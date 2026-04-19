Herbert von Karajan: temná zákoutí v duši hudebního génia
Hned v úvodu přiznávám, že text je zčásti recyklovaný starší článek. Doplnil jsem některá nová fakta a rozšířil popis nahrávek.
Úvod
Karajan není snadný případ. Ani jako člověk, ani jako umělec. Byl posedlý dokonalostí, měl spoustu nepřátel, byl nepříjemný, autoritativní a manipulativní. Na stranu druhou měl své umělce, kterým odpustil vše, včetně výkyvů nálad a zcela úletových vystoupení. A přesto – nebo právě proto – se stal jedním z nejvlivnějších dirigentů 20. století.
Je zde zajímavý bod: všichni si myslí, že Karajanův největší konkurent Leonard Bernstein byl mnohem příjemnější, ale ono to tak není. Za tváří toho rozverného velkého dítěte, kterým Bernstein zdánlivě byl, se ukrýval tvrdý a velmi nepříjemný profesionál.
Zatímco Karajan vždy věděl a chodil na zkoušky s jasnou vizí toho, co chce, Bernstein to občas zcela zoufale hledal. A když nikdo nevěděl, co dirigent chce, a přitom hudebníkům tancuje kozáčka na hlavě, hráčům z tohotekly nervy.
Karajan vládl rukou železnou a zdánlivě nikdy nepovolil. Neměl zdánlivě žádné skutečné přátele a tvářil se jako sekerník bez emocí. Avšak jsou lidé, a je jich docela málo, kteří tu jeho masku prorazili. Jedním takovým člověkem byl Ferruccio Furlanetto, který s překvapením konstatoval, jak křehkou duši Karajan vlastně měl. (zde)
Karajan samozřejmě nebyl nejlepším dirigentem všech dob, jakkoli se tak občas tvářil. Ale nahrál některé tituly, které jsou opravdu výjimečné a nejlepšími, nebo jedněmi z nejlepších nahrávek prostě jsou. S tím se nic neudělá. A s tím já počítám a cením si toho.
Ale pak jsou zde nahrávky, které se dají vnímat jako prohra, a je to celé špatně. A zde bych konstatoval, že to většinou i tak stojí za poslech a je zajímavé zhodnotit, proč je to špatně. Nechme nyní stranou problémy, které byly způsobeny stárnutím dirigenta. On většinou dirigoval „lehkou taktovkou“, nerozpakoval se s ní pořádně švihnout nad hlavou a vést orchestr jako bůh. Je zde ale problém, že se zároveň někdy opájel opulentním zvukem svého orchestru a ta lehkost je utopena pod orchestrálním krytím. Jako příklad bych uvedl sérii Bachových Brandenburských koncertů, které jsou z mého pohledu pod jehovedením neposlouchatelné.
Válečné kontroverze
Tato pasáž je převzata ze staršího článku.
Do slibně rozjeté kariéry pak zasáhl nástup nacismu a válka. Do NSDAP vstoupil dvakrát a pak se trapně vymlouval, že vlastně nezaplatil příspěvky a že on nic.
Je tu ale jiná věc, která je myslím horší. Karajan využil toho, že řada židovských nebo jinak politicky nepohodlných umělců byla buď zatčena, nebo donucena k emigraci, aby se vyšplhal po jejich zádech na vrchol. Nebyl sám, kdo tohle udělal. Jsou lidé, kteří toho v podobném duchu zneužili více – Karl Böhm, ale to není omluva. Obávám se však, že pro to omluva asi není. Na stranu druhou si myslím, že není na nás, abychomtohle soudili.
Na konci války se rozhodl vzdát spojeneckým jednotkám. Údajně chtěl původně kapitulovat před Sověty, ale jeho okolí ho od tohoto záměru zrazovalo s tím, že je to pošetilé. Nakonec se tedy vzdal americkým silám.
Jeho denacifikační proces proběhl 15. března 1946. Byl klasifikován jako tzv. Mitläufer (pasivní stoupenec) – tedy osoba, která nebyla aktivně zapojená do nacistické ideologie. I přesto na něj bylo dočasně uvaleno omezení činnosti.
Někteří židovští, válkou a nacismem postižení umělci se za Karajana postavili, jiní mu však nikdy neodpustili.
Ale ono se to těžko posuzuje dnešní optikou. Odsuzovat někoho, že byl členem strany, která byla legální na území nějakého státu, kde vládla, je velmi snadné. Myslím si, že o holokaustu většina lidí na území Německa nemusela vědět. On měl ale dost vysoké postavení a opravdu nevím, co o tom věděl. Zde bych prezentoval názor, že i když mu možná nacistické smýšlení nic neříkalo, ten narativ o nadřazenosti německé rasy se mu myslím docela líbil.
