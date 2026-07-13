John Williams, hudební skladatel
Kdo je v současné době nejznámější skladatel na poli klasické hudby? Myslíte si jistě, že je to Mozart nebo Beethoven. Když ale rozšíříme definici toho, co vlastně je klasická hudba, dojdeme k něčemu úplně jinému. Máme zde skladatele, který skládá hudbu klasickou, ale známý je hlavně na poli hudby filmové. I jeho filmová hudba je komponována na základech klasických kompozičních postupů a je reprezentantem toho nejlepšího, co se na poli filmových soundtracků kdy napsalo.
„Už to máte? … Vím, že ano. Kdo by to byl jiný než John Williams!“
Vídeňskou filharmonii vede John Williams ve svém myslím nejznámějším kusu „Imperiální pochod ze Star Wars“.
Tenhle kus znají lidé po celém světě a myslím si, že co se týká popularity, to na hlavu poráží Beatles, Avril Lavigne, Lady Gaga a tu novou zpěvačku, jejíž jméno si nepamatuji a která se během zpěvu vynořuje ze sudu s olejem, tedy dá-li se ta její plicní nemoc zpěvem nazývat. Znají to lidé na všech kontinentech, a to jen tak někdo říct nemůže.
John Towner Williams se narodil 8. února 1932 v newyorském Queensu manželům Esther (Towner) Williamsové a Johnnymu Williamsovi.
V roce 1948 se rodina přestěhovala do Los Angeles a John zde navštěvoval školu a také hudební kurzy, kde získal základy hudebního vzdělání.
V roce 1951 vstoupil mladý hudebník do letectva. Armáda brzy odhalila Johnův hudební talent a on se brzy prosadil jako významný aranžér a dirigent hudby pro americké letectvo.
Po ukončení vojenské služby navštěvoval John hudební kurzy na Arizonské univerzitě. Hudbu též studoval na prestižní hudební škole Juilliard, kde u Rosiny Lhévinne studoval hru na klavír. V té době měl sen, že bude koncertním klavírním virtuosem jako jeho vzory, pianisté Van Cliburn nebo John Browning.
Záhy však shledal, že komponování hudby ho přitahuje více. Přesto se však v počátcích své kariéry živil jako jazzový pianista.
Mladý skladatel se přestěhoval zpět do Los Angeles a nastoupil do filmových studií jako skladatel filmové hudby.
A já bych nyní mohl z internetu do nekonečna vypisovat všechny filmy a televizní projekty, na kterých se John podílel, ale to si jistě najdete sami.
My zde zmíníme jen vybrané filmové tituly: Superman, Blízká setkání třetího druhu, Jak ukrást Venuši, Čelisti, Indiana Jones, E. T. Mimozemšťan, JFK, Jurský park, Schindlerův seznam, Harry Potter a mnoho dalších.
Kompletní list diskografie je zde.
Už méně známým faktem je, že John má značné úspěchy i na poli skutečné klasické hudby. (Titul vážná hudba zcela odmítám. Připustíme-li, že existuje hudba vážná, pak také musí existovat hudba směšná. A já nevím, jak do toho zapadá, když moje milovaná sestřenka dostala nezadržitelný záchvat smíchu na Berliozových „Letních nocích“, což, jak víme, jsou písně o smrti. Vyvedli ji, a tím se dělení hudby na vážnou a směšnou samo diskvalifikovalo.)
V letech 1980–1993 působil John jako šéfdirigent orchestru Boston Pops. Je zde zajímavý pikantní bod, že se John v roce 1984 urazil po nevhodných komentářích členů hudebního tělesa na adresu Johnova soundtracku k „Hvězdným válkám: Impérium vrací úder“. John podal rezignaci a členům uskupení dalo opravdu hodně práce, aby si to u Johna vyžehlili.
John je autorem mnoha klasických skladeb. V poslední době mě opravdu zaujal jeho „Houslový koncert č. 2“, který skladatel složil pro houslistku Anne-Sophie Mutter. Koncert nese charakteristický skladatelův rukopis, ale je míněn zcela seriózně a také seriózní a dechberoucí je – ukázka zde.
John Williams sám sebe s nemístnou skromností charakterizuje jako béčkového skladatele. Tato kompozice potvrzuje, že to není pravda.
I když zde musíme podotknout, že ve Williamsových kompozicích občas slyšíme inspiraci jinými autory, třeba Gustavem Holstem nebo Igorem Stravinským, nemyslím si, že by to nějak snižovalo skladatelovu uměleckou úroveň.
Zmíněný koncert představuje pouhý zlomek skladatelových tvůrčích aktivit.
John Williams je i úspěšný dirigent. Přiznám se, že když jsem ho zde poznal, málem mi vypadly oči. Leontyne Price (můj idol), „Climb Ev’ry Mountain“ z muzikálu „Za zvuku hudby“, za tu šílenou technickou stránku se omlouvám – zde.
A já opět nebudu vypisovat z Wiki všechny pozice, na kterých John působil.
John Williams je podruhé ženatý. Jeho první choť Barbara Ruick zemřela v roce 1974 (pár měl tři děti). Skladatelovou druhou ženou je fotografka Samantha Winslow.
A my se nyní na chvíli vrátíme ke skladatelově filmové hudbě.
První reakce Stevena Spielberga na náčrt soundtracku k filmu Čelisti byla, že si snad John dělá legraci. Já, když to poslouchám, hned hledám pod sedačkou žraloka – zde.
John se nebojí skládat hudbu k filmům, které bývají považovány za lehčí žánr. On sám říká, že většinu těch filmů ani neviděl. A jak čas plyne, stávají se z těch filmů nostalgické kusy, u kterých oko stárnoucího filmového fanouška vlhne v záchvatu dojetí. Také by se snad dalo říct, že běžící čas proměnil tyhle filmy v klasiku žánru. Jsou to filmy, ke kterým se vždy rád vrátím, a John Williams je jeden z důvodů, proč to tak je.
Boston Pops Orchestra vede John Williams – „Jurský park“ - soundtrack
Zdroj úvodního obrázku – Wikimedia Commons
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