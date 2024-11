Léčba Parkinsonovy nemoci z pohledu pacienta

Nemoc se zatím vyléčit nedá. Je možné nějakou dobu krýt její příznaky. Základní problém je, že není známa příčina této nemoci. Léčit něco, co nevím jak vzniká, je docela těžké.

Léčba Parkinsonovy nemoci

Pokusím se v krátkosti shrnout, co vím o léčbě Parkinsonovy nemoci. Nejsem lékař, jsem pacient, který tu nemoc má. Informace jsou tedy amatérské.

Základním bodem léčby je cvičení. Cvičení mentální a cvičení pohybové. V rámci mentálního cvičení musíte trénovat krátkodobou paměť a pracovat na udržení pozornosti. To je jeden z důvodů, proč píšu tyhle texty.

Cvičení pohybové. Musíte se protahovat, cvičit jednoduché cviky. Málokdo ví, že Parkinson ovlivňuje polykací svaly a mluvidla. Dobrá jsou určitě rétorická cvičení, pracovat na srozumitelnosti řeči.

Hodí se na to třeba recitace poezie, například Jan Neruda

„Písně kosmické“

Jak lvové bijem o mříže,

jak lvové v kleci jatí,

my máme chuť na guláš,

jsme se špenátem spjatí.

Nám z kuchyně vane hlas,

přistupte s talíři blíže,

dejte si porci špenátu,

Nám knedlík nohy víže.

My přijdem! Odpusť, kuchtičko,

pečená krůta je dost malá,

česnek na topinku patláme

Tatarák už k nám cválá

My přijdem! Nám břicho roste výš

a tepny tukem bují,

zimniční touhou po sádle

div srdce nerozbijí!

My přijdem blíž, my přijdem blíž,

my světů dožijeme,

my bijem o mříž talířem,

a my ho rozbijeme!

Asi jsem to nějak zmotal, budu se nad tím muset zamyslet. Ta chyba v rytmu je prostě dost trapná.

Kdo ji vidí, může mi dát do komentáře návrh opravy.

Řeknete cvičení, když za mnou přijde ta svalová bolest, tak vám na cvičení prostě dlabu. Já nemůžu nic, jen ležet, polykat andělíčky a modlit se, aby už to přešlo.

Z hlediska teorie výslovnosti se „c“ čte někdy jako „k“ a nabízí se tedy varianta zkusit místo cvičení kvičení. Tuto metodu jsem široce testoval a zdá se mi, že není účinná.

S posledním bodem souvisí, že by měl být člověk dobře naladěn a nepropadat panice. Pro depresivního neurotika je to docela těžké, ale určitě se snažím se dobře vyladit

Léky

Mezi laickou veřejností panuje názor, že na Parkinsonovu nemoc existuje mnoho různých léků. Ve skutečnosti jde o několik klíčových účinných látek kombinovaných v různých přípravcích.

Levodopa je hlavní stavební kámen léčby. Přeměňuje se v mozku na dopamin a nahrazuje jeho nedostatek. Postupem času však její účinnost může klesat, což vede ke střídání tzv. OFF (ztuhlost) a ON (lepší pohyblivost) stavů. K prodloužení účinku Levodopy se používají přídatné látky, jako je karbidopa .

je hlavní stavební kámen léčby. Přeměňuje se v mozku na dopamin a nahrazuje jeho nedostatek. Postupem času však její účinnost může klesat, což vede ke střídání tzv. OFF (ztuhlost) a ON (lepší pohyblivost) stavů. K prodloužení účinku Levodopy se používají přídatné látky, jako je . Inhibitory COMT (katechol- O -methyltransferázy), jako jsou entakapon, tolkapon a opikapon , zpomalují rozklad Levodopy, čímž prodlužují její účinek. Opikapon (např. Ongentys) je novější a silnější inhibitor s delším trváním účinku, užívá se obvykle jednou denně.

