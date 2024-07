Leonard Bernstein, dirigent a skladatel klasické hudby

Jeden z největších hudebníků XX. století. Přítel a rival Herberta von Karajana. Velký člověk, velká osobnost a legenda hudebního nebe

Leonard Bernstein (25. 8. 1918 – 14. 10. 1990)

životopis pojmeme stručně, nemá smysl opisovat jeho život z encyklopedie. To si každý najde sám

Leonard Bernstein se narodil jako Louis Bernstein v Lawrence, Massachusetts, ruským židovským rodičům, konkrétně z Ukrajiny. Je prvním skutečně americkým dirigentem, který vedl americké hudební těleso. Přátelé mu říkali Lenny, a i on sám si to přál. My se neubráníme, abychom toto jméno občas nepoužili.

Začnem ukázkou, která je Bernsteinovým trademarkem

Je považován za jednoho z nejtalentovanějších amerických hudebníků všech dob. Za svůj život získal 16 cen Grammy a mnoho dalších ocenění.

V roce 1935 se Bernstein zapsal na Harvardovu univerzitu, kde se formovala jeho hudební osobnost. Navázal zde přátelství s Aronem Coplandem a dirigentem Dimitrijem Mitropoulosem. Z tohoto období také pocházejí některé první krátké kompozice.

Další hudební vzdělání získal v Curtisově Institutu Hudby, kde se dirigování učil u Fritze Reinera a posléze od Serge Koussevitzkyho.

14. listopadu 1943 byl Bernstein jmenován asistentem dirigenta Bruna Waltera, kde se uskutečnil i jeho první dirigentský debut. 28. ledna 1944 dirigoval Bernstein svou první symfonii „Jeremiah“, kde doprovázel mezzosopranistku Jennie Tourel.

V letech 1945–47 vedl Bernstein Stokowského hudební těleso New York Symphony Orchestra. V roce 1947 dirigoval Bernstein v Tel Avivu Izraelský filharmonický orchestr. Spolupráce s tímto hudebním uskupením plodně probíhala až do dirigentovy smrti.

V padesátých letech zkomponoval Bernstein „West Side Story“ (premiéra 28. 9. 1957), muzikál „Candide“ (premiéra 1. 12. 1956) a další díla.

V roce 1957 byl Bernstein jmenován vedoucím Newyorské filharmonie, tento post sdílel s Dimitrijem Mitropoulosem. V 60. letech bylo otevřeno Lincolnovo Centrum. Bernstein se tam zasadil o rozvoj New Yorské filharmonie uváděním nových děl jako například Arona Coplanda a Vaughana Williamse.

Po otevření MET v Lincoln Center dirigoval Bernstein i zde (např. Cavalleria Rusticana v roce 1972 a v roce 1983 Centennial Gala). Jako protest na atentát na JFK v roce 1963 dirigoval Bernstein 2. Mahlerovu symfonii: Vzkříšení a po atentátu na senátora Kennedyho v roce 1968 Adagietto 5. Mahlerovy symfonie.

V roce 1966 Bernstein dirigoval Vídeňskou filharmonii. V 70. letech byl Bernstein široce akceptován jako dirigentská hvězda a přímý rival Herberta von Karajana. Tato rivalita ale v reálu existovala hlavně na stránkách novin, ti dva byli v osobní rovině přátelé.

Bernsteinova sláva a věhlas se dále šířily. 25. prosince 1989 dirigoval na oslavu pádu Berlínské zdi Beethovenovu IX. symfonii. Toto slavné vystoupení vstoupilo do dějin.

Poslední koncert dirigoval Bernstein 19. srpna 1990. 9. října 1990 oznámil svůj odchod do důchodu. Leonard Bernstein zemřel 14. října 1990.

Bernstein se 9. září 1951 oženil s herečkou Felicií Montealegre Cohnovou. Měli spolu tři děti. Když byla Felicii diagnostikována rakovina, na kterou 16. června 1978 zemřela, Bernstein nebyl schopen se zbavit pocitu strašlivé viny. Všichni víme o Lennyho komplikované sexulitě. No a?? Co je komu do toho?

My nyní Lennyho srovnáme s jeho konkurentem Herbertem von Karajanem.

Lenny působí navenek dojmem velkého hravého dítěte. Větší omyl si nelze představit. On byl úplně stejně profesionální jako Karajan. Během zkoušek byli oba nepříjemní, komisní a dbali na každý detail. Oba byli velmi profesionální, vždy s jasnou vizí a vždy věděli, co chtějí dostat a dostali to.

Kdo viděl Bernsteina dirigovat, tak na to nikdy nezapomene. Karajan míval vždy zavřené oči a vypadal velmi vážně a seriozně. Lenny řve s orchestrem a když se mu kus líbí, vykazuje neuvěřitelnou vášeň hraničící až s erotickým vzrušením. Kdo to neviděl, nikdy neuvěří.

Bernsteinova osobnost byla velmi složitá. Celý život trpěl úzkostmi, velmi intenzivně kouřil a odešel velmi záhy po von Karajanovi. Patří k nejvýznamnějším osobnostem 20. století. I když se mu sem tam něco nepovedlo, některé nahrávky jsou považovány za referenční a vyrovnat se jim je těžké.

Média a nahrávky

Začneme netradičně cyklem pořadů pro mladé hudebníky. Cyklus běžel mnoho let. Lennyho charisma a didaktické schopnosti jsou naprosto úžasné. Nevíte, co je melodie? Lenny vám to vysvětlí a opravdu to pochopíte. Předvede vám, jak dirigovat orchestr obličejem. Legrace se nikdy nebál.

West Side Story

Známý muzikál. Je zde několik podbodů. Původní film je z roku 1961 a dle mého názoru je to hrůza na kvadrát. Nesnesu ten film (ale je to jen můj názor).

V roce 2021 Steven Spielberg natočil remake a je to šílený propadák. Já ale netuším proč. Je to bomba a naprostá.

Je natočen zajímavý dokument, kde je možné nahlédnout Lennymu pod pokličku. Dokument o natáčení nahrávky samotným Bernsteinem. Lenny obsadil do hlavních rolí přední operní pěvce. Bylo mu to vytýkáno, že je úplně mimo, že jsou akcenty pěvců úplně špatné. Asi to tak bude, ale to mě nezajímá. Akcenty neslyším a sám mám mnohem horší. Nahrávka je jinak dobrá a dobře se prodávala. Dokument odkrývá standardní problémy při nahrávání a problém mezi Jose Carrerasem a Bernsteinem. Byl jsem poučen, že to je snad režisérská dramatizace a že je to v reálu dost v pohodě.

Pozornost zasluhuje i nahrávka sama. Lenny měl velmi lehkou dirigentskou ruku a tady to je slyšet. Výběr pěvců je skvostný. Ať si hudební kritici hrají s růžovými slony a nechají publikum poslouchat.

Verdiho Requiem 1970, Martina Arroyo, Josephie Veasey, Placido Domingo, Ruggero Raimondi a samozřejmě Leonard Bernstein. Je to hvězdné, dosahuje to na Karajana, Martina vytrvale brečí a Lenny vyskakuje až do stropu, řve se sborem. Tomu nikdy neuvěříte. Dosahuje skoro Karajanovy úrovně. Problém je, že srovnávat dvě nahrávky v této úrovni nemá smysl.

V roce 2023 natočil režisér Bradley Cooper pokus o životopisný film „Maestro“. Nevím, jak si tohle Lenny zasloužil. Je to povrchní a hloupé

