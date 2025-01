Jacques Offenbach, mistr lehkého žánru

Kvůli vám jsem se znovu ponořil do hlubin Offenbachovy hudby a byl jsem znovu překvapen doslova gejzírem melodické invence a nádherných kompozic. Myslel jsem si, že to znám, ale podcenil jsem to.

Nejkrásnější místa ve francouzské opeře – Jacques Offenbach (1819–1880)

Jacques Offenbach byl francouzský hudební skladatel německého původu, známý svým nesmírným melodickým talentem. Proslul především řadou komických operet, ale je také autorem jediné opery (Hoffmannovy povídky). Přestože mnohá jeho díla nesou humorný nádech s lehce odlehčeným či až frivolním podtextem, jeho hudba je rozmanitá a neobyčejně originální – ve světě melodramu, operety a hudebního divadla zanechal obrovskou stopu.

Jacques Offenbach se narodil 20. června 1819 v Kolíně nad Rýnem v židovské rodině. Už od dětství se učil hře na violoncello a projevoval mimořádný hudební talent. V roce 1833 odešel do Paříže, kde studoval na tamní konzervatoři a velmi záhy se prosadil jako virtuózní violoncellista a dirigent.

Kromě účinkování v orchestrech brzy začal skládat vlastní hudbu, a to zejména pro divadelní scény. Nejvíce proslul svými operetami, které tehdy představovaly nový a svěží žánr plný satiry a hudební invence. Jeho komické miniopery, jako Orfeus v podsvětí, Krásná Helena nebo La Vie parisienne, slavily mimořádný úspěch. Offenbach dokázal propojit živou taneční rytmiku s chytlavými melodiemi, čímž si získal obdiv publika i kritiků.

V 70. letech 19. století se pustil do kompozice své jediné opery Hoffmannovy povídky, kterou už nestihl úplně dokončit – po jeho smrti se její hudební podoba postupně dopracovávala. Zemřel v Paříži 5. října 1880, zanechávaje za sebou mimořádné dílo, jež ovlivnilo hudební komedii a operetu na dlouhá desetiletí. Dnes je právem považován za jednoho z největších mistrů hudebního divadla 19. století.

Pojďme si představit některé z jeho nejznámějších melodií.

Čím bychom začali? Přeci tím nejznámějším:

1. Kankán z operety Orfeus v podsvětí

Ukázka:

YouTube – Can Can (Orfeus v podsvětí)

Další zajímavá verze:

YouTube – Varianta s exhibujícím dirigentem. Moc jsem se pobavil. Také se mi to líbilo. Nejenom panu dirigentovi.

Popis:

Kankán (známý také jako „galop infernal“) je ikonická skladba z Offenbachovy operety Orfeus v podsvětí (1858). V době svého vzniku způsobila menší skandál pro svoji taneční a hudební „bezuzdnost“. Energický, rychlý rytmus a divoká choroegrafie učinily z kankánu symbol lehkovážné pařížské zábavy.

2. Barkarola „Belle nuit“ z opery Hoffmannovy povídky

Ukázka:

YouTube – Shirley Verrett & Montserrat Caballé

Popis:

„Belle nuit, ô nuit d’amour“ (česky známá jako Barkarola) patří k nejlyričtějším a nejoblíbenějším duetům v operní literatuře. Vznikla pro Offenbachovu jedinou operu Hoffmannovy povídky. Její atmosféra je zasněná a působivá – nádherné melodie se lehce vznášejí nad mírně kolébavým doprovodem, což je pro barkarolu (původně píseň benátských gondoliérů) typické. K Hoffmankám se ještě vrátíme, ale nyní odskočíme.

3. „ Jacquelininy slzy “ – Les Larmes de Jacqueline

Ukázka:

YouTube – Thomas Werner (hommage Jacqueline Du Pré)

Popis:

Tato skladba, v originále známá jako Les Larmes de Jacqueline, je křehká a melancholická. V ukázce, kterou jsem pro vás vybral, ji cellista Thomas Werner nahrál jako poctu slavné britské violoncellistce Jacqueline du Pré, která zemřela ve 43 letech na následky roztroušené sklerózy. Díky smyčcovému nástroji zde Offenbachova emotivní melodie vynikne naplno.

Krátká odbočka – balet Gaîté Parisienne

Balet Gaîté Parisienne (1938, česky volně jako „Radosti Paříže“ či „Pařížská veselitost“) vytvořil choreograf Léonide Massine ve spolupráci s dirigentem a skladatelem Manuelem Rosenthalem. Hudební podklad sestává z Offenbachových nejpopulárnějších melodií, které Rosenthal zaranžoval do ucelené baletní suity. Spolupráce s Offenbachovým vnukem Jacquesem Brindejont-Offenbachem umožnila citlivé propojení různých pasáží z operet, a vzniklo tak dílo vpravdě oslavující energii a ducha Paříže. Některé ukázky, které jsem vybral jsou právě z tohoto baletu. Identifikovat původní operetu může být poměrně těžké. Řada melodií je ve valčíkovém rytmu.

4. Valčík z opery ( operety ) Krásná Helena

Ukázka:

YouTube – Valčík z Krásná Helena

Popis:

La Belle Hélène (Krásná Helena) je jednou z Offenbachových nejznámějších operet (1864). Příběh satiricky zpracovává antickou legendu o Heleně Trojské a Paridovi. Typické pro Offenbacha je lehké, hravé až taneční pojetí, které lze slyšet i v tomto valčíku.

5. Valčík z operety Dvouhlavý orel

Ukázka:

YouTube – Valčík z operety Dvouhlavý orel - L’Aigle à deux têtes

(Pozn.: Někdy je název uváděn i v jiných verzích, v češtině se může objevit volný překlad „Americký sokol“. Tady speciálně s názvem operety docela plavu. Vzhledem k lehké zapadlosti operety, nevím, pod jakým názvem se to uvádí.)

Popis:

Další z celé řady Offenbachových valčíků, v nichž mistrně kombinuje šarm, rytmickou lehkost a taneční tah. Přestože samotná opereta (L’Aigle à deux têtes) je dnes méně uváděná, hudba nepozbyla na svěžesti.

6. Valse des Rayons ( Valse Chaloupée ) z baletu Motýl (Le Papillon)

Ukázka:

YouTube – Offenbach: Valse Chaloupée

Popis:

Lehce koketní, a přitom poetický valčík z krátkého baletního díla Le Papillon (česky Motýl), který Offenbach uvedl v roce 1860. Proslul neuvěřitelnou lehkostí a hravostí – když ho posloucháte, máte téměř pocit, jako by se vznášela křídla motýlů. K tomu se ještě vrátíme.

7. Valčík z operety La Périchole

Ukázka:

YouTube – Offenbach: La Périchole,

Popis:

La Périchole (1868) je dalším Offenbachovým skvostem. Dějově se odehrává v koloniálním Peru, hudebně opět srší nápaditostí a typickým francouzským esprit. Zároveň nechybí jemná satira na dobové společenské poměry.

8. Frederica von Stade (soprán) a La Vie parisienne : Rondeau et Valse

Ukázka:

YouTube – Frederica von Stade (La Vie parisienne)

Popis:

La Vie parisienne (Pařížský život, 1866) je jedna z nejveselejších a nejpůvabnějších Offenbachových operet. Zahrnuje slavný galop i několik valčíků, z nichž vyzařuje radostná atmosféra pařížského kabaretu a kaváren.

9. Další valčík z operety Orfeus v podsvětí

Ukázka:

YouTube – Valčík z Orfeus v podsvětí

Popis:

Ačkoliv v této operetě dominuje hlavně slavný kankán, Orfeus v podsvětí nabídne i subtilnější pasáže. Tento valčík je elegantnější a uvolněnější, přesto v sobě nezapře typickou rozvernost Offenbachových melodií.

10. Manžel u dveří a „ Tyrolský valčík “

Ukázka:

YouTube – Offenbach: Tyrolský valčík

Popis:

Opereta Le mari à la porte (Manžel u dveří) je drobnější, méně známé dílo, které je ale zároveň považováno za malou perličku mezi Offenbachovými počiny. Tyrolský valčík, plný jemného motivu pro soprán, dokresluje odlehčenou atmosféru.

11. Souvenir d’Aix-les-Bains (valčík)

Ukázka:

YouTube – Offenbach: Souvenir d’Aix-les-Bains

Popis:

Jemná a milá vzpomínka na lázeňské městečko Aix-les-Bains v Savojsku. Offenbach dokázal i v drobnějších skladbách zachytit neopakovatelnou náladu místa a momentu.

12. Paridův soud z operety Krásná Helena ( Paridův soud )

Tuto melodii v Čechách proslavil Karel Gott.

Ukázka:

YouTube – Offenbach: Paridův soud (La Belle Hélène)

Popis:

Ve Krásné Heleně se setkáváme s antickou legendou o Parisovi a třech bohyních (Héra, Athéna, Afrodité), mezi nimiž má Paris rozhodnout, která je nejkrásnější a zaslouží si zlaté jablko. Offenbach pojímá tento mytologický výjev s mírnou nadsázkou a hudební lehkostí, která odráží kouzlo a ducha celé operety.

13. Ukázka z baletu Le Papillon

Ukázka:

Offenbach: Le papillon

Popis:

Po úderně žhavém úvodu ukázky následuje jemně snová orchestrální pasáž, která dokresluje kouzelný svět víl a motýlů.

14. „ Doll’s Song “ z opery Hoffmannovy povídky

Ukázka:

Sabine Devieilhe - Les Contes d’Hoffmann - Les Oiseaux dans la Charmille

Popis:

Árie se jmenuje „Les oiseaux dans la charmille“. Technicky náročná koloratura pro soprán, jejíž virtuozíta v opeře působí zároveň humorně i obdivuhodně. Sabine Devieilhe (* 12. 12. 1985) je přední koloraturní sopranistka dnešních dnů. Znám názor běžné populace na koloraturu. Dejte Sabině prosím šanci.

15. A skončíme Legendou o mužíčkovi jménem Kleinzach z opery Hoffmanovy povídky

Ukázka:

Miroslav Sýkora - Il était une fois a la cour d´Eisenach (Kleinzach Legend)

Popis:

Vůbec netuším, kdo je ten tenorista, nikdy jsem o něm neslyšel. Intonace je místy malinko divoká, ale je to náhodou docela dobré. Chtěl jsem někoho mladého, abych nebyl obviňován za staromilství. Jsem v pokušení to změnit, ta závěrečná výška byla dost zlá. Ale dočetl jsem se, že je to účastník nějaké superstar, či co. A tak to tu nechám.

Závěrem

Jacques Offenbach vládl světu hudebního divadla 19. století svými energickými kankány, rozmarnými valčíky i snovými barkarolami, které i po staletích dokážou vyvolat radost, nadšení a zasnění. Ačkoli je někdy označován za mistra lehkého žánru, jeho díla ukrývají nejen důmyslně vystavěné kompozice a břitké satirické momenty, ale především strhující melodiku, která se spolehlivě zarývá do paměti. Možná složitost kompozic nedosahuje úrovní Schoenberga nebo Mahlera, ale je to vše nádherně hravé a živé a já to zbožňuji.