Zákaz dirigování byl Karajanovi zrušen v roce 1947, nicméně některá umělecká tělesa a instituce k němu zůstávaly nadále rezervované. Ve Spojených státech zůstávalo jeho působení problematické ještě v polovině 50. let – například v roce 1955 mu údajně Eugene Ormandy, tehdejší šéfdirigent Filadelfského orchestru, odmítl podat ruku. Po válce Karajan systematicky usiloval o obnovení své kariéry a již koncem 40. let začal opět výrazně vystupovat.
A zde bych zdůraznil: Karajanův denacifikační proces proběhl a verdikt byl vynesen – a není důvod ho zpětně přepisovat. Karajan byl mediální hvězda, byl příliš na očích, a právě proto se jeho válečná minulost řeší dodnes. Přitom existovali lidé, kteří si zadali prokazatelně více – jen nebyli tak vidět a jejich jména se v tomto kontextu prakticky neobjevují. To samo o sobě leccos vypovídá o tom, jak selektivní taková morální účtování bývají. A pokud odsuzuji jím vedené nahrávky, je to moje volba.
Nový začátek, vzestup a CD kontroverze
Postupně se stal jedním z nejvyhledávanějších dirigentů 20. století. Byl známý svým neochvějným perfekcionismem, zálibou v technické dokonalosti, vizuální stylizací a vizionářskými interpretacemi klasického repertoáru. Vedl stovky nahrávek symfonických děl, oper a koncertů, z nichž mnohé jsou dodnes považovány za milníky hudební historie.
V roce 1982 se Herbert von Karajan stal jednou z hlavních tváří nového formátu – kompaktního disku (CD). Byl jmenován „ambasadorem“ této tehdy revoluční technologie a jeho jméno se často objevovalo v souvislosti s propagací digitálního zvuku. Jeho podpora byla pro masové rozšíření CD formátu skutečně významná. Nicméně právě přechod na digitální záznam s sebou přinesl i určité kontroverze. Kombinace rané digitální technologie s tím, že Karajan v té době již ztrácel část sluchu, vedla k tomu, že některé jeho nahrávky z 80. let působí zvukově nepřirozeně – mají ostřejší výšky, chudší basové spektrum a celkově sterilní charakter. Na jednu stranu se tedy zasadil o rozvoj a rozšíření nového formátu a zároveň je to právě on, kdo má zásadní podíl na jeho negativní pověsti.
Pozdější remasterované edice tento problém často napravují a nabízejí výrazně vyváženější zvuk. Při nákupu je však dobré být obezřetný. Pokud nejde o důvod čistě sběratelský, je rozumné být u Karajanových digitálních nahrávek z 80. let velmi vybíravý – nebo se jim raději rovnou vyhnout. Prostě na to dlabejte, on vždy nahrával vše opakovaně a riskovat ty jeho zvukové CD výtvory se nevyplatí. Dřívější provedení nahrávek jsou navíc většinou lepší.
Jeho umělecká činnost je mimořádně bohatá a ceněná. Přestože mu bývalo vytýkáno autoritativní chování, nelze popřít jeho význam pro svět klasické hudby. Herbert von Karajan byl šéfdirigentem Berlínské filharmonie (Berliner Philharmoniker) od roku 1955 až do své smrti v roce 1989. Právě s tímto orchestrem vytvořil řadu zmíněných referenčních nahrávek.
Významně spolupracoval také s Vídeňskou filharmonií (Wiener Philharmoniker), s níž pořídil některé ze svých nejlepších operních i symfonických nahrávek. V roce 1957 založil Salzburger Festspielorchester (Salcburský festivalový orchestr), složený převážně z členů Berlínské filharmonie a dalších špičkových hudebníků – tento orchestr řídil až do konce svého života.
Karajan dále dirigoval řadu dalších prestižních těles:
– Orchestra del Teatro alla Scala (milánská La Scala) – zejména v 50. letech;
– Orchestre de Paris – příležitostná spolupráce;
– Orchestr Vídeňské státní opery;
– London Symphony Orchestra – především ve své rané nahrávací éře;
– Chicago Symphony Orchestra – v rámci amerických turné.
