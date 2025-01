Kirsten Flagstad, norská sopránová bohyně (přepracovaná verze)

Jsou legendy, které nesmí být nikdy zapomenuty. zde bych měl jednu takovou legendu. Srážka s Kirsten umí být dost drtivá.

Kirsten Flagstad (1895-1962)

Začnu osobní historkou z práce. Mám starší kolegyni, profesorku chemie, které budu říkat Lenka. Lenka má slabost pro klasickou hudbu, což mě vedlo k tomu, že jsem ji postupně přesvědčil o kouzlu Renaty Tebaldi. Dnes se dá bez váhání označit za oddanou Tebaldiánku. To mě ale nijak zvlášť nepřekvapilo.

Jednou večer, dlouho po pracovní době, jsem zůstal v kanceláři a hledal něco v odborné literatuře. Na bedýnkách k počítači, které jsou sice kvalitní, ale pořád jen bedny k počítači, mi hrála Kirsten Flagstad. Konkrétně její verze Solveiginy písně od Edvarda Griega z roku 1929.

Lenka si ten večer vzpomněla, že si něco zapomněla, a přestože už byla pokročilá hodina, vrátila se do práce. Sedla si k počítači, aby rychle vyřídila maily, ale jakmile Flagstad začala zpívat, přestala psát a jen zaujatě poslouchala.

„Kdo to je?“ zeptala se s překvapením.

„To je Kirsten Flagstad,“ odpověděl jsem.

S úsměvem jsem pak dodal: „Netvrď mi, že tě dostala!“

Dostala ji. Zcela nekompromisně.

Kirsten Flagstad se narodila v norském Hamaru. Oba její rodiče Maja a Michael Flagstadovi byli hudebníci. Několik měsíců po jejím narození se rodina přestěhovala do Kristianie (později Oslo). Její talent se projevil již v raném věku.

Zpočátku studovala u Ellen Schytte Jacobssonové a později u Alberta Westwanga. V roce 1913 debutovala jako Nuri v d’Albertově opeře Tiefland. V roce 1916 jí soukromé stipendium umožnilo odjet na tři roky do Stockholmu, kde se dále věnovala studiu zpěvu u Gillise Bratta. Bratt měl řadu slavných studentů, mezi nimiž byli Gertrud Pålson-Wettergren, Göta Ljungberg, Oscar Ralf, Ivar F. Andrésen a skotský tenorista Josef Hislop. Po 18 měsících u Bratta, Kirsten Flagstad v březnu 1918 oficiálně debutovala na recitálu v univerzitní aule v Kristianii.

Norsko nemělo národní operu. Kirsten tedy podepsala smlouvu s nově založenou Opera Comique. V letech 1920-26 zpívala Kirsten Flagstad převážně operety, vystupoval v dnes již zapomenutých dílech, jako je You-You Victora Alixe, Phi-Phi Henriho Christiného, Gri-Gri Paula Linckeho, ale také ve známějších dílech Offenbacha, Franze von Suppého a Johana Strausse mladšího. Toto období jejího života však zahrnovalo i skutečné operní role a již v roce 1921 zpívala Desdemonu s Leem Slezakem (Uff!!! To bych tedy rád viděl!).

Krátce nato přijala řadu těžších rolí včetně Amélie ve Verdiho Maškarním plese a Minnie v norské premiéře La Fanciulla del West. Její výkon v roli Markétky v Gounodově Faustovi v roce 1926 byl jakýmsi průlomem a zvěsti o jejím hlase se začaly šířit i mimo Norsko. V roce 1927 absolvovala tři koncertní provedení Beethovenova Fidelia v univerzitní aule v Kristianii. V té době ukončila operetní dráhu.

Dostala nabídku na konkurz do opery ve švédském Göteborgu na roli Agathy v Čarostřelci s vyhlídkou na roční smlouvu. Konkurz dopadl úspěšně a v říjnu 1928 Kirsten zahájila dlouholetou spolupráci s göteborskou operou „Stora Teatern“. Druhou významnou rolí byla Mikal v opeře Saul og David Carla Nielsena. Především však Kirsten dostala příležitost zpívat skutečné operní role. V Göteborgu nastudovala některá významná díla italského repertoáru: Aidu, Mimi v Bohémě (jediná role, kde byly recenze spíše negativní, protože hlas i postava Flagstad se zdály být příliš robustní), a také Toscu.

V Göteborgu působila také jako koncertní pěvkyně a účinkovala v oratoriích. Tam také poprvé veřejně zpívala Wagnera, když do koncertního programu zařadila Alžbětinu modlitbu z Tannhäusera. Často a ráda zpívala Beethovenovo „Ah! Perfido“.

V Norsku sponzorovala Norská operní společnost každoročně zvláštní letní představení a v roce 1929 padla volba na Lohengrina. Role Elsy byla nabídnuta Kirsten. Kirsten nabídku ochotně přijala. Bylo to její první vystoupení v kompletní Wagnerově opeře. V té době se seznámila se svým druhým manželem Henrym Johansenem, za kterého se provdala v roce 1930.

