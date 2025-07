Leontyne Price, zrodila se hvězda

Jsou momenty v dějinách klasické hudby, které bych chtěl vidět. Popíšu vám nyní jeden takový moment. Text obsahuje prvky dramatické fikce, ale v obecné rovině se události staly tak, jak vám nyní budu vyprávět.

Je pozdní jarní odpoledne roku 1955 a ve zkušebně hudební školy Juilliard sedí dirigent Herbert von Karajan. Přijel si poslechnout několik mladých nadějných zpěváků. Karajan je malinko otrávený. Jeho kariéru výrazně poznamenalo členství v NSDAP. Po válce byl denacifikován. Jeho evropská dráha se opět rozběhla. Po smrti Wilhelma Furtwänglera převzal vedení Berlínské filharmonie a několika dalších institucí. Ve Spojených státech za sebou stále vleče tíživé stigma.

Jeho americké turné neprobíhá tak, jak si představoval. Reakce publika jsou sice nadšené, ale americké hudební asociace si drží odstup. Karajan očekával uznání … a snad i určité odpuštění. Místo toho zažil několik chladných gest. Hudební ředitel Filadelfského orchestru Eugene Ormandy mu například odmítl podat ruku. Výčitky míří vždy ke stejnému bodu, k jeho nacistické minulosti.

Karajan je zklamaný, ale jako profesionál se snaží nedávat své znechucení znát. Je zřejmé, že by potřeboval něco nového. Něco, co by otřáslo tímto ospalým, nepřátelským klimatem. I když si nejspíš neumí představit, co přesně se na něj právě chystá. Na to se připravit asi nedalo.

Florence Ward Kimballová, vokální koučka Juilliardu, uvádí jednotlivé kandidáty. Ti pochodují do poslechové místnosti jako husy na porážku.

Mezi nimi čeká mladá černošská sopranistka Leontyne Priceová. Je jí 28 let a už má za sebou cesty po celém světě s Gershwinovou jazzovou operou Porgy and Bess, většinou s relativními úspěchy. Je štíhlá, přibrala až později, v pokročilejších fázích své hvězdné kariéry. Běžný pozorovatel by asi váhal označit ji za krásnou. Na hlavě má záplavu černošsky kudrnatých vlasů – někdo by řekl afro. O vkusnosti jejího oblékání kolují mezi spolužačkami jízlivé poznámky. Ani dnešní kostýmek nijak nevybočuje z jejího stylu. Dvě vedle stojící dívky se shodly, že by ho nazvaly „tuctovkou“.

V uších má své typické hvězdičkovité náušnice s přívěškem a kolem krku neodmyslitelnou šňůru perel. Perly jsou sice pravé, ale nosí je s takovou neohrabaností, že působí spíš jako by nosila pouťové korále. Její výrazné rty zvýrazňuje ještě nápadnější rtěnka, která nešťastně upozorňuje na její poněkud křivé zuby.

Florence uvádí Leontyne. Karajan, stále podrážděný, se ptá, kdo to je. Pro sebe si polohlasně zabručí něco nepříliš lichotivého. Florence ho klidně informuje. Na jeho dotaz, zda je ta dívka vůbec dobrá, odpovídá bez váhání: Leontyne je nejlepší zpěvačka, kterou kdy školila.

Nálada je na bodu mrazu. Všichni v místnosti předpokládají, že Karajan je rasista. Byl přece členem NSDAP, co by se od něj dalo čekat?

Leontyne vstupuje na pódium zkušebny, pokyne klavíristovi a usměje se svými širokými ústy. V tu chvíli prostor prostoupí její neuvěřitelné ženské charisma. Karajan zanechává brblání a s lehkým zaujetím sleduje, co bude následovat. Ten úsměv ho zjevně zaskočil a smazal tuctový první dojem, který v něm vyvolalo její poněkud nevýrazné oblečení a ta nevhodná rtěnka.

Leontyne se znovu usměje, klavírista spustí doprovod a ona začne zpívat Tosčinu árii „Vissi d’arte“. Hlas se rozlévá prostorem .. je to hlas Leontyne Priceové!

Hlas, který ve spodní poloze nese sametové, kouřové zabarvení. Bez námahy stoupá vzhůru a v nejvyšších tónech září průzračně čistou, jiskřivou krásou. Karajan zaklání hlavu dozadu a nechává ten zvuk proniknout až do duše. Těžko si představit magičtější okamžik.

Ambiciózní dirigent, který má pověst autokrata a egomaniaka, sedí na židli, bez hnutí, s hlavou v záklonu, očarován hlasem ženy, kterou před chvílí považoval za nicku. Moc by mě zajímalo, co se mu v tu chvíli honilo hlavou. Víme, že v jiných případech vnímal hlasy jako hudební nástroje. Osoba, která je vydává, ho nezajímala. On si to vždy automaticky zařazoval dle svých představ, jak mu to bude znít s orchestrem a v tom kterém partu. Ale na tohle připraven být nemohl.

Najednou prudce skloní hlavu. Zkušebnou Juilliardu projede vlna vzrušení, něco se děje. Karajan vstává. Na tváři má zvláštní, téměř něžný úsměv. Jeho pověstná chladná maska je pryč. Tyto okamžiky, kdy nad chladnou vypočítavou vnější pózou, takto otevřeně převládla duše Karajana jako velkého umělce, byly vždy vzácné a jeho okolí vždy poměrně znervózňovaly.

„Co se to, kruci, děje?!“

Svým typickým chraplavým hlasem, s angličtinou, gramaticky správnou, ale zatíženou malinko legračním německým akcentem, začne hovořit s juilliardovským pianistou. I zde je patrné, že jeho obvyklá chladná korektnost je pryč. Vypadá zaujatě, až rozrušeně. Nevíme, o čem přesně spolu mluví. Ale pianista nakonec vstane od klavíru a přenechává Karajanovi místo.

Supernova, jasnější než tisíc sluncí, právě explodovala plnou svítivostí. Karajan se ještě jednou zvedá od klavíru a sděluje Leontyne, že má hlas století a že je umělkyní budoucnosti.

To ale není nic, co by Leontyne sama nevěděla. Sebevědomí jí nikdy nechybělo.

Tak co se vlastně stalo?

Leontyne na Karajana, podle svých vlastních slov, „nasadila“ árii Vissi d’arte. Tedy to nejlepší, co v tu chvíli měla.

„Musíte vždy použít to nejlepší, co v tu chvíli máte!“

Možná to zní banálně, ale mohli bychom to směle nazvat Leontyniným pravidlem.

Karajan se vrací ke klavíru a několik hodin Leontyne doprovází v různých áriích a písních. Po skončení jdou spolu s dalšími pedagogy Juiiliardu na večeři.

Dost by mě zajímalo, co si o tom myslel zbytek čekajících kandidátů. Ti šli asi domů. To už ale naše legenda nezmiňuje.

Tento, tolikrát popisovaný ikonický moment z dějin klasické hudby, bych chtěl vidět na vlastní oči.

A teď udělám totéž, co tehdy udělala Leontyne, „nasadím“ na vás Vissi d’arte v podání jednoho z nejúžasnějších hlasů, které jsem kdy slyšel:

https://youtu.be/kcd6hQbPX3s

Je to snad nejlepší příklad toho, jak nevyzpytatelné jsou cesty osudu.

Bývalý člen NSDAP rozpoznal výjimečný talent ženy, která má do árijské blondýny malinko daleko.

A následná spolupráce těchto dvou legend nám přinesla několik nádherných nahrávek – opravdových klenotů klasické hudby.

Můžeme jen žehrat, že jich není víc.