Karajan byl nesmírně pracovitý a puntičkářský. Odpočinek pro něj představoval spíše výzvu než potřebu – byl posedlý dokonalostí a zcela oddaný hudbě. Hudbě a celkové estetice, vše muselo být bez jediné chyby, včetně vizuální stránky vystoupení. On stále hledal, jak dostat do videozáznamů záběry do tváře dirigenta. Dirigoval většinou zpaměti a se zavřenýma očima, což sice umocňovalo dojem soustředění, ale občas vedlo k tomu, že úplně nevnímal, co se na jevišti právě děje. Jeho soustředění a někdy až kuní grimasy, které nasazoval, k němu patřily a pomáhaly budovat jeho téměř božský status. Byl tak posedlý dokonalostí, že se snažil vypadat co nejlépe. Prý to byla stylizace do lva, ale to neumím potvrdit. Domnívám se tedy, že nosilpříčesek.
Stává se, že z něj ta nepřístupná maska spadne. Většinou je to jen moment, kdy ho hudba přemůže a on se nechá unést.
Ale už jsem ho též viděl vyšilovat téměř v Bernsteinově stylu po celou dobu vystoupení. Jeho láska k hudbě byla tak zároveň jeho nejhorším nepřítelem a mívám dojem, že si ty problesky lidství občas vyčítal a styděl se za ně. S tím souvisí jeho neustálá snaha o vylepšování titulů, které již nahrál. To vedlo k opakovanému nahrávání všeho dokola, a zde je problém v tom, že si neuvědomil, že stárne, a my zde místo zlepšení máme ostrý pád na dlaždičky.
Jeho dirigentský styl byl výjimečný. Zlí jazykové tvrdí, že ta energická, rozmáchlá gesta možná trochu nacvičoval před zrcadlem. Ale to je patrně vedlejší. Hlavní kus práce totiž dirigent odvádí během zkoušek – tam se rodí hudba, tam vzniká celek. A právě na tomto poli byl Karajan naprosto nekompromisní, soustředěný a důsledný až obsesivně. Hudebníci, kteří s ním pracovali, často vzpomínají na nesmlouvavou preciznost a až hypnotickou sílu jeho vedení.
Karajanovi je připisováno až 900 nahraných titulů. Některé z nich jsou považovány za definitivní referenci. Jistě, dorovnat je lze – a mnozí dirigenti to i dokázali – ale nikdy to nebude lepší, bude to jiné, i když bude úroveň srovnatelná. Karajanovská reference zůstává. On měl vždy jasnou vizi, věděl přesně, co chce, a většinou toho dosáhl. Někdy to bylo geniální, jindy trochu úkrok vedle a občas je to úplně špatně.
Oblíbenci
Jak jsem psal v úvodu, pamětníci tvrdí, že ačkoliv působil chladně a relativně odtažitě, dokázali ho někteří přesvědčit, že jsou výjimečnými umělci – a pak byli „jeho“. My si ta jména zde částečně připomeneme. Zlí jazykové říkají, že tito umělci byli „jeho domácí mazlíčci“. Těmto oblíbencům odpustil téměř cokoli, jejich chyby přehlížel, nálady toleroval. Měl je rád. Viděl jsem ho na videu, jak se doslova dmul otcovskou pýchou při vystoupení houslistky Anne-Sophie Mutter. Anne-Sophie s ním začala spolupracovat už ve čtrnácti letech a měla ho tak trochu omotaného kolem prstu. A nebyla v tom zdaleka sama.
Podobnou náklonnost si u něj získal třeba mladý José Carreras, který s Karajanem nahrál řadu svých klíčových rolí a často sám přiznával, že mu maestro otevřel cestu k mezinárodní kariéře. Dirigent měl slabost i pro Jessye Norman, jejíž majestátní zjev a podmanivý hlas ho okouzlily. A nelze zapomenout na Jevgenije Kisina – geniálního mladého klavíristu, který mu doslova padl do noty. Karajan uměl vycítit výjimečnost, a když ji jednou rozpoznal, byl ochoten za ni bojovat. V tu chvíli nebylo podstatné, zda jste měli správné vibrato, vyžehlený frak nebo původ – šlo o něco jiného. O to „něco“, co neuměl pojmenovat, ale poznal to na první tón.
Byl to ale právě Karajan, kdo pomohl na výsluní řadě legend klasické hudby. Již zmiňovaní José Carreras, Grace Bumbry, Anne-Sophie Mutter, Jevgenij Kisin… pro mnohé z nich byl raketovým startem, i když ne všichni unesli tíhu jeho nároků. Měl totiž tendenci přehlížet hlasové limity svých oblíbenců – a oni jej zase nedokázali odmítnout. A vystupování v nevhodných rolích, které byly příliš těžké, semlelo jejich hlas jako mlýnek na maso. Karajanovi je to často vytýkáno. Ale já myslím, že je to složitější a šlo to přece jen odmítnout.
Nicolai Gedda, který Karajanovi několikrát řekl „ne“, je jedním z lidí, kteří se mu uměli postavit. Přesto platí, že spolupráce s Karajanem mohla být náročná, ale málokdo na ní prodělal. On uměl udělat hvězdy.
Leontyne Price a působení v USA
Zde musíme zmínit legendu operního nebe – Afroameričanku Leontyne Price. Karajan má na její slávě velký podíl. Ale platí to i obráceně. Na spolupráci s ní určitě neprodělal. Leontyne Price byla první Afroameričankou, která prorazila na poli opery s mezinárodní slávou. Dovolte mi upozornit, že někdejší člen NSDAP pomohl na vrchol černošské zpěvačce. (Takové příběhy napíše jen sám život.)
Moment, kdy ji poprvé slyšel ve zkušebně hudební školy Juilliard, je popsán v mnoha vzpomínkách. Leontyne příběh sama ráda vypráví. „Nasadila na něj“ to nejlepší, co měla – árii z Toscy, Vissi d’arte. Prý si ani neumíme představit Karajanův výraz, když otevřela ta svá tak nemožně široká ústa – a spustila.
Karajan pak zaujal místo u klavíru a doprovázel ji sám. Ne pět minut. Hodiny. Moc by mě zajímalo, co si o tom mysleli ostatní čekatelé na předzpívání. Asi si šli pro kafe. A možná rovnou domů.
Jeho pracovitost a náročný průběh zkoušek vzbuzovaly respekt – a často i čistý strach. Karajanova zvláštní povaha se ukazuje i v historkách, které o něm kolují. Když poprvé přijel do New Yorku do Metropolitní opery, její impresário Rudolf Bing se ho pokusil pozvat na snídani. Odpověď zněla: „Zásadně nesnídám.“ Bing to zkusil s obědem – „Zásadně neobědvám.“ A nakonec s večeří – „Nevečeřím.“
Bing tuhle epizodu shrnul ve své autobiografii 5000 večerů v opeře slovy, že mu Karajan připadal „poněkud plachý“ (zajímavý popis pro egomaniaka). Zároveň ale vysoce ocenil jeho profesionalitu a styl práce. Průběh zkoušek pod Karajanovým vedením býval tak intenzivní, že si to prý ani nelze představit. Měl snahu mít kontrolu úplně nad vším. Říkalo se, že vůbec nevnímá pěvce jako člověka, ale jako hlas, jako hudební nástroj. Měl v hlavě narýsováno, jak mu to bude zapadat do vystoupení nebo do nahrávky, a že je za ním člověk, moc neuměl vzít v úvahu. Když tento princip člověk akceptoval, prý se s ním vlastně vycházelo dobře. Na stranu druhou „svým umělcům“ poskytoval volnost, nechal je zpívat nebo hrát dle svého a jen je doprovázel.
S tím souvisí již zmíněná věc: když se člověk dostal na úroveň, kterou byl ochoten respektovat – a to bylo skoro nemožné – byl on najednou ten druhý. Žádné zavřené oči, žádné dolešťování zvuku, on respektoval toho, koho považoval za prvního, a šel mu na ruku. Když se tohle stalo, byla tato vystoupení sice nikoli bez chyby, ale velmi zvláštně senzitivní a výjimečná – prostě polibek Múzy.
Měl úžasnou a někdy otravnou schopnost se propagovat. Občas se tvářil jako šéfdirigent zeměkoule. Řada lidí ho kvůli těmto povahovým rysům nemůže vystát. Já bych to ale neviděl tak dramaticky. Ukažte mi velkého dirigenta, který v sobě nemá stopy egomaniaka. Jistě se asi nějací najdou, například Zubin Mehta, ale to je velká výjimka. Dirigenti v té době byli prostě autoritativní.
V roce 1983 obdržel Karajan prestižní ocenění časopisu Gramophone – titul „Dirigent století“.
Pozoruhodný je jeho vztah s Leonardem Bernsteinem, který bývá často označován za Karajanova hlavního konkurenta. Je zvláštní, že tolikrát zmiňovaná rivalita v médiích nikdy neměla reálný základ – ti dva byli ve skutečnosti přátelé, kteří si navzájem projevovali respekt.
Karajan byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla Elmy Holgerloef, druhou Anna Maria „Anita“ Gütermann a třetí Eliette Mouret, francouzská modelka značky Dior. S Eliette měl dvě dcery, Isabelu a Arabelu (někdy psáno jako Arabella).