Na jaře téhož roku následoval její debut v roli Evy v Mistrech pěvcích v Göteborgu. V roce 1932 ztvárnila titulní roli ve švédské premiéře Händelovy Rodelindy, rovněž v Göteborgu. Poté následovala další letní opera v Norsku, tentokrát Tristan a Isolda. V letech 1933 a 1934 se objevila v menších rolích v Bayreuthu. Na podzim téhož roku v Göteborgu debutovala jako Elisabeth v Tannhäuserovi.

Rok 1935 ji přivedl do Metropolitní opery. Její historický debut v roli Sieglindy ve Valkýře se uskutečnil 2. února v sobotním odpoledním vysílání. Ještě před koncem měsíce zpívala Isoldu a debutovala také jako Brünnhilda ve Valkýře a Soumraku bohů. Od roku 1935 do roku 1941 tvořili Kirsten Flagstad a Lauritz Melchior wagnerovský pár snů, i když jejich osobní vztahy nebyly nijak zvlášť vřelé.

Její partnerství s americkým klavíristou a dirigentem Edwinem McArthurem (1907-87) bylo hudebně i osobně mnohem přínosnější. V listopadu 1939 McArthur dirigoval historické představení Tristana v chicagské Civic Opera House s Flagstad a Giovannim Martinellim v titulních rolích.

Na jaře 1941 učinila Flagstad kontroverzní rozhodnutí, vrátit se do okupovaného Norska, protože se jí stýskalo po manželovi a rodině. Ačkoli v Německu nikdy nezpívala a ve své okupované vlasti nikdy veřejně nevystupovala, byla po válce pronásledována, protože její manžel si prostě s režimem zadal.

Několik let jí bylo bráněno opustit Norsko a měla velké problémy s obnovením své mezinárodní kariéry. Když se v říjnu 1947 vrátila do Spojených států, měla naplánovaný poměrně skromný koncertní program. Nenašel se však jediný operní dům, který by ji angažoval.

To se však zlomilo a vedení Chicagského symfonického orchestru jí požádalo, aby se 16. listopadu zúčastnila inscenace Tristana v Civic Opera House. Bylo to poprvé od jejího odjezdu z USA na jaře 1941, kdy se objevila v divadle. Představení mělo obrovský úspěch a vedlo k pozvání k účasti na benefičním koncertu pod královskou záštitou v Londýně, který řídil Sir Thomas Beecham. I to přispělo k pomalé poválečné rehabilitaci Flagstad.

Její návrat do Metropolitní opery zůstával problematický a uskutečnil se až v první sezoně Rudolfa Binga, kdy se v lednu 1951 vrátila s kompletním cyklem Wagnerova Ringu. Kontroverze, které její návrat provázely, včetně vyhazovu Lauritze Melchiora, byly popsány v Bingových pamětech 5000 nocí v opeře.

Tristan měl být v té sezóně jejím formálním rozloučením, ale Bing ji přesvědčil, aby se vrátila v následující sezóně na Gluckovu Alcestis. Po rozloučení s Met vystoupila v roce 1953 jako Dido v Purcellově opeře Dido a Aeneas v londýnském Mermaid Theatre.

Flagstad pokračovala ve studiových nahrávkách a koncertních vystoupeních až do roku 1959. Flagstad si zachovala svůj zájem o duchovní hudbu a pořídila řadu nahrávek Bacha, Händela a Mendelssohna. Zpívala také první provedení Vier Letzte Lieder Richarda Strausse 22. května 1950 v Londýně za řízení Wilhelma Furtwänglera. K jejím významným poválečným nahrávkám patří Tristan s Furtwänglerem z roku 1952 a role Fricky ve Zlatu Rýna v první části Soltiho Ringu z roku 1958.

Flagstad byla také pozoruhodnou interpretkou skandinávských i německých písní. V roce 1958 byla Flagstad jmenována první generální ředitelkou nově založené Norské národní opery.

Teprve loni se norská vláda oficiálně omluvila za perzekuci Flagstad během války a po ní. V jejím rodném domě v Hamaru je dnes muzeum a koná se zde každoroční hudební festival věnovaný Flagstad a jejímu umění.

Kirsten Flagstad má pamětní sochu před budovou opery v Oslo.

A nyní zkusíme několik ukázek.

A já začnu Solveiginou Písní

Chcete ránu paličkou na maso po hlavě. Kirsten je nejlepší v náročném repertoáru. Sibeliův Podzimní Večer, Op. 38 č. 1. Doporučuji opatrnost, pro nepřipravené ucho, to může být moc.

Kirsten Flagstad, G. F. Handel, opera Xerxes, largo Ombra Mai Fu

Asi to stačí, co myslíte?