Kathleen Ferrier, hlas který bude znít věčně

Kathleen Ferrier, jméno, které zůstává nesmazatelně zapsáno v dějinách klasické hudby. Její hluboký kontraaltový hlas, plný emocí a hloubky, uchvátil posluchače po celém světě. I přes krátkou kariéru, která byla tragicky přerušena její předčasnou smrtí ve věku pouhých 41 let, se stala ikonou, na kterou svět hudby nezapomíná.

Byla krásná, byla úžasná, její emotivní hluboký hlas barvy a chuti krémové smetany se zapíše do duše každého posluchače klasické hudby, který má srdce.

Životní příběh

Kathleen Ferrier se narodila v roce 1912 v malém městečku Higher Walton v Anglii do chudé rodiny řiditele místní školy, jako 4. dítě. K hudbě ji vedla matka. Zdálo se, že nebude nevěnovat hudbě velkou pozornost. Když už, tak jí oslovoval klavír. A skutečně, vyhrála několik amatérských klavírních soutěží.

Hudba ji volala, ale kvůli nízkým příjmům svých rodičů ji nemohla studovat. Nechala se zaměstnat jako telefonistka na General Post Office. Její hudební kariéra se rozvíjela na poli klavírní hudby spolu s výcvikem na telefonistku. Tehdejší telefonní ústředny neumožňovaly to, co dnes známe. Nebyly automatické. Volali jste ústřednu a tam vás fyzicky přepojili na telefonickém panelu. Výcvik na telefonistku ukončila v roce 1931 ve věku 19 let.

V roce 1935 se provdala za Alberta Wislona. Manželství se však nevyvedlo. Neví se úplně přesně, co se stalo, ale tvrdí se, že manželství zůstalo nenaplněno. Já si ale nemyslím, že by to byla naše věc. V roce 1937 se na základě sázky s manželem jen tak z legrace přihlásila do soutěže pro amatérské zpěváky na prestižním Charlisle Festivalu. Nutno říct, že soutěž měla též klavírní obor a ona směřovala hlavně tam. K jejímu překvapení však pěveckou část soutěže drtivě vyhrála. To změnilo její život, a hvězda její slávy začala prudce stoupat. Zpívala klasický repertoár, Haendela Glucka a další autory.

Též začala pořizovat první nahrávky, zprvu pro Columbia Records, kde se dramaticky nepohodla s kontroverzním hudebním producentem Walterem Leggem. Přešla tedy do DECCA Records, kde byla atmosféra pohodovější, tedy alespoň pro ni.

W roce 1946 ji Benjamin Britten přesvědčil, aby přijala roli v jeho opeře „Znásilnění Lucretie“ na festivalu v Glyndenbourne. V Glyndenbourne byl její výkon považován za jedinou světlou stránku této opery. V jiných zemích sice byla opera o něco úspěšnější, ale přesto to byl vcelku propadák.

V Glyndenbourne jí ředitel festivalu, pozdější ředitel MET, Rudolf Bing seznámil s legendárním dirigentem Brunem Walterem.

Nahráli spolu Mahlerův písňový cyklus „Das Lied von der Erde“. Tato nahrávka vstoupila do dějin a dodnes je považována za klenot klasické hudby, i když není úplně HiFi.

Její kariéra se odlepila a dosáhla nadoblačných výšin. Spolupracovala s nejlepšími dirigenty té doby, Herbertem von Karajanem, Johnem Barbirollim. Také se jí podařilo alespoň částečně urovnat vztahy s Walterem Leggem.

Po smrti otce u ní vcelku nečekaně byla v roce 1951 diagnostikována rakovina. Léčba byla vcelku agresivní a ona se nedala zadarmo. Vystupovala, co jí zdraví dovolovalo do posledního momentu. Metastázy však byly ještě agresivnější.

Kathleen Ferrier zemřela 8. října 1953 ve věku 41 let.

Vrcholné momenty kariéry

Mezi její nejznámější výkony patří její interpretace Mahlerovy Symfonie č. 2 (Vzkříšení) a Písně o mrtvých dětech (Kindertotenlieder), kde její hlas zněl s neuvěřitelnou hloubkou a emocemi. Její provedení Händelovy árie He was despised z Mesiáše je dodnes považováno za jedno z nejlepších vůbec.

Její nahrávky, především s vydavatelstvím Decca, ukázaly její všestrannost, kdy dokázala přejít z lidových písní do vážné hudby s lehkostí a vášní. Jedním z nejznámějších lidových kousků je Blow the Wind Southerly, která dokonale předvádí její jemný a citlivý přístup k textu.

Dědictví

I když byla její kariéra krátká, její vliv na svět klasické hudby je obrovský. Je oslavována za svůj přirozený hudební talent a schopnost hlubokého prožitku, zůstává inspirací pro zpěváky a posluchače po celém světě. Její interpretace Mahlera a Händela jsou často vzorem, jak přistupovat k těmto dílům s hloubkou a emocí.

Ukázky:

Haendel, Messiah

https://youtu.be/uTaN8NG0jjY

Tohle je dost zničující, tedy alespoň pro mě… Blow the Wind Sutherly. Byla prostě úžasná a jde mi to přímo do duše.

https://youtu.be/NQiseqH7KYU