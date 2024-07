Její Pastorkyňa (Jenůfa), Leoš Janáček

Operu řada lidí považuje za zcela neposlouchatelnou. Tak to ale určitě není. Musíte mít buď na Janáčka mít uzpůsobený mozek nebo tomu musíte dát čas a opravdu to poslouchat. Je to skvělé a vynaložený čas se vám vyplatí.

Její Pastorkyňa (Jenůfa) Leoš Janáček Předtím, než se pustíme do podrobného výkladu opery, je důležité objasnit klíčový pojem: Pastorkyňa. Tento termín, který mě kdysi zaskočil a vedl k určitému faux pas. Pastorkyňa označuje v staročeském jazyce nevlastní dceru, tedy dívku, jež pochází z předchozího manželství jednoho z rodičů. Musím se přiznat, že pochopení této opery mi chvíli trvalo, což je běžné u náročnějších hudebních děl. A stále mi k plnému uchopení kousek chybí. Rád se k tomu přiznám. Opera se vyznačuje tím, že nemá uzavřená hudební čísla, ale skládá se z krátkých zpěvných úseků, které udržují určitou lehkost navzdory tragickému příběhu. Hra byla poprvé uvedena v roce 1890 a její transformace na operní scénu trvala až do premiéry v lednu 1904. Autor a libreto Leoš Janáček sám přetvořil literární předlohu Gabriely Preissové do libreta, a styl jakým to udělal byl v oblasti opery průkopnický. Výsledný text není ve verších, ale je úzce sleduje hudbu, což umožňuje dosáhnout zpěvnosti a emotivního dopadu. Hlavní postavy Jenůfa: Hlavní hrdinka, nevlastní dcera kostelničky.

Kostelnička Buryjovka: Nevlastní matka Jenůfy, přísná a zbožná.

Števa Buryja: Milenec Jenůfy a otec jejího dítěte.

Laca Klemeň: Nevlastní bratranec Števy, který Jenůfu rovněž miluje. Stručný přehled děje První jednání: Představení postav a jejich vztahů. Jenůfa čeká dítě se Števou, který se však nechce oženit. Druhé jednání: Kostelnička, snažící se zabránit ostudě z nemanželského dítěte, rozhodne utajit a následně zabít dítě. Tento akt je jedním z nejintenzivnějších momentů opery. Scéna váhání a monolog Kostelničky je jeden z nejintenzivnějších momentů v celé operní literatuře napříč všemi autory a operními žánry. Viděl jsem v tom před mnoha lety na videu Astrid Varnay. Sice zpívala něměcky, ale škytal jsem z toho dva týdny. Jenže video na YT je nepoužitelné. Musímě zvolit někoho jiného a koho, to je úplně jasné. https://youtu.be/X_DcmY6UElE Třetí jednání: Po čase vyjde najevo pravda o smrti dítěte. Kostelnička se přizná a je odvedena. Laca, který stále miluje Jenůfu, se jí vyzná a ona jeho lásku opětuje a bere ho za muže. Vybrané nahrávky opery Jenůfa: Jaroslav Vogel (1950), Národní divadlo Praha: Přestože zvuková kvalita není ideální, výkony jsou autentické.

Bohumil Gregor (1969), Národní divadlo Praha: Tato verze je považována mnohými za nejlepší dostupnou nahrávku. A já s tím myslím asi souhlasím. Existuje podobná nahrávka s podobným obsatźením pod vedením Františka Jílka, ale to neznám.

Charles Mackerras (1982), Vídeňská filharmonie: Slavná verze pro její interpretaci, i když osobně mi není úplně po chuti.