Leontyne Price – operní diva se dožívá 99 let
Osoba A: „Ahoj, co to píšeš?“
Osoba B: „Promiň, neotravuj, nemám na tebe čas! Píšu medailon jedné z nejvýznamnějších operních sopranistek XX. století, Leontyne Price!“
Osoba A: „Komuže? Leontýna Price? A to je prosím kdo? Nikdy jsem to jméno neslyšel.“
Osoba B: „Haha, moc vtipné. Nemusíš dávat najevo, že jsi ignorant!“
Osoba A: „No dovol, ignorant? Nemůžu za to, že neznám tu tvoji provinční vykvíkuli!“
Osoba B: „Ignorant a korunovaný! Mluvíš o osobě, která je držitelkou rekordu v délce potlesku v MET v roce 1961! Mluvíš o osobě, která otevírala novou budovu MET v roce 1966 v Lincoln Center operou, která byla napsána přímo pro ni!“
Osoba A: „To se mi nějak nezdá. Nikdy jsem o ní neslyšel. Podívám se do telefonu… Ach… opravdu!... Cože?!!!! 19 cen Grammy? Jak to, že jsem o ní nikdy neslyšel?“
Osoba B: „Není to všechno, podívej se dále…. Dozvíš se opravdu hodně zajímavých věcí.“
Osoba A: „Zdá se, že má doma určitě sklad medailí!“
Osoba B: „Haha… pravda! Ale medaile jsou jen kov. Spíše zacituj z životopisu!“
Osoba A:
· Mary Violet Leontyne Priceová, slavná černošská pěvkyně, se narodila 10. 2. 1927 v městečku Laurel v Mississippi, které bylo v té době rasově segregované.
· Její rodná ulice dnes nese její jméno.
· Otec byl tesař a matka porodní asistentka. Rodina byla velmi chudá a hluboce věřící.
· Vystudovala zpěv na hudební škole Juilliard. Na Juilliardu věděli, že mají v podstatě jeden z nejúžasnějších hlasů století. Slečna Leontyne to myslím věděla moc dobře také. Sebevědomí jí nikdy nechybělo!“
· Její první operní role ve standardním divadle byla „Dialogy Karmelitek“ (Lidoine).
· Pak ji celostátní televize vybrala, aby zpívala Toscu anglicky v únoru 1955. Stát Mississippi to nevysílal (její rodný), protože je Afroameričanka. V roce 1956 vystupovala v NBC produkci Mozartovy „Kouzelné flétny“.
· Někdy v té době se seznámila s Herbertem von Karajanem a ten jí pomohl se prosadit. 2. 7. 1958 debutovala jako Aida ve Vídeňské Státní Opeře a o dva roky později v Covent Garden v téže roli (s Karajanem v zádech).
· Upoutala pozornost Metropolitní Opery, kde vystoupila v roli Leonory v „Il Trovatore“ 3. 1. 1961. Vedení MET chtělo „Aidu“. Ona ale vyhlásila, že nebude debutovat v roli otrokyně. (Je to zajímavé, protože později se s Aidou přímo ztotožnila.) Byl to dvojitý debut, její a italského tenoristy Franca Corelliho.
· Úspěch byl neuvěřitelný. Potlesk po árii „D´amor sull´ali rosee“ trval asi 42 minut (ve stoje).
· V roce 1966 byla pro ni napsána opera „Antony a Cleopatra“ – Samuel Barber. Premiéru tohoto díla zpívala v hlavní roli při otevírání nové MET v „Lincoln Center“.
· Její poslední divadelní vystoupení byla Aida v roce 1985. Byla to její 43. interpretace této role a celkově 203. večer ve verdiovském repertoáru v MET. Toto finální představení bylo zcela neuvěřitelné. Jí vůbec nebylo jedno, že je to poslední představení. Připomíná to emocionální explozi. Záběr na její oči plné slz je neobyčejně silný. Tady jí bylo 58 let. Ze začátku se, během ovací, tváří jako sfinga. Pak skloní hlavu a dojetí ji dostane. Oči ji zradily. V tu chvíli je jí vidět hluboko do duše.
· Pokračovala pak v recitálech a koncertních vystoupeních po celém světě. Leontyne naposledy oficiálně vystoupila 19. listopadu 1997, bylo jí 70 let. Po teroristickém útoku na WTC v roce 2001 vystoupila ještě jednou s písní „God bless America“. Bylo jí 74 let.
Osoba A (pokračování): „Musím říct, že je to impozantní životopis a myslím, že tak významnou umělkyni by měli všichni znát. Tady čtu o její odvaze vzdorovat rasistickým tendencím.“
Osoba B: „Už mi to věříš? Je zde jedna věc. U ní moje dráha operního fanouška začíná, to ona ze mě udělala milovníka klasické hudby a opery. Jsem jednou z obětí útočné zbraně, která má mnoho obětí po celém světě, která se jmenuje – hlas Leontyne Price. Jednou zkusíš a náhle se ocitneš v zajímavé společnosti lidí, kterým se stalo to stejné. Ten hlas ve spodní poloze chutná hořce, jako pravá černá káva, bez cukru… Hlas, který bez nejmenšího zaváhání stoupá vzhůru a rozlévá se jako stříbřitý paprsek mířící svou syrovou ženskostí hluboko do mojí duše.
Hlas, který rozpustí smutek, rozpustí bolest a že moje Parkinsonova choroba přináší bolesti opravdu hodně. Ten hlas mi vždy poskytne úlevu a nechá mi zapomenout na ošklivé starosti tam venku.
Osoba A: „Nyní zbývá jediná věc, musíš mi ji pustit. Na co, že tě to dostala? Chci to slyšet!“
Osoba B: „Dostala mě na crescendu z árie ‚Tacea la notte placida‘ z Verdiho ‚Trovatore‘“
Vážená Leontyne, přeji vám k vašim devadesát devátým narozeninám vše nejlepší a děkuji vám za dar hudby, který jste mi dala! Jste moje první operní láska, udělala jste ze mě to, co jsem! A já vám za to děkuji.
Váš oddaný fanoušek J. Zedník
Zdroje:
- Encyclopedia Britannica https://www.britannica.com/biography/Leontyne-Price
- Kenedy Center https://www.kennedy-center.org/artists/p/po-pz/leontyne-price/
- Archiv Metropolitní Opery https://www.metopera.org/discover/archives/notes-from-the-archives/leontyne-price-a-legendary-met-career/
- Dále bych uvedl vzpomínky rozhovory na YT, kterých je tam opravdu dosti, zde bych uvedl příklad
Jiří Zedník
Geraldine Farrar, hvězda klasické opery a němého filmu
Já, vždy, když napíšu na monitor takové velké jméno, jímá mě závrať. „Kdo jsem já, abych psal o někom takovém?“
Jiří Zedník
Phishingový útok na FB – ne, ten se mě netýká, nebo se mýlím?
Vždy jsem si myslel, že se mi nemůže stát, že bych naletěl na phishingový útok. Mám na FB dvojitou autorizaci a nejsem přece hlupák, abych spolkl nějakou falešnou návnadu.
Jiří Zedník
W. A. Mozart, Don Giovanni, Dramma giocoso, opera o dvou dějstvích - průvodce operou
Don Giovanni je základ kulturního dědictví evropské civilizace a pokud to někdo zpochybňuje, měl by se nad sebou zamyslet. Opera byla složena pro Prahu, měli bychom na to být hrdí.
Jiří Zedník
Jascha Heifetz – houslista, mistr staccata.
Významný ruský houslista David Oistrach kdysi řekl, že Jascha Heifetz má svoji vlastní kvalitativní kategorii, která nemá obdoby. Heifetz svou technicky dokonalou hrou posunul hranice lidských možností na novou úroveň.
Jiří Zedník
Necháme krásu zahynout? - doplněno
Hudební kritik David Hurwitz nedávno položil znepokojivou otázku, která souvisí s úpadkem zájmu o klasickou hudbu a operu. Zájem o tyto umělecké směry opadá a pro vydavatelství jde o čistě okrajové záležitosti.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Nemocnost v Olomouckém kraji klesla o 17,7 pct a dostala se pod práh epidemie
Nemocnost v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu po předchozím výrazném nárůstu začala opět klesat a...
Češi na ZOH 2026: 4. den přinese sprinty běžců, biatlonovou dvacítku i českou naději v boulích
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a čeští fanoušci se mají i 4. den na co těšit. Úterní...
Boží Dar podá ústavní stížnost proti výsledku referenda o území Ryžovny
Ústavní stížnost podá město Boží Dar proti výsledku referenda o výstavbě v katastrálním území...
Rychlobruslení na ZOH: Nikola Zdráhalová je v TOP 10, zlato má snoubenka Jake Paula
Mistryně Evropy Nikola Zdráhalová vstoupila na olympijských hrách v Miláně do závodu na 1000 metrů....
Moderní byt 1+kk (47 m2) na prodej v novostavbě v Lázních Bělohrad
T. G. Masaryka, Lázně Bělohrad, okres Jičín
3 590 000 Kč
- Počet článků 273
- Celková karma 9,94
- Průměrná čtenost 130x