12 kinosálech v celém USA. Možná tohle byl jeden z důvodů, proč tržby nesplnily očekávání a film byl dlouho považován za propadák. Teprve následné generace ocenily výtvarnou a technickou stránku filmu a pochopily, jak to vlastně tvůrci mysleli.

Nahrávky a odkaz

Stokowski zanechal rozsáhlou diskografii. Jím dirigované nahrávky jsou vždy něco zvláštního. Měnil orchestraci, měnil autorské záměry, produkoval konzumní verze náročných autorů. Dle jeho výroku: „I žena v domácnosti může poslouchat Wagnera.“

Jsou zde nádherné transkripce Bachových děl, experimentální symfonické syntézy z Wagnera a mnoho dalšího. Nutno poznamenat, že některé úpravy jsou o něco méně zdařilé a zjevně byly provedeny čistě pro úpravy samotné a je pak otázka, zda posloucháme původního autora nebo malinko exhibujícího Leopolda Stokowského.

Pijete-li při poslechu Stokowského kávu musíte opravdu dobře polykat. On se nebál zasáhnout nejen do orchestrace, ale klidně změnil i hlavní motiv. Jeden se zadusí šokem jako nic.

Kdo jiný přidá xylofon do Korsakovovy Šeherezády? A světe div se, ono mu to vyšlo. Tato nahrávka pro společnost DECCA je považována za jednu z referenčních verzí.

Některé interpretace jsou však klasické a v tom případě obvykle dosahují nejvyššího standardu interpretační kvality, kterou omezuje pouze úroveň nahrávací techniky té doby.

A pak jsou zde ty úpravy. Někdy to je nenápadné, někdy markantnější a jindy je kus úplně přepsaný a z původního záměru autora nic nezbylo.

Někdy mu to drtivě vyjde a je to lepší než originál, jindy je to prostě špatně. Já si ale myslím, že žádná partitura není posvátná a že umění má být živé.

Ty drobnější úpravy bývají občas malinko provokativní a musím říct, že se mi zdá, že byly do nahrávky zavedeny, aby vás dirigent udržel ve střehu jako mrknutí (nespi, poslouchej mě!).

Výraznější úpravy spočívají typicky ve změnách orchestrace. Zde bych vyzvedl Stokowského provedení De Fallovy Čarodějné lásky, která je upravena velmi vkusně. Gramofonovou desku s tímto kusem vydal český Supraphon se Shirley Verrett Carter. Jsou zde doplněná velmi pozoruhodná houslová „glissanda“, drobné změny v rytmu. Je to prostě lepší než původní verze.

Z druhé strany desky je potom Stokowského syntéza z Wagnerova Tristana. Zde většinu lidí překvapí, jak romanticky čarokrásná Wagnerova hudba umí být.

V roce 1972, ve věku 90 let, navštívil Stokowski Prahu a pro český Supraphon nahrál s Českou filharmonií některé svoje transkripce. Zmíněné nahrávky vám opravdu doporučuji k poslechu.

Tento inspirativní umělec stále oslovuje i současné publikum už jen proto, že prostě vypadal jako šílenec.

A co když se ti šílenci sešli dva? Stokowski nahrál Beethovenův pátý klavírní koncert Emperor s Glennem Gouldem. Stokowski se zde drží na uzdě, dává živá rychlá tempa. Porci šílenství zde naplno nahrazuje bzučící Glenn. Kdo není obeznámen s Gouldovou „bzučivou vokalizací“, může být poměrně zaskočen. Dle mého názoru to však funguje naprosto výjimečně. Neurotikům však doporučuji pořídit si k poslechu plácačku na mouchy, přesněji na vosy.

Zde byl génius, můžete ho proklínat, můžete ho nenávidět nebo můžete vyfiltrovat věci, které se vám líbí a na zbytek zapomenout.

