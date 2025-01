Jules Massenet, velký francouzský hudební skladatel

Francouzská opera v poslední době poutá moji pozornost, proto jsem pro vás připravil další medailon. Massenet byl významný francouzský skladatel období romantismu, proslulý především svými operami.

Jules Émile Frédéric Massenet

(12. května 1842 – 13. srpna 1912)

Život a kariéra:

Dětství a vzdělání: Narodil se v Montaud, dnes součásti Saint-Étienne, jako nejmladší dítě Alexisa Masseneta a jeho druhé manželky Éléonore-Adélaïde. Jeho otec byl důlním inženýrem, matka amatérskou hudebnicí, která rozpoznala Julesův talent a poskytla mu první hudební vzdělání. V roce 1851 byl přijat na Pařížskou konzervatoř, kde studoval hru na klavír a kompozici pod vedením Ambroise Thomase.

Prix de Rome: V roce 1863 získal prestižní Prix de Rome, která mu umožnila tříleté studium v Římě. Během tohoto období se seznámil s díly Richarda Wagnera, Hectora Berlioze a Charlese Gounoda, což ovlivnilo jeho další tvorbu.

Návrat do Paříže: Po návratu z Říma se živil jako učitel klavíru a skladatel písní. V roce 1866 se oženil s Louise-Constance de Gressy, se kterou měl dceru Juliette (*1868).

Pedagogická činnost: V roce 1878 byl jmenován profesorem kompozice na Pařížské konzervatoři, kde vyučoval 18 let. Mezi jeho žáky patřili například Gustave Charpentier, Ernest Chausson a Gabriel Pierné.

Významná díla + osobní komnetář a doporučené nahrávky

Manon (1884)

Tato opera, založená na románu abbého Prévosta, zaznamenala fenomenální úspěch a zůstává v repertoáru operních scén po celém světě. Massenet zde vytvořil intimní drama s jemnou lyrikou, odlišné od pozdější verze Giacoma Pucciniho.

Doporučené nahrávky:

Julius Rudel (1974): Beverly Sills, Nicolai Gedda, Gerard Souzay, Gabriel Bacquier, New Philharmonia Orchestra. Skvostná nahrávka s nádherným pěveckým obsazením, přičemž Beverly Sills je zde na vrcholu svých sil.

Pierre Monteux (1955): Victoria de los Angeles, Henri Legay, Michel Dens, Orchestra of the Opéra-Comique. Tato nahrávka byla později rekanálována do falešného sterea, ale přesto má úžasný šarm a Victoria de los Angeles dodává Manon okouzlující nevinnost.

Nemohu si vybrat, obě nahrávky jsou pro mě absolutním vrcholem.

Le Cid (1885)

Velkolepá opera inspirovaná španělským národním hrdinou Rodrigem Díazem de Vivar. I když není tak často uváděna jako Manon, stále se objevuje na programech významných operních domů.

Doporučená nahrávka:

Eve Queler (1976): Plácido Domingo, Grace Bumbry, Paul Plishka, Opera Orchestra of New York. Tato nahrávka přinesla Le Cid opět na výsluní, a Domingo je zde prostě fenomenální, stejně jako celé obsazení.

Werther (1892)

Melodramatická opera na motivy Goethova románu Utrpení mladého Werthera. Dílo je ceněno pro svou rafinovanou strukturu a nádhernou melodiku, která hluboce oslovuje posluchače.

Doporučená nahrávka:

Libor Pešek (1985): Peter Dvorský, Brigitte Fassbaender, Hans Helm, Magdaléna Hajóssyová. Tato nahrávka má pro mě zvláštní místo v srdci – už jako dítě jsem byl na ní závislý. Dvorský má nádherný hlas, Fassbaender je dokonalou Charlotte.

Thaïs (1894)

Opera vyprávějící příběh egyptské kurtizány a její duchovní proměny. Přestože premiéra nebyla okamžitým úspěchem, dnes je známá zejména díky meditativní mezihře Méditation.

Doporučené nahrávky:

Julius Rudel (1975): Anna Moffo, José Carreras, Gabriel Bacquier. Tato nahrávka bývá považována za jednu z nejhorších operních nahrávek všech dob. Anna Moffo už zde nebyla ve vrcholné formě. Dle některých hudebních kritiků je to nejhorší operní nahrávka všech dob, ale mně to tak hrozné nepřijde.

Lorin Maazel (1976): Beverly Sills, Nicolai Gedda, Sherrill Milnes. I zde bych si dovolil kritiku, že Beverly Sills zní místy příliš staře. Přesto tuto nahrávku hodnotím výše než Rudelovu.

Yves Abel (2000): Renée Fleming, Thomas Hampson, Giuseppe Sabbatini. Perfektní po všech stránkách – nádherný zvuk, úžasné pěvecké výkony. Tohle je moje volba.

Don Quichotte (1910)

Jedno z posledních velkých děl Masseneta, inspirované Cervantesovým románem. Opera byla dobře přijata a je považována za významný příspěvek k operní literatuře.

Tady vás možná překvapím – tuto operu moc neznám, takže žádnou nahrávku neuvedu.

Ocenění a závěr života

Massenet byl v roce 1876 jmenován rytířem Čestné legie a v roce 1900 povýšen na velkodůstojníka téhož řádu. Zemřel 13. srpna 1912 v Paříži na rakovinu střev.

Jeho jméno zůstává zapsáno zlatým písmem v dějinách operní hudby a jeho díla nadále oslovují posluchače svou lyrikou, emocionalitou a mistrovským zpracováním.

Přejdeme rovnou k hudbě.

Massenet napsal více než třicet oper a těm se dnes budeme věnovat, tedy spíše jen těm zmíněným. Napsal ale i nádherné orchestrální kusy, které jsou dnes už zapadlé. Asi to bude škoda. V těch záplavách zapomenuté klasické hudby se naleznou skutečné skvosty. Jsou to vrcholy romantismu. „Ne, opravdu nekecám. Poslechněte si. Arianinu lamentaci z opery Ariana.“ https://youtu.be/eLcEMGY-R-U

Já na vás nyní nasadím jeden z nejkrásnějších hudebních motivů pro housle (tedy dle mého názoru, někomu to snad může připadat příliš tklivé), které kdy byly napsány. Meditace Thais z opery Thais. Nechte se unést Stradivárkami Itzhaka Perlmana

https://youtu.be/718UdiQh0CQ

U Thais ještě zůstaneme. Tato opera obsahuje jednu z nejkrásnějších sopránových árií, které se říká zrcadlová, ve které Thais uvažuje nad pomíjivostí života. A my na ni vybereme krásný hlas a krásnou ženu Renee Fleming.

https://youtu.be/hTDeuWc8Iww

Další uvedenou operou je „Le Cid“. Opera je nádherná i když je považována za méně známou. My si teď uvedeme některá hudební čísla.

Začneme baletní Suitou z 2. dějství opery. https://youtu.be/d9qYLwzlHSI

Pak je zde velmi známá árie „Ô souverain, ô juge, ô père“, ve které si poslechneme Franca Corelliho. Corelliho francouzština je zlehka katastrofická, ale my mu to snad odpustíme. Franco nám naservíruje dostatek emocí, dostatek dramatického výkonu a svůj báječný hlas. Že vyslovuje frázi „tu peux“ jako typééé“. To jsou jen detaily.

https://youtu.be/xMrv9t_SQbc

Pak se zde nachází árie „Plačte, mé oči - Pleurez, pleurez mes yeux“. A my si nyní poslechneme její královskou výsost Grace Bumbry https://youtu.be/7RWIRkb7pxY

Pak se zde nalézá úderná árie „Ô noble lame étincelante“ a my zvolíme Georgese Thilla

https://youtu.be/J9WYLy3RK30

A nyní přichází čas dvou operních evergreenů a naprostých vrcholů operního světa.

Werther

Opera je velmi smutná, melodramatická, plná nádherných hudebních motivů a vášnivé hudby.

„Proč mě probudily předzvěsti jara, Pourquoi me reveiller“, tenor Cesare Valetti.

https://youtu.be/ChwrkX36x2k

Vzhledem k tomu, že je to jedna z nejkrásnějších árií, zkusíme ještě jiné interprety

Jonas Kaufmann

https://youtu.be/PzKhikZ4oVE

Franco Corelli, přeci vás neochudím o Francovu skvostnou francouzštinu

https://youtu.be/QH5Km5AHF2o

Pak bychom zvolili vnitřně rozpolcenou Charlottinu árii „Va! laisse couler mes larmes“ a my na to zvolíme někoho krásného: Elina Garanča

https://youtu.be/GqMHr8KhGLo

Pak bych uvedl Werherovu zoufalou árii „Un autre est son époux“ tenor Nicolai Gedda

https://youtu.be/c4Xcoi0Nlr8

A nyní uvedeme Wertherovu úvahu nad sebevraždou „Lorsque l’enfant revient d’un voyage“, Alfredo Kraus

https://youtu.be/hekXLtSJxbw

Opera obsahuje intenzivní vášnivé pasáže „Rêve! Extase! Bonheur!“ Beno Blachut

https://youtu.be/Dk9g35c3nqY

Pak bychom uvedli Manon

Je to něco úplně jiného než Pucciniho verze. Jsou zde nádherné jemné pasáže, ale také árie plné vášně, jako je „Ah fuyez, douce image“ a my zvolíme někoho, koho nevím zda znáte: Jerry Headley https://youtu.be/Ku1asLA0Pt0

A pak je zde jemná árie „Instant Charmant .. en fermant les eyeux“ Giuseppe di Stefano, sice trochu za zenitem, ale stále úžasný

https://youtu.be/z9H3tQpx_uU

Pak bych zmínil árii „Adieu mon petite table“, těžko hledat něco, co by bylo tak smutně nádherné jako tohle. Renee Fleming https://youtu.be/KEcpVxDJtoM

A nakonec bych dal jeden z nejkrásnějších duetů „N’est-ce plus ma main?“ Beverly Sills a Nicolai Gedda

https://youtu.be/L34Bspbex3E