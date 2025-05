Inge Borkh a Teresa Stratas, opožděné přání k narozeninám

Obě dámy, mimo data narození spojuje i hlasový sopránový obor. Bohužel jsem výročí narození Inge a narozeniny Teresy včera prošvihl. Nyní to tedy zkusíme napravit.

Inge Borkh

(26. května 1921–26. srpna 2018)

a

Teresa Stratas (26. května 1938 - dosud)

Inge Borkh

Inge Borkh se narodila jako Ingeborg Simon v německém Mannheimu 26. května, někdy v rozmezí let 1917 až 1921. V té době bylo prostě relativně běžné, že se narozené dítě zapisovalo do matriky až zpětně. Rodiče prostě museli dojít na faru nebo na příslušný úřad a tam narození hlásit. Ale ten den prý snad platí.

Vzhledem k židovskému původu rodiny se rodina zřejmě v obavách z nacismu přestěhovala v roce 1933 do Rakouska.

Nejprve vystudovala herectví v semináři Maxe Reinhardta a skutečně nastoupila do činoherního divadla v Linz a v roce 1938 potom do divadla ve švýcarské Basileji. Herecká průprava jí posléze pomohla v opeře a v jevištním projevu.

Její hudební talent byl záhy rozpoznán. Zpěv studovala v Miláně u Vittoria Morattiho a posléze v salzburském Mozarteu. Záhy po absolvování pěvecké průpravy přijala Inge svoje umělecké jméno Inge Borkh.

Její hvězda začala stoupat a ona se proslavila v dramatickém hlavně německém repertoáru.

Já nebudu z operní encyklopedie vypisovat všechny štace a divadla, kde vystupovala. To si jistě každý najde.

Jenom bych zmínil, že v Metropolitní opeře v NY zpívala od roku 1958.

Je zde zajímavost, že roli Salome, které vedení MET po ní tak moc chtělo, ztvárnila až po dlouhém přemlouvání. Měla pocit, že role Salome patří legendární Ljubě Welitsch. Ljuba byla v této roli zcela výjimečná a ovlivnila celou řadu umělců, kteří ji v této roli viděli. Jako příklad bych zde uvedl jistou v té době mladou dámu afroamerického původu s poněkud příliš širokými ústy a šíleným afrem na hlavě, která Ljubu v této roli viděla, což ji zásadním způsobem ovlivnilo a přispělo k rozhodnutí stát se operní sopranistkou. Kdo byla ta mladá dáma? Kdo čte můj blog, už to ví. Byla to Leontyne Price.

To jsem však odběhl.

Inge disponovala v mladším věku pozoruhodným ženským zjevem, který v sobě ukrýval křehkost. Spolu s hereckou průpravou, dokonalou vokální technikou byly její výkony zcela výjimečné. Zpívala všechno, co se jí líbilo a na co se cítila. Její legendární výkony jsou bohužel zachyceny na filmový pás jen minimálně. Zato existuje celá řada audio nahrávek, kde se můžeme s jejím uměním seznámit.

Charakter jejího hlasu jí neumožňoval zpívat něžné dívenky. S tím se pojí legendární anekdota, kdy údajně Inge zkusila zpívat Elsu ve Wagnerově Lohengrinovi. Ač bylo představení zdánlivě úspěšné, ona s manželem odešla po představení s manželem domů, kde celý večer plakala, protože dle svých sebekritických slov „zvraždila Elsu“. Je-li historka pravdivá, to nevíme. Jisté je jen to, že se k roli Elsy už nikdy nevrátila.

Na stranu druhou to bylo „vokální tornádo“. Uvedu příklad:

Vstupní árie lady Macbeth

Přiznám se bez mučení, že nahrávky moc neovládám. Nahrávky s Inge se trochu špatně shánějí. Znám ale Turandot pod vedením Alberta Eredeho z roku 1954, kde vystoupila vedle Maria del Monaca a Renaty Tebaldi. Kdybyste náhodou chtěli Turandot, tak zmíněná nahrávka vyšla v levné paperbackové edici a dá se sehnat asi za stovku.

Del Monacův testosteronem našlapaný Calaf a Turandot v podání Inge Borkh ohrožují moji mentální rovnováhu, od chvíle, kdy jsem to prvně slyšel.

Závěrečný duet - Turandot

🥂Vážená Inge, já si dnes připíjím na tvojí věčnou památku! A omlouvám se, že je to o den později.

Teresa Stratas

Narodila se jako Anastasia Stratakis, avšak vzhledem k tomu, že jde o žijící umělkyni, opustím nyní životopisný formát medailonu, dám raději na osobní dojem a drby.

Stratas nemá hlas, který by někoho uhranul při prvním tónu. Není to hlas masivní, ani nádherně zbarvený. A není ani typem klasické krásy.

Ale... je jedinečná.

Je to herečka, která se mění v postavu, jakmile vstoupí na scénu.

A to bez kompromisů. Bez manýry. S intenzitou, kterou nejde přehlédnout.

Jakmile vidím její jméno v obsazení něčeho, co má i obraz,startuji po tom na plný plyn.

🎬 Vyzdvihl bych hlavně dvě role:

A samozřejmě Zeffirelliho TV film La Traviata z roku 1982, kde hraje po boku Plácida Dominga.

🎞️ Libiamo ne’ lieti calici – slavný přípitek

Vymyslel bych toho asi více. Filmů a divadelních záznamů je opravdu hodně. Jistě si to každý dohledá.

Stratas je výjimečná právě v tom, že veškeré její dramatické napětí vyvěrá z nitra postavy. A režiséři to věděli. Milovali ji pro to.

Na závěr jednu poznámku, která se cení víc než sto vystoupení na rozloučenou:

Teresa Stratas se, když ucítila, že hlas slábne, stáhla z jeviště.

Bez patosu. Bez hysterie. Bez comebacků.

A všechny nabídky od té doby odmítá.

A to já umím ocenit.

Milá Tereso,

🎂 přeji ti všechno nejlepší k 87. narozeninám.

Tvoje umění je nezapomenutelné. A tvoje herectví? Jedinečné.