(katechol- -methyltransferázy), jako jsou , zpomalují rozklad Levodopy, čímž prodlužují její účinek. (např. Ongentys) je novější a silnější inhibitor s delším trváním účinku, užívá se obvykle jednou denně. Inhibitory MAO-B (monoaminooxidázy typu B), jako jsou selegilin a rasagilin , zpomalují rozklad dopaminu v mozku, čímž prodlužují jeho účinek. Mohou být použity samostatně v raných stádiích nemoci nebo v kombinaci s Levodopou.

(monoaminooxidázy typu B), jako jsou , zpomalují rozklad dopaminu v mozku, čímž prodlužují jeho účinek. Mohou být použity samostatně v raných stádiích nemoci nebo v kombinaci s Levodopou. Agonisté dopaminu napodobují účinek dopaminu. Mezi běžné agonisty patří pramipexol, ropinirol, rotigotin, apomorfin, bromokriptin, cabergolin a pergolid. Tyto léky se vážou na dopaminové receptory a pomáhají zmírnit příznaky, jako je ztuhlost a třes. Některé starší preparáty v této skupině byly odvozeny od námelových alkaloidů (Pergolid, bromokriptin a asi i některé další). Jejich použití je dnes omezeno, mají příliš mnoho vedlejších efektů.

Při výkyvech problémů se dává dopaminová pumpa. Dopaminová pumpa zajišťuje konstantní přísun Levodopy do organismu. Moderní pumpy se zavádějí do špeku na břiše, starší modely přes břišní stěnu do tenkého střeva.

Moderní metodou je tzv. hloubková mozková stimulace (DBS – Deep Brain Stimulation). Prosím, neplést s hloupou mozkovou simulací. Ta je vhodná pro pacienty bez mozku.

Provrtá se lebka a do mozku se zavedou elektrody. V místech, kam se dává srdeční stimulátor máte jiný stimulátor, který vysílá pulzy do mozku a zmírňuje tak příznaky nemoci. Opět to nemoc v žádném případě neléčí. Pokud máte štěstí, dá vám to pár aktivních let k dobru. Pokud štěstí nemáte, tak máte smůlu.

Razím sice zásadu, že komu nevrtali díru do lebky, neokusil vrchol pozemského blaha. Dobrovolně jsem se na to přihlásil, ale docela mě to děsí.

Je to zásah do mozku a něco vám to vezme a změní vás to. Neví se jak moc. Mozek je složitý a komplexní orgán.

Změnu osobnosti však může přinést i nemoc samotná.

Další metody

Anticholinergika – Tato skupina léků je méně často používaná, ale může pomoci zmírnit třes.

– Tato skupina léků je méně často používaná, ale může pomoci zmírnit třes. Amantadin – Původně antivirotikum, které se používá k léčbě dyskinezí spojených s Levodopou.

– Původně antivirotikum, které se používá k léčbě dyskinezí spojených s Levodopou. Kognitivně-behaviorální terapie (CBT) – Může pomoci zvládat deprese a úzkosti spojené s Parkinsonovou nemocí.

Jsou zde další léčebné metody, jejichž účinnost nebyla prokázána, ale to určitě neznamená, že se to nedá zkusit.

Doplňky stravy – mám nedůvěru k doplňkům stravy, ale nějaké beru.

Akupunktura a akupresura – nic se tím určitě nepokazí.

Aplikace kmenových buněk se zdá kontroverzní. A moc to nefunguje, alespoň zatím. Naděje do budoucna ale stále přetrvává.

To už je lepší Woodoo a zaříkávání. Tam byla účinnost prokázána jednoznačně. Nic nezvedne náladu tak jako bodání do Woodoo sošky nenáviděné tchýně nebo šéfa.

Modlení, přechod k Judaismu? Jistě se to dá zkusit.

Určitě jsem na něco zapomněl.

Zbývá zmínit poslední možnost „Nechat se umlátit smetákem“. Nutno konstatovat, že ani tato pokroková a progresivní metoda nemoc neléčí.