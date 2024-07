Leontyne Price, komentáře k nahrávkám, 1. část

Leontyne Price má evidováno minimálně 79 nahrávek, včetně živých vystoupení. K tomu se přidávají pirátské nahrávky a nahrávky, které někdo pořídil na koleně, jež nejsou dokumentovány. A já to musím rozdělit, aby to někdo četl.

Leontyne Price má evidováno minimálně 79 nahrávek, včetně živých vystoupení. K tomu se přidávají pirátské nahrávky a nahrávky, které někdo pořídil na koleně, jež nejsou dokumentovány. Existují také filmové záznamy, i když některé nebyly dosud uvolněny.

La forza del destino (1984)

Interpreti: James Levine, Leo Nucci, Giuseppe Giacomini, Leontyne Price, Isola Jones

„La forza del destino“ je jako příběh možná poněkud absurdní, ale toto představení je nepřekonatelné. Záznam z představení z roku 1984 je skutečně výjimečný. Během první covidové krize jsem na to koukal na notebooku a sdílel jsem své dojmy v mezinárodní FB skupině. Náhle mě kontaktovala přes Messenger samotná Isola Jones: „Koukáš na mě?“.. „Ano, koukám!“ .. „A dobré?“ .. „Bezvadné!“ … „Tak ahoj!“

Aida (3. 1. 1985)

Interpreti: James Levine, Leontyne Price, James McCracken, Fiorenza Cossotto, Simon Estes

Jedná se o poslední Aidu Leontyne Price. Představení se zpočátku rozjíždělo ztěžka, McCracken měl zjevné potíže. První světlý bod nastal s příchodem Amneris (Fiorenza Cossotto), pak přišla Leontyne. Zkraje to nebylo úplně ono, ale uprostřed árie „Ritorna Vincitor!“ se projevila její velikost. Nebyla už mladá a na královnu krásy to nikdy moc nebylo. Diváci ten večer projevili vděčnost za ta všechna báječná představení. Dostali na oplátku nečekaný dar, dostali slzy dojetí.

Vybrané studiové nahrávky

Verdi: Aida (1962)

Interpreti: Decca, Solti, Price, Merrill, Gorr

Tato nahrávka je považována za královskou. I přes určité problémy během nahrávání, včetně nervozity a konfliktů mezi Soltim a Vickersem, výsledek je úžasný. Robert Merrill jako Amonasro a Rita Gorr jako Amneris dodávají nahrávce neuvěřitelnou sílu. Srovnatelných kvalit dosahují ještě nahrávky Muttiho a Karajana. Leontyne je slaďoučká jako medík, dráždivá, svůdná .. nikdy jsem neslyšel nic tak ženského. Vím i drby. Nahrávání probíhalo ve znamení absolutního chaosu. Solti byl velmi nervózní a údajně se stále hádal s Vickersem. Všichni byli frustrovaní a naštvaní, že to bude úplně tragické. O to větší bylo překvapení, co z toho vylezlo. Triumfální sekce je podivně nevyvážená, ale není to nic strašného.

Verdi: Aida (1973)

Interpreti: Leinsdorf, Price, Domingo, Milnes, Bumbry

Tato nahrávka je špičková, ale nedosahuje kvalit starší verze se Soltim. Placido Domingo a Sherrill Milnes jsou výborní, ale přesto to není na úrovni prvního záznamu.

Puccini: Madame Butterfly (1963)

Interpreti: Leinsdorf, Price, Elias, Tucker

Leontyne Price se ve své roli skutečně vyřádila, zvláště ve snaze hrát mladou dívku. Nahrávka je plná emocí a vášně, což je charakteristické pro Leontyne. Přestože Leinsdorf může být příliš uhlazený, zde je jeho vedení silné.

Puccini: Tosca (1963)

Interpreti: Karajan, Price, Di Stefano, Taddei

Tato Tosca je pro mě vrcholná. I když Di Stefano trpěl při nahrávání a do nahrávky to proniklo, výsledek je nádherný. Tato verze vyzývá i slavnou Toscu s Callas z roku 1953.

Puccini: Tosca (1973)

Interpreti: Mehta, Price, Domingo, Milnes

Mehta je výrazně za Karajanem, ale i tato verze je úžasná. Problémem je, že existuje starší a lepší nahrávka se stejnou zpěvačkou.

Bizet: Carmen (1964)

Interpreti: Karajan, Price, Corelli, Merrill, Freni

Tato nahrávka je plná vášně a erotiky, i když Corelliho příliš italský akcent je slabinou. Navzdory tomu je to královská Carmen a nejlepší verze, jakou znám. Příběhy ze studia dodávají nahrávce ještě více kouzla.

Studio vědělo, že Corelliho franina je šílená. Najalo koučku. Leontyne to komentovala, že je to úplně na kočku, protože paní Loretta de Leilo Corelliová koučce vyškrábe oči a doučování nebude. Přesně tak to prý dopadlo. Údajně ze schodů v hrůze letěla koučka a nas*aná Loretta za ní s rákoskou v ruce. Tahle historka je ale určitě nadsazená. Nebo, že by i oni byli jenom lidé?

