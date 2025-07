Herbert von Karajan - vyznání

Kontroverze, které provázejí jméno tohoto umělce, mě vedly k napsání tohoto textu. Text je fotmulován jako dopis na jeho adresu. Mylím si prostě, že k některým aspektům jeho osobnosti, musím zaujmout nějaký postoj.

Vážený maestro,

Vaše nahrávky mě provázejí celým mým životem. Byl jste to Vy s několika dalšími umělci, kdo se zásadně podílel na mém okouzlení klasickou hudbou a operou. Je to jeden z těch největších darů, které jsem kdy dostal. Tohle je dar, který mi změnil život. Podobných darů člověk dostane v životě jen málo.

Za těch 40 let nebo jakou vlastně dobu, kterou poslouchám Vaši tvorbu, jsem poznal mnoho aspektů Vaší osobnosti. Dirigoval jste některé nahrávky klasických kusů a oper v úrovni, která se překonat asi nedá. Může být i problém tuto úroveň dorovnat. Tyto nahrávky mají vždy punc čehosi výjimečného, co bych asi nazval polibek Múzy. Polibek Múzy je vzácná esence, které je na světě málo. Když vezmu v úvahu, jak velká porce těchto polibků připadá Vám, je to v podstatě zázrak. (Věřím, že jste si líbání s Múzou užil. Snad byla alespoň trochu hezká.)

Pak je zde řada nahrávek, které jsou kvalitní, ale „jen standardní“. Takových je asi nejvíce. Je zde taková věc, říkám ji Karajanův zvuk a Karajanova kvalita, a to já počítám. Jsem ochoten vždy na to vsadit, když si mám naslepo vybrat.

Musím ale říct, že existují i nahrávky, které se mi líbí méně, a že také existují nahrávky, které se mi nelíbí vůbec. A není jich málo. Myslím si však, že je to asi přirozené. I když to někdy nevyšlo a prohrál jste, vždy je to zajímavé. Vždy stojí za to se podívat a analyzovat, proč jste utrpěl prohru.

Stále se snažím najít k Vám cestu jako k člověku. Toto hledání je poměrně složité. Jistě víte, že Vás mnoho lidí nemá rádo. Četl jsem o Vás opravdu ošklivé věci, že jste byl člen v NSDAP, že jste byl chladný egomaniak a megaloman, ničitel hlasů. Na stranu druhou o Vás ale řada lidí mluví opravdu dobře, s úctou a vděčností a těchto hlasů také není málo.

Víte, viděl jsem Vás letěl na křídlech hudby. Dále si myslím, že vzhledem k tomu, kolik času uběhlo od zmíněných konfliktů, bych považoval některé Vaše prohřešky za promlčené. Navíc řada účastníků těchto sporů odešla za Vámi na druhý břeh. Jistě jste měl čas s nimi situaci dořešit a případné křivdy vyjasnit.

Já si myslím, že člověk, který se tak umí oddat hudbě, nemůže být v jádru zlý. Konstatuji tedy, že jsem se s negativními aspekty vaší osobnosti vyrovnal a že vás beru takového, jaký jste byl. Netvrdím ale, že jsem schopen ospravedlnit všechno, ale tak to bývá. Myslím si, že jste měl prostě vysoké nároky a občas jste malinko tápal, jak je vlastně uplatňovat. Myslím si navíc, že to není asi úplně moje věc. Mě zajímají hlavně výsledky Vaší práce.

Jedna věc je jistá, jednoho dnes se potkáme. Já doufám, že oceníte můj obdiv a že neodmítnete moji nabídku přátelství. Tolik Vám toho chci říct!

A proto bych si dovolil Vám poděkovat za ten úžasný dar hudby, který jste mi dal, za všechny ty báječné nahrávky, které jste pro mě vytvořil. To je ta jediná a důležitá věc.

Děkuji Vám!

Váš obdivovatel

JZ