Leontyne Price Rediscovered, recenze alba

Koncert se konal 28. 2. 1965 v Carnegie Hall. Slečnu Priceovou doprovodil její tradiční klavírista David Garvey. Záznam byl mnoho let považován za ztracený a byl náhodou znovu nalezen.

Recenze alba: Leontyne Price Rediscovered

Na začátek upozorňuji, pokud nesnášíte ženské vokály, ani to nezkoušejte. Je to opravdu výjimečný výkon a mohlo by vám to utrhnout hlavu.

Album Leontyne Price Rediscovered je skutečným klenotem v katalogu klasické hudby, představující neuvěřitelný talent jedné z nejvýznamnějších sopranistek 20. století. Leontyne Price, známá svým bohatým a expresivním hlasem, zde přináší výběr skladeb, které nejenže ukazují její technické mistrovství, ale také hlubokou emotivní angažovanost.

Když jsem našel v katalogu toto album, říkal jsme si, jak může být „znovuobjevená“. Mně vždy přišla „objevená“ až moc. Znovuobjevený je ale záznam toho koncertu.

Já sbírám slečniny nahrávky a tohle jsem prostě musel mít. CD přišlo. To, co na něm je, mě opravdu překvapilo. Já znám její hlas, provází mě celým mým dospělým životem. Ona se zde vůbec nekrotí, a protože zpívá bez zesílení, používá svůj hlas úplně naplno.

CD otevírá potlesk.

Začínáme nenápadně klasickou Händelovou koncertní árií „Care selve“. Je to jiné než komerční nahrávka, zde je hlas slečny Priceové plný squilla a rezonance. Následují další Händelovy árie. Pak přichází část Brahmsova písňového cyklu „Zigeunerlieder“ a to už jsem věděl, že poslouchám něco, co nemá obdoby.

Následuje několik písní modernějších autorů. Posléze několik spirituálů, kde se slečna sama uvádí a vtipkuje s publikem. V té době jsem už dávno v šoku pod židlí a dochází mi, proč je Leontyne Priceová taková legenda. Přichází Dorettin sen z Pucciniho opery La Rondine, La Mamma Morta z Andrea Chéniera a recitál ukončuje „Vissi d’arte“ z Toscy.

Ne nadarmo bylo toto vystoupení vyhodnoceno jako jeden z největších vokálních výkonů, které kdy byly nahrány.

To „zpívající tornádo“ není běžný soprán, je to útočná zbraň, která vám nasadí laťku tak vysoko, že se vám už nikdy nikdo nebude líbit.

Zároveň si však umím představit, že pro netrénované ucho to může být docela vražedný zážitek. Lidé dnes nejsou na takové výkony zvyklí.

Je zde drobný problém a tím je David Garvey. Garvey bývá jako doprovázející klavírista většinou dokonalý. Zde ale udělal docela hodně chyb. Je to prostě živé vystoupení, ale není to nijak hrozné.

Zvuková kvalita a produkce:

Nahrávka má, vzhledem k době vzniku, výbornou zvukovou kvalitu, která plně zachycuje bohatost a rezonanci hlasu Leontyne Price. Ta zvláštní dráždivá „hořkost“ v jejím hlase zde místy dosahuje až absurdních úrovní. Producenti odvedli skvělou práci při zachování autentického zvuku, což umožňuje posluchači cítit se, jako by byl přítomen při živém vystoupení. V Carnegie Hall byl vždy velmi pokročilý systém mikrofonů pro nahrávání.

Historický kontext a význam:

Leontyne Price byla průkopníkem nejen ve světě opery, ale také jako afroamerická umělkyně v době, kdy rasová segregace a diskriminace byly stále rozšířené. Toto album připomíná její odkaz a významný přínos k překonávání těchto bariér. Její kariéra je důkazem toho, že umělecká excelence může pomoci změnit společenské normy a předsudky.

Celkové hodnocení:

Leontyne Price Rediscovered je zcela výjimečné album, které nemá obdoby. Je to nejen oslava jednoho z nejvýznamnějších hlasů 20. století, ale také připomínka síly hudby překonávat hranice a spojovat lidi. Každá skladba na tomto albu je perla, která dohromady tvoří neocenitelný náhrdelník umělecké dokonalosti. Doporučuji všem, kteří chtějí zažít magii hlasu Leontyne Price a objevit nebo znovuobjevit krásu jejích nezapomenutelných interpretací.

Hodnocení: 10/10

Zjistil jsem, že je to na YouTube:

[Leontyne Price Rediscovered - YouTube]

(Odkaz)