Leontyne Price: Smyslné kouzlo operní Divy

Vaše případné povzdechy nad mým nekončícím obdivem k této pěvkyni chápu, nejsem v tom obdivu ale sám. Její fanklub se na vás těší.

„Erotické vábení operní DIvy? Žena, která celý život bojovala s nadváhou, s ústy tak širokými, že by jimi mohl startovat letecký útok mezikontinentální raketou, a s tak nemožným afrem na hlavě? Jak to může být působivé a ještě k tomu eroticky? Jiří jsi prostě magor!“ Takové soudy mohou zaznít. Ale než je pronesete, zkuste se podívat do zrcadla a zamyslet se. Leontyne Price byla a zůstává typickým a hrdým zástupcem svého etnika.

Její hlas v nižších rejstřících měl kouřově temný odstín. V průběhu let se tato poloha proměňovala a přiznávám, že v určitých obdobích bylo její přehnané temnění až na hranici nesnesitelné manýry. Nicméně se této tendence ve velké míře zbavila. Přesto ani ona, jako žádný jiný pěvec, nemohla uniknout vlivu času. S otevřeností sobě vlastní se přiznávala k tomu, že jí spodní rejstřík činil obtíže a musela opakovaně měnit techniku zpěvu. Co však zůstalo, byl její nádherný a suverénní vzestup do výšek, kde její hlas zněl jako sen.

V průběhu času sice zářivost a pružnost hlasu postupně ustupovaly, ale jejich místo nahradila zralost, podložená léty zkušeností a jistoty. Na sklonku kariéry, kdy už zpívala pro vybrané publikum v komornějších sálech, se její hlas začal lehce ztenčovat, což mohlo u některých posluchačů vyvolat pocit ztráty kouzla. Ale nezapomínejme – to vše přišlo až kolem jejích sedmdesátých narozenin, kdy byla stále schopná uchvátit svou výjimečností.

Rané období – Základní poloha a formování hlasu

V prvních letech kariéry si Leontyne Price vybudovala pevný základ svého hlasu, který byl jedinečný nejen svou barvou, ale i objemem. Její soprán byl od počátku spojen s temně kouřovým odstínem, zvláště ve spodních rejstřících, což mu dodávalo výraznou a neobvyklou hloubku. Tato temná, přesto přitažlivá barva byla pro mnohé okamžitě rozeznatelná. Již tehdy prokázala výjimečné schopnosti, a to nejen v technice, ale i v interpretaci, která působila uhrančivě. U mladé pěvkyně to bylo zvláště působivé – její hlas dokázal být jemný a vroucný, ale i mohutný a ohromující. Zde se zrodilo ono magické kouzlo, které ji provázelo po celou kariéru. Její pravní nahrané vystoupení proběhlo v roce 1951 na půdě hudební školy Juilliard. Magie je již přítomna i když jsou zde prvky určité nejistoty. Ona se najde, jen to chvíli trvá.

Rok 1958 a její ranná Aida.

https://youtu.be/x0wJ0FBlcNA

2. 4. 1961 - Magie je přítomna zde již v plné míře

https://youtu.be/JJKCP4OVcO4

Po jejím debutu v MET

https://youtu.be/miq4WNIByd8

Vrcholné období – Plné zúročení a sláva (1959 - 1972)

zralá a na vrcholu (1962)

https://youtu.be/2U5xd-WcMxeo

V době, kdy se Leontyne Price stala globální operní ikonou, její hlas dosáhl plného rozkvětu. Byla v absolutním vrcholu svých schopností a její technika byla bezchybně vypracovaná.

https://youtu.be/JJKCP4OVcO4

Asi by mě tato úroveň zabila

Spodní rejstříky si zachovávaly kouřový odstín, ale byly dokonale vyváženy s vyššími rejstříky, kde hlas stoupal s neuvěřitelnou lehkostí a brilantností. Její výšky byly doslova oslňující – zářivé, pružné, a přitom plné. Její interpretace Verdiho a Pucciniho árií byly v tomto období považovány za nedostižné. Právě zde si vydobyla své místo mezi nesmrtelnými operními hvězdami.

Tohle Puccini není, ale má to unikátní interpretační přednosti a vyrovnat se tomu může být obtížné. I když je nutno si pamatovat, že jde o studiovou nahrávku a na živo by to znělo asi trochu jinak.

https://youtu.be/6UB87rs6k1I

Sopránový top však je v podstatě nedostižný. Jsou zde prvky jisté laškovnosti až erotického obsahu.

Přechodné období – Výzvy a přizpůsobení (1972 - 1985)

V průběhu let se však začaly objevovat první známky změn. Věkem se projevovala tendence k přetmavování hlasu v dolních rejstřících, což mohlo občas působit jako manýra. Říkám tomu priceování. Sama Price otevřeně přiznala, že tento vývoj znamenal nutnost adaptace techniky, kterou musela opakovaně přehodnocovat. Výšky si stále uchovávaly svou krásu, ale postupně se ztrácela část pružnosti a lehkosti, kterou kdysi oplývaly. Navzdory těmto výzvám její projev stále oplýval zkušeností a charismatem, jež jen zřídka nachází srovnání.

Rok 1956

https://youtu.be/QVZliSmEk7E

Rok 1977, zde se čekají nejhorší potíže a já je neslyším

https://youtu.be/Wk4vEqX83b8?list=RDWk4vEqX83b8

a zde rok 1993, Spotify uvádí 1996

https://youtu.be/2_aJTqjCsiE?list=PLGg0EfwoQYir0EyTs5bpImo8I-M4u6JRB

Zralé období – Zkušenost a síla vyjadřování

Jak jste slyšeli, ve zralých letech kariéry se hlas Leontyne Price stal méně pružným, ale její interpretace získaly na hloubce a zralosti. Její zkušenosti a znalosti každého detailu repertoáru se odrazily ve způsobu, jakým dokázala pracovat s textem, emocemi a dynamikou. Tato zralost a mistrovství se projevovaly především v jejím výběru koncertních vystoupení, kde dokázala oslovit publikum s osobním a nezaměnitelným kouzlem.

Její poslední vystoupení v operním domě byla Aida v lednu roku 1985. Diváci ten večer dostali něco nečekaného, dostali její slzy.

https://youtu.be/74HvM1lDUdw

Odejít ze scény témeř na vrcholu nebo těsně za ním, to prostě něco je a málokdo to dokázal.