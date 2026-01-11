Hororový příběh
Probral jsem se v úzkém sklepě, které osvětlovalo jen mihotavě žluté světlo skomírající žárovky. Na žulové podlaze sklepení se válely chumáče staletého prachu, které se seskupovaly v útvary připomínající obrazy zemřelých. Klenutý strop sklepení rozptyloval světlo žárovky, vlysy a mansardy klenutého stropu vrhaly na zeď ohavné stíny, které vypadaly jako stíny démonů, či snad ústí gotických chrličů. V jednom místě kapala ze stropu voda, která se rozstřikovala na žulové podlaze sklepení jako krůpěje ohavnosti. Každá kapka, která dopadla na žulovou podlahu sklepa, se rozprskla do myriád drobných kapiček, které lámaly světlo žárovky. Cákance vody tedy vypadaly jako dioritové pablesky žulové krve vytékající ze srdce zabitého římského legionáře. Ševelivé hlasy zemřelých, které zněly prostorem jako vzdálená ozvěna běžící věčnosti, se mi vrývaly do mozku jako připomínka mojí smrtelnosti.
Vzal jsem do rukou dvě těžká břemena, moje jho, které mi bylo souzeno ochraňovat vlastním životem. Připadal jsem si jako Sisyfos, který má přepravit svůj kámen na vrchol hory. Ocelové úchopy mých těžkých břemen zarývaly svoje hladové čelisti do mých dlaní.
Zvedl jsem břemena z podlahy a vykročil na první schod. Když se ho moje noha dotkla jeho žulového povrchu, čas se zastavil v záchvatu němé hrůzy. Stín na zdi sklepení, který se tetelivě chvěl v dopadajícím světle žárovky, připomínal převozníka Charóna. Udělal jsem krok na další schod a obraz jsoucna se rozsypal na miliony střípků bolesti, které způsobovala moje ohavná břemena. Viděl jsem před sebou řeku Styx, řeku mrtvých. Charón stál na pramici a jeho kostnatá ruka se natahovala po mém krku. Ústa převozníkova, tvořená stíny, sevřená krutým stiskem obludného mravkolva, řvala v tiché hrůze němým záchvatem mrtvolného děsu. Slyšel jsem píseň smrti, kterou vydávaly moje kroky na podlaze sklepení. Tisíce hrůzných bubeníků moru a hnusu mi do uší bubnovaly písně zemřelých egyptských faraonů. Závěsy kapalné hrůzy pulzovaly v mých spáncích jako tamtamy nadcházející smrti. Ze stínů sklepení, které vypadaly jako brlohy krvelačných upírů, se paprskovitě rozlézaly hnědé výhony odporného hnusu.
Šakalí bůh smrti Anubis vystoupil ze svého mrtvolného lože. Jeho zlé oči svítily tmou jako dva žhavé uhlíky v zahradě nekonečné rozkoše od Hieronyma Bosche. Jeho mrtvá ústa šeptala tiše píseň smrti. Syrová hrůza se mi zarývala do spánků jako ledová sekyra. Andělé smrti kroužili kolem mě a slibovali mi spánek věčný.
Z nejhlubších stínů přichází smrt kmotřička, natahuje ke mně svoje ruce a němými ústy na mě volá: „Jak obhájíš svůj život? Co jsi udělal pro blaho lidstva? Zemřeš! Ospravedlň svoje hříchy!“ Ledová ruka strachu svírá moje srdce. Jsem už po smrti nebo ještě nikoli?
Otevírám dveře, jsem u nás v kuchyni. Naštvaná matka mi říká: „Kde jsi byl takovou dobu? Člověk tě pošle do sklepa pro uhlí a ty tam snad plánuješ strávit mládí.“
Jiří Zedník
Frederick Martin Reiner, který je znám jako Fritz Reiner, tak trochu autokratický dirigent
„Říkáš autokratický dirigent, Jiří? Prosím tě, těch bylo... v té době to byli skoro všichni. A já musím bohužel konstatovat, že je to všechno legrační, proti pověsti Fritze Reinera
Jiří Zedník
Tak trochu hořkosladké novoroční blahopřání.
Rok se s rokem sešel, čili jsme zase o rok starší. Minulý rok se pro mě nenesl v příliš optimistickém duchu. Přinesl smrt mojí matky. A i když se snažím být racionální a uvědomuji si, kolik jí bylo, v pohodě se určitě necítím.
Jiří Zedník
Dirigenti nenávidění, dirigenti milovaní - kontroverzní
Jisté je, že každý dirigent má mimo tábora fanoušků i tábor oponentů, kteří ho, nebo dnes už i ji, nemají rádi. Překvapivě se to týká i velkých dirigentských jmen.
Jiří Zedník
S Papouchem do koncentračního tábora
Papouch? O kom to píšu? Samozřejmě vám to na konci prozradím. Zatím zkuste hádat. Poslouchal jsem dnes Papouchovo vánoční album a vyplavalo to jako stará vzpomínka. A o tu vzpomínku se s vámi chci podělit.
Jiří Zedník
Dame Janet Baker, mezzosoprán
Janet Baker je jednou z největších anglických operních zpěvaček, i když je u nás prakticky neznámá. Zde bych však poznamenal, že se Baker proslavila hlavně jako koncertní pěvkyně a interpretka klasických písní.
