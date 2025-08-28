Ivan Semenovyč Kozlovskyj, ukrajinský lyrický tenorista světové úrovně

Jméno se zdá poněkud zapadlé a to je chyba. Ať už se na něj díváme v jakémkoli kontextu, jedno je jisté: Kozlovskyj patřil mezi tenoristy v nejvyšší lize. Škoda, že sevření sovětského systému mu nedovolilo více zazářit.

23. března 1900 – 21. prosince 1993

Kozlovskyj byl něco zvláštního. Jeho sláva v rámci možností prorazila okovy totalitního sovětského zřízení a byl znám i na západě. Byly zde ale restrikce. Vzdor slávě a úspěchu byla jeho vystoupení mimo hranice Sovětského svazu spíše řídká.

Sevření okovů sovětské totality bylo do určité míry neprorazitelné a jeho hvězda nevystoupala tak jak by mohla.

Jsou zde určité aspekty jeho osobnosti, které by mohly vyvolat trochu rozpaky.

Kozlovskyj sice patřil k prominentům sovětského režimu. Byl oblíbeným pěvcem Stalina. Od roku 1940 byl Lidovým umělcem SSSR a od roku 1980 Hrdina socialistické práce.

Nutno ale říct, že nikdy nebyl komunista a byly zde prvky určitého vzdoru. Jako jediný sovětský umělec si dovolil napsat do dotazníku, že je věřící. Jeho vtipy a smysl pro humor jsou slavné jako jeho zpěv. Miloval humor a rád komunisty tak trochu provokoval.

Kozlovskyj pocházel z Ukrajiny – ke svému ukrajinskému původu se hrdě hlásil a na koncertech rád zpíval ukrajinské písně.

Jako jediný pěvec na světě založil za svých honorářů hudební školu v ukrajinské Marjanivce a plně ji obsadil, tedy sehnal do ní žáky

Zpíval na řadě významných historických milních dějin, například na postupimské konferenci nebo také zpíval na americkém velvyslanectví den po té, co byl zavražděn JFK.

Jeho jméno něco znamenalo a on neváhal použít svého vlivu a pomoci lidem, které režim poškodil.

Nyní bychom ale přeci jenom měli uvést některé základní

Životopisné údaje:

Ivan Semenovyč Kozlovskyj se narodil 23. března 1900 v ukrajinské Marjanivce, tehdy součásti Kyjevské gubernie. Už od sedmi let zpíval v chrámovém sboru kláštera svatého Michala, což zásadně ovlivnilo jeho pěvecký styl. Hudební vzdělání získal u renomované sopranistky Oleny Muravjové v Kyjevě, kde spojil duchovní zpěv s italskou pěveckou školou. Svůj operní debut absolvoval v roce 1920 jako Faust v Poltavském divadle. Brzy se stal sólistou Velkého divadla v Moskvě, kde působil po většinu své kariéry. Jeho hlas byl lyrický, technicky brilantní, s výjimečnou schopností výrazu a výšek, které zůstávají dodnes obdivované. Mezi jeho nejslavnější role patřil Lensky (Evžen Oněgin), Faust (Faust), Rudolfo (La Bohème) či Alfred (La Traviata).

Za zmínku určitě stojí Kozlovského přátelská rivalita s jiným velkým sovětským tenorem, Sergejem Lemeševem.

Kozlovskyj naposledy vystoupil v roce 1990.

Zemřel o tři roky později.

A na závěr něco humoru:

V roce 1936 vyhrál koňský dostih „Velká cena Moskvy“. Byl považován za naprostého outsidera. A jeho přítel, který na něj jediný vsadil, vyhrál nemalou částku.

Měl výrazné taneční nadání – v baletní scéně Valpurgina noc z Gounodova Fausta se baletky přetahovaly, která s ním bude tančit.

Jeho hlas je zčásti typickým produktem ruské pěvecké školy, avšak zahrnuje i prvky italské.

Zkusíme několik ukázek

Bohužel v té době se všechno zpívalo rusky a překládalo

Zkusíme k tomu přistoupit čistě operně.

Ty výšky jsou zcela skvostné https://youtu.be/QDhxYaRL8XI?list=RDQDhxYaRL8XI

V 79 letech zpívat takto? Úžasné https://youtu.be/IM6FhcgEf_0?list=RDIM6FhcgEf_0

La Boheme, Che Gelida Manina

