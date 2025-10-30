Leontyne Price a William Warfield
Leontyne Price (*10. 2. 1927 -), všichni ji známe, známe ten mírně zastřený hlas, který překypuje barvami, vášní, a který tak snadno stoupá vzhůru.
A víte, že byla vdaná? Její manžel se jmenoval William Warfield (22. ledna 1920 – 25. srpna 2002)
Zkusíme si nyní v kostce představit oba umělce v několika stručných životopisných bodech.
Mary Violet Leontyne Price se narodila 10. února 1927 v mississippském městečku Laurel do černošské rodiny tesaře a porodní báby. Rodina byla chudá a velmi hluboce věřící. Předpokládalo se, že Leontyne bude učitelka, ji však upoutala hudba. Dle jejích vlastních slov se rozhodla věnovat se zpěvu po shlédnutí Straussovy Salome na jevišti MET v New Yorku v podání legendární sopranistky bulharského původu, Ljuby Welitsch (10. černa 1913 – 1. září 1996). Hudbu studovala Leontyne na hudební škole Juilliard, kde získala stipendium. Po absolvování Juilliardu vystupovala Leontyne po celém světě s obnovenou premiérou Gershwinovy opery s jazzovými prvky Porgy and Bess.
Někdy v roce 1955 se seznámila s dirigentem Herbertem von Karajanem, kterého zaujala a on její vzestup akceleroval tak trochu explozivní metodou. Od té doby úspěch stíhal úspěch a ona se stala žijící legendou, průkopnicí v boji za práva Afroameričanů. Vystupovala jako první afroamerická umělkyně v TV v anglicky zpívané inscenaci Pucciniho Toscy. Rasové předsudky jsou ve společnosti hluboce zakořeněné. Při komunikaci se svými americkými známými jsem nabyl dojmu, že v Americe jsou tyto kořeny snad hlubší než u nás. Úspěch umělce, který nemá bílou kůži, se tam v některých kruzích ani dnes neodpouští.
Leontyne Price dostala 19 cen Grammy a její jméno je vytesáno zlatým písmem vyloženým diamanty na křídlech operní Múzy.
Nemyslím, že by bylo nutné ji nějak detailněji představovat. Všichni zasvěcení ji znájí, ale já ji pro nezasvěcené představím. Zjistil jsem totiž, že její jméno mezi běžnými lidmi není příliš známo.
https://youtu.be/3-Nzj7EDeBI?list=RD3-Nzj7EDeBI
Mezi zasvěcenými však toto jméno vzbuzuje velmi výraznou pozornost. Leontyne Price má status jedné z „Královen opery“. Zpívala opakovaně v La Scale. Je rekordmankou v délce potlesku za svá vystoupení. Má na svém kontě řadu výjimečných nahrávek, klenotů klasické hudby. Na závěr bych uvedl, že je to královna mého srdce. Ona to byla, kdo ze mě kdysi dávno udělal milovníka opery. Já na to nezapomínám a jsem jí za to moc vděčný.
William Warfield se narodil v Arkansasu jako William Caesar Warfield. Vyrostl pak v New Yorku, kde jeho otec působil jako černošský pastor. Mladý William získal první hudební lekce právě při zpěvu ve sboru v otcově kostele.
Během studia na vyšší odborné škole ve Washingtonu vyhrál Warfield hlavní cenu v soutěži „District Award for the National Music Educators’ League vocal competition“.
Další hudební vzdělání potom získal na Eastmanově Škole Hudby na univerzitě v Rochesteru, kterou abssolvoval v roce 1942 s bakalářským titulem.
Po krátké službě v armádě nastoupil Warfield do divadel na Broadway, kde účinkoval v muzikálech.
V roce 1952 byl Warfield vybrán konkurzem do obnovené premiéry Gershwinovy opery Porgy a Bess. A tam se ti dva potkali. Cestovali po celém světě, pořádali společné koncerty, aby pak 30. srpna 1952 vstoupili do manželství. Bohužel, William byl velmi ambiciózní a úplně se nedokázal vyrovnat s mezinárodní slávou svojí ženy.
Manželství bylo v roce 1967 soudně separováno, i když ti dva žili odděleně od roku 1959. Nakonec byl verdikt zpečetěn rozvodem v roce 1972.
Ti dva ale zůstali přáteli a William do konce života nezakrýval obdiv ke svojí ženě. Děti pár neměl.
Nutno podoktnout, že i William Warfield dosáhl značných úspěchů
V roce 1955 zpíval Warfield premiéru Coplandových Starých amerických písní.
V roce 1958 účinkoval v nahrávce Handelova Mesiáše pod vedením Eugena Ormandyho, kde zpíval basbarytonové party. (Nutno podotknout, že v pozdějších fázích se Warfieldův basbaryton transformoval v plnohodnotný bas.) Nahrávka vyšla pod křídly vydavatelství Columbia a je popkulturní ikonou svojí doby. vzdor výraznému krácení je stále hodnocena jako etalon provedení tohoto oratoria v daném historicko-kulturním kontextu.
https://youtu.be/b8Hf6_hh-e4?list=RDb8Hf6_hh-e4
Warfield byl také aktivní jako výjimečný recitátor poezie. A právě za recitaci poezie získal v roce 1984 svoji cenu Grammy.
Hrál též v několika hollywoodských filmech.
Psal jsem si s lidmi, kteří Williama osobně znali. Všichni ho popisují jako skvělého člověka. Mužská ješitnost je však mocná síla. Nemyslím si však, že by bylo na nás, abychom to soudili.
Záznamů, kde Leontyne Price a William Warfield zpívají spolu, je omezené množství. Jsou to většinou na živé záznamy z Porgy a Bess. Máme velké štěstí, protože existuje studiová nahrávka hlavních hudebních čísel z této opery.
Užijte si to:
https://youtu.be/B1jf9IfVYEA?list=RDB1jf9IfVYEA
Nahrávka je v dnešní době poměrně méně známa. A to je chyba, jedná se evidentně o referenční verzi.
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