Další kontroverze – Sabine Meyer
Je zde zcela zásadní věc. Berlínské filharmonii vládl téměř feudálním způsobem, a to vedlo ke komplikacím. Následující věc je velmi složitá a špatně se posuzuje.
V roce 1982 slyšel Karajan hrát klarinetistku Sabine Meyer, byl jí okouzlen a rozhodl se ji angažovat jako stálou hráčku orchestru Berlínské filharmonie. Jenomže tady narazil. Berlínská filharmonie byla uskupením šovinistických mužů. Těžko polkli angažmá houslistky Madeleine Carruzzo a přijetí ženy, Sabine, které bylo v té době 23 let, přišlo hudebnímu tělesu jako potupa mužské důstojnosti. Karajana ale takové věci, jako že je někdo žena, absolutně nezajímaly. Navíc mu bylo jasné, že má pravdu. Problém byl, že měl diplomatického taktu jako srážka dvou žlutých taxíků na železničním přejezdu a situaci řešil stylem, že vytáhl z obou taxíků hevery a začal jimi všechny mlátit po hlavách.
Situace se vyostřila, když vypršelo Sabinino zkušební období a těleso hlasovalo o jejím přijetí. Hlasování dopadlo v Sabinin neprospěch 75:3 a Karajan byl uražený. Hlavní roli ve výsledku hlasování sehrál zřejmě mužský šovinismus členů orchestru, ale určitě to byla trochu forma vzpoury proti autoritativnímu stylu Karajanova vedení, a hlavně personální politice. Karajan náhle zjistil, že není tak všemocný, jak si myslel. Zasáhlo to jeho ego a oplatil to – proto realizoval některé výhrůžky, kterými předtím hrozil. Sestřelil některé nahrávací projekty, omezil muzikantům turné – prostě se je snažil finančně poškodit. Jeho feudálně podané necitlivé postupy hluboce narušily vztah mezi dirigentem a tělesem.
Vztah se nikdy nespravil a je to jeden z aspektů, který vedl ke vzniku těch podivných nahrávek bez energie z počátků CD technologie. I když se po roce 1982 vyskytují skvostné nahrávky, je zde zvýšená pravděpodobnost, že to bude zmatlané, a pokud nemáte čas studovat recenze, doporučuji nic po roce 1982 nekupovat. Jsou zde výjimky a ty zmíním v nahrávkové sekci.
Konec života a odchod
Na funkci šéfdirigenta Berlínské filharmonie Karajan rezignoval 24. dubna 1989 po dlouhodobě se vyhrocujícím sporu s členy orchestru, zejména kvůli otázkám umělecké kontroly a personální politiky.
Když zemřel, objevily se okamžitě snahy jeho umění potopit, odsoudit Karajana jako třídu a zašlapat jeho nahrávky do země. Kritici, kteří tohle donekonečna vytahují, zapomněli na jednu drobnost: Dobré umění se propaguje samo a posluchači nejsou na takové věci zvědaví. Karajan je jeden z nejúspěšnějších nahrávajících umělců na poli klasické hudby a to, že byl „zvláštní člověk s chybami“, v dnešní době nikoho nezajímá. Hlavně to nezajímá vlastníky práv k jeho nahrávkám. Ty zajímají pouze peníze a ty on přináší.
Karajan vlastnil vilu v obci Anif nedaleko Salcburku. Tato vila byla centrem jeho soukromého života a uměleckého působení. Maestro Herbert von Karajan zemřel ve své vile 16. července 1989.
Mezi koncerty létal tryskáčem, který pilotoval sám. Dispečeři v Ruzyni prý rádi vzpomínají na riskantní manévr, který Karajan předvedl při náročném přistání za prudkého větru během jedné ze svých návštěv Prahy. Měl rád rychlá auta, sport, byl vášnivý alpinista. A byl také praktikující buddhista.
Karajan věřil v reinkarnaci – a v příštím životě se prý chtěl zrodit jako orel. A my teď budeme věřit, že v této podobě někde krouží nad svahy svých milovaných Alp.
A já se opět přimlouvám, abychom 80 let po válce nechali kontroverze spát. Chápu, že je to obtížné. Ti, kterých se to týkalo, již většinou odešli přes řeku mrtvých. Karajanovy zlé skutky nelze asi zapomenout a možná ani odpustit. Jsou součástí jeho osobnosti a jeho života. Zkusme prosím oddělit osobu a umění. Jméno Herbert von Karajan je zlatým písmem zapsáno v dějinách hudby – a jeho odkaz v podobě nespočtu nahrávek bude žít navždy. A že byl „šílené pako“, ano… asi ano. Co s tím chcete dělat?
Je zde však jeden zásadní aspekt: já asi nemám rád Karajana jako člověka. Možná to ani není možné. Ale co se počítá, je Karajanův zvuk. Superleštěný s nekonečným legatem a měkkostí. Sice je zde občas problém, že stříbro je proleštěné na bronz a že se to tak leskne, až to jednoho odrazuje. Ten zvuk, který se cení, který chci – a za který jsem kdykoli připraven zaplatit. Čert vezmi ty podivné verze po roce 1982, není jich zase tolik.
A že to občas může být i průšvih? Ano, může. Ale ukažte mi někoho, komu se povedlo úplně všechno. A když už průšvih, tak na nejvyšší úrovni. A i ten většinou za poslech stojí. On měl vždy vizi a tu realizoval. Ta vize prostě ale občas bývá úplně špatně. To se stává.
Myslím si, že na konci života pociťoval zřejmě určité zklamání. Jeho dítě, Berlínská filharmonie, se s ním rozešlo. Byl to on, kdo pozvedl již tak vynikající hudební těleso na nejvyšší úroveň. Reakce na nahrávky z konce jeho života byly nejednoznačné. Myslím si, že čekal asi vděčnost, a oni se ho zbavili.
V konečné fázi života mu selhávalo zdraví, bolela ho záda a ztrácel hybnost, a to muselo být pro aktivního sportovce velmi těžké.
Domnívám se, že za tou nepřístupnou maskou skrýval nějaký komplex a nejistotu. Těžko říct, z čeho to mohlo pramenit. Vodítkem by snad mohly být ty vlasy vyčesané nahoru, což by se dalo interpretovat jako snaha udělat se vyšším. Ale je to jen můj dohad. Jsem ale přesvědčen, že člověk, který byl tak oddán hudbě jako on, v nitru zlý být nemohl. Problémem zřejmě mohly být ty jeho šílené nároky a očividná obava z komunikace s lidmi. On asi nevěděl, jak ty nároky správně vyžadovat, a tlačil maximální silou některé věci, o které by stačilo jen požádat. Uznávám však, že to poslední mohlo být v reálu dost příšerné. I když možná v nitru zlý nebyl, choval se velmi autoritativně, jako nějaký feudál. A to mohlo být zcela šílené.
Jsem přesvědčený karajanista. Ten sporý muž s vlasy vyčesanými nahoru mě fascinuje. Vzhlížím k němu jako k bohovi. Jen se obávám, že bych ho v reálu asi nechtěl potkat. Bojím se, že by si z mojí kůže nechal ušít aktovku.
Nevím, zda by on můj obdiv ocenil. Ale i tak: Vážený Maestro, děkuji vám za hudbu, kterou jste mi dal. To je jediná věc, která je pro mě důležitá: „DĚKUJI VÁM!“ A ještě bych si dovolil osobnější poznámku: „ODPOUŠTÍM VÁM!“
Nahrávky
Najrávková sekce má největší překryv s minulým článkem.
A začneme na konci. Verdiho Maškarní ples – Un Ballo in Maschera (1989 – Josephine Barstow, Plácido Domingo, Leo Nucci, Florence Quivar, Sumi Jo). Je to poslední nahrávka, kterou Karajan nahrál.
Josephine Barstow jako Amélie je v této fázi své kariéry už trochu unavená. Ale já přesto rozumím, proč ji HvK obsadil. Její hlas – navzdory vibratu a stopám stárnutí – má pořád dostatečnou dramatickou sílu i tu potřebnou romantickou hebkost, která k téhle roli patří. A není to zdaleka tak zlé, jak mají někteří lidé tendenci tvrdit.
Kapitolou sama pro sebe je závěr opery. Karajan měl s dokončením nahrávky problémy – smrt už klepala na dveře a on to věděl. A kdo ví, jak končí Maškarní ples… Když umírající král zpívá:
„Tak sbohem navždy, mé děti,“
...tak ho to prostě musí napadnout. Tohle není jen finále opery. Je to rozloučení se životem a publikem jednoho velkého člověka.
Jistěže to může být náhoda. Ale já si to nemyslím.
A tak, milé děti... na tomto místě Maestro Karajan zemřel. Přesněji řečeno ukončil zde svou uměleckou dráhu, zemřel několik týdnů poté.
A my tu dnes skončíme, další nahrávky si rozebereme v dalších dílech.
Verdi: Aida (Karajanovy verze)
Pak bychom tu měli Verdiho Aidu – a vlastně rovnou dvě. Ta první je kandidátem na královskou verzi. Ale ani ta druhá není k zahození, i když se najdou tací, kteří to tvrdí. Jenže slyšeli to opravdu pořádně? Protože jiní zas tvrdí přesný opak.
První Aida (1959). Tady máme tenorového šlechtice Carla Bergonziho, slaďoučkou Renatu Tebaldi, hrdinného Amonasra Cornella McNeila a žárlivou Amneris Giuliettu Simionato. To už je docela hvězdná sestava, nemyslíte? Přidejte k tomu Karajana v jeho vrcholné formě a Vídeňské filharmoniky – a rázem tu máme silného kandidáta na „královskou“ Aidu. Možná spolu s Mutim a Soltim. Tahle nahrávka má noblesu, švih, dramatičnost i italskou šťávu. Nešetří na barvách ani emocích. 🎧 Poslech zde
Druhá Aida (1980). A pak je tu Aidin návrat – po dvaceti letech. Tentokrát s Mirellou Freni a Josém Carrerasem. Karajan už je jinde – v jiném světě, jiném zvuku, jiném tempu. Je to honosné, velkolepé, detailně vykonstruované. Zachytil jsem kacířskou myšlenku, že tahle verze je lepší než ta první. Osobně si to nemyslím – ale já přece nemám patent na pravdu. Možná na tom něco je. Carreras zpívá krásně, Freni má v hlase tragickou hebkost a orchestr je téměř... nebeský. Aida pro jiné uši, jiné vnímání.
Puccini: Tosca (dvě verze)
Tosca, ta první je moje milovaná. Uvádím ji z povinnosti – ale vlastně je to moje největší láska. Leontyne Price, Giuseppe Di Stefano, Giuseppe Taddei, Fernando Corena. Rok 1963.
Giuseppe Di Stefano je zde… na zabití. Místy vyje jako šakal a stresuje nejen sebe, ale i ucho posluchačovo. A přesto – je to pro mě ultimátní Tosca. Nejlepší. Di Stefanovi jsem všechno odpustil. Je to sice hlas na hraně, ale pořád je v tom srdce, zoufalství, emoce. A vedle něj? Leontyne Price. Tosca, která je šťavnatá, vášnivá, plná sexu. V tom nejlepším slova smyslu. Nikdo se jí ani neblíží.
A pak je tu Scarpia v podání Giuseppe Taddeiho. Ano, Tito Gobbi je legendární a nechutný v roce 1953 s Callas – ale Taddei? Ten je snad ještě jízlivější. Slizký, povýšený, chlípný. A přitom tak kultivovaný… což z něj dělá ještě horšího člověka.
Jediný kaz pro mě? Fernando Corena. Ten mi tady – stejně jako vždycky – přijde strašně otravný. S tím nic neudělám.
🎧 Poslech zde (1962) Vissi d’arte – Leontyne Price
Druhá Tosca (1980). Tahle nahrávka je… problematická. Já se nerozpakuji to označit za výrazně slabší, než je ta první verze. Katia Ricciarelli, José Carreras, Ruggero Raimondi, Fernando Corena. A opět Karajan. Mnoho lidí nahrávku rádo nemá. Proč? Protože Ricciarelli není Price. Prý není vášnivá. Ale je jako čirá lilie, krásná a téměř posvátná, pod jejímž povrchem dříme vášeň, která dráždí právě tím, že ji nevidíte hned. Je to rafinované. Někdo to pochopí, jiný ne. Pokud to nerozšifrujete, líbit se vám to prostě nebude.
Ruggero Raimondi je slušný Scarpia. Na Taddeiho sice nemá, ale i tak je dost odporný – v dobrém slova smyslu. A Carreras? Překvapení. Zní jako Di Stefano, ale bez všech těch vokálních katastrof, které Pippo předvedl v roce 1962. Tohle je Carrerasův krásně zpívaný Mario.
A Corena? Zase otravný. Nic nového pod sluncem.
Že mlžím a nepronesl jsem verdikt? Běžte do toho. Překvapí vás to. Je to sice o dost jiné než ta starší verze, ale za poslech to určitě stojí. Napsal jsem, že je to horší, možná je odsudek příliš silný. Já se ale verdiktu podržím.
🎧 Poslech zde (1980) Vissi d’arte
Říká se, že karajanovské požadavky semlely hlasivky Ricciarelli jako mlýnek na maso. Ale HvK určitě není sám, kdo Katiu nesprávně obsazoval.
Giuseppe Verdi: Otello (Karajanovy verze)
Tady máme dvakrát Otella. A hned na začátek – ten první z roku 1960 je pro mnohé etalonem. Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Aldo Protti. Karajan a Vídeňská filharmonie. Co víc si přát?
Del Monaco je, jaký je. Obrovský hlas, který nezná dynamiku. Kdo ho miluje, ten ho miluje. Kdo ne, ten se trápí. Ale přiznejme si: slyšet ho řvát „Esultate!“ je čirá operní rozkoš, ať už si o něm myslíme cokoli.
Renata Tebaldi? Sladkost sama. Jemná, vroucí Desdemona, která zpívá „Ave Maria“ tak, že vás rozloží na molekuly. Je to jeden z klenotů její diskografie. A to říkám jako někdo, kdo Tebaldi moc dobře zná.
A pak je tu Aldo Protti jako Jago. Vždycky dostal od kritiků naloženo. Ale ruku na srdce – kolik z těch kritiků to slyšelo pozorně? A kolik z nich jen papouškuje výtky z verze z roku 1954 s Eredem? Mimochodem, verzi Otella z roku 1954 s Eredem znáte? Obsazení je stejné jako u HvK. Chcete-li důkaz HvK výjimečnosti, dejte srovnání těch dvou verzí. Erede jistě není blbý, ale srovnání s HvK nesnese. Protti ale není nijak špatný ani s Eredem. Ano, není to Gobbi. Ale je to slušný Jago, promyšlený, cynický, v druhém plánu. A funguje to docela dobře. Hlas umí být, pravda, místy trochu suchý a málo ohebný. Když to ale srovnám třeba s Fischerem-Dieskauem, který zpívá Jaga na Barbirolliho nahrávce, je to skoro zázrak.
Druhá verze (1974). Tohle je jiný případ. Karajan se údajně režijně podílel na televizním filmu, který působí trochu staticky, jako by operu natáčel podle plánu scény z papundeklu. Je to sice velmi divadelní, místy až strnulé, ale ne špatné. Prostě jiné.
Jon Vickers se naprosto ztrhá, ať už v dobrém, či špatném slova smyslu. Já vcelku chápu lidi, kteří Vickerse nemají rádi. Jeho hlas je ošklivý, drsný, s velmi ostrými a nepříjemnými nasazeními. Ale nenechá nikoho na pochybách, že je Otello. Mirella Freni je krásná Desdemona, ale už to není Tebaldi. Peter Glossop jako Jago odvádí dobrou práci, i když nezanechá hlubokou brázdu.
A ten soundtrack? Pomalejší, hodně plastický, ale pořád Karajan. A i když vás to úplně nestrhne, není to propadák. Jsou lepší verze Otella? Ano. Třeba ta první HvK. Ale i tahle má své kouzlo, zejména pro Karajanovy příznivce, a to já jsem.
📺 (1974) 🎧 Poslech na YouTube
G. Puccini, Madama Butterfly
Existuje několik Karajanových verzí této klasické opery.
Maria Callas a Nicolai Gedda z roku 1955. Takový přerod z naivní husičky ve zhrzenou zlomenou ženu, který Callas předvádí, to jsem nikdy neslyšel. Marii opravdu nemusím, ale tohle prostě tak je a nikdo s tím nic neudělá. Zvuk je omezený a jenom monofonní. A já přesto nemám dost superlativů, abych to popsal. Nicolai Gedda je poměrně neitalský, což bych asi považoval za nevýhodu, ale je to samozřejmě relativní.
Studiová Butterfly existuje ještě jedna. A zde přichází HvK, který vyhodnotil, že Butterfly je v podstatě statická a že by to jednoho mohlo nudit. Pohrál si s barvami orchestru, zvolil pomalejší tempa, aby nástroje dostaly prostor. Je to klasický Karajanův provokativní žert. Udělal z toho něco jako oratorium a převrátil to na hlavu (Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Christa Ludwig, 1975). Pro neoperní lidi je tohle asi volba číslo jedna. Je to celé učesané a pozoruhodně neoperní, ale i neoperní opera je stále opera. Někteří operní lidé z toho dostávají padoucnici, že to není italské. Ale já myslím, že HvK měl pravdu. I když je této nahrávce často vytýkána neitalskost, tento odsudek pramení z nepochopení záměru dirigenta a z přecenění velmi statického děje. Já si ale myslím, že neitalskost a symfoničnost nahrávky je její základní přednost. Jinými slovy jsem mu to „už zase sežral!“ Chcete-li nahrávku italského typu, kupte si Tullia