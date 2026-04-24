Il Trovatore 31. 7. 1962 – jaderná apokalypsa v Salcburku aneb Karajan v akci.
Já už ale na Temu objednal žáruvzdornou obálku, která vydrží Papinův hrnec, ba dokonce var v přehřáté páře, a pošlu mu do toho kotle za tuhle nahrávku děkovný dopis.
Obsazení
Manrico, cikánský vojevůdce – Franco Corelli
Leonora – Leontyne Price
Conte di Luna – Ettore Bastianini
Azucena – Giulietta Simionato
Ferrando – Nicola Zaccaria
Vídeňskou filharmonii v Salcburku 31. 7. 1962 řídí Herbert von Karajan
Před časem mi jeden FB kolega psal, že tato nahrávka je nejdrtivější a nejúžasnější živý záznam napříč časem, prostorem a jakýmkoli operním titulem. Přišlo mi to přehnané a nefér vůči jiným živým záznamům, např. Turandot pod Stokowského vedením z roku 1961 v MET. Také bychom mohli věnovat pozornost některým Keilberthovým či Boulezovým nahrávkám Wagnera. Zde bych asi podotkl, že Stokowského Turandot je moje srdcovka. Nechme stranou Corelliho jako Calafa a Nilssonovou v hlavních rolích, ale je zde Anna Moffo jako Liù, a té se vyrovnat je opravdu těžké.
Sehnal jsem to a spadl z toho pod stůl. Stále jsem s absolutním soudem, abych to prohlásil za ultimátní verzi, opatrný. Víte, nevím to sice zcela určitě, ale zcela jistě to nejlepší živý záznam mezi všemi operami asi je.
Technicky to vykazuje určité slabiny. Zvuk je vzdálené zastřené mono se zkreslením. A ono to je možná velké štěstí. Kdyby to technicky za něco stálo, způsobilo by to jadernou apokalypsu. Takhle jsem se z toho zhroutil jen já.
Vše začíná u HvK, který od dirigentského pultíku distribuuje nezničitelnou a žhavou energii. Sólisté mu na tu vlnu naskočili a HvK jede jako buldozer vpřed. Je to živel, je to rotor, je to motor, je to zázrak, je to přírodní úlkaz. Jeho snaha mít zde nade vším kontrolu se zde vyplácí a odráží v nejpozitivnějším slova smyslu. Navíc to byl on, kdo to s nimi nazkoušel, a vzdor technickému omezení je zde slyšet karajanovský orchestrální lesk. Všem sólistům kraluje Leontyne Price, která je zde tak srdcervoucí, až to bere dech. Vím od italských známých, že její italština není ideální, ale koho to tankuje? Jistě víte, že jsem do ní hluboce zapáskovaný, ale jsem také milovník opery a umím přece jen uznat, když se jí něco nepovede. Corelli ani moc nepřišišlává a zpívá všechny volitelné výšky. Bastianiniho verdiovský záporák – já se ho opravdu bojím. Je to těsně před terminální diagnózou, která ho jen o pár let později zabila. La Simionato je tady téměř na konci své profesní dráhy, ale stále je to ona.
Tahle úroveň se překonává, ba dorovnává, velmi špatně. Úspěch představení jde bohužel za zlým Herbertem. Můžeme ho nenávidět, můžeme ho prohlásit za monstrum, za zrůdu, ale status boha hudby mu nikdo nevezme. Jak je to trapné, že hudební genialita nejde ruku v ruce s lidským charakterem.
Já znova opakuji názor, že ve standardním operním představení vystupuje řada umělců a odmítat nahrávku kvůli dirigentovi mi připadá malinko neuctivé. Ale jasně, každý má právo volby a já do toho nemám co kibicovat.
Já už to zase HvK snědl i s navijákem a jsem opět ohromen tím, co ten člověk dokázal vykouzlit na poli hudby.
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
Jiří Zedník
|Další články autora
- Počet článků 291
- Celková karma 9,27
- Průměrná čtenost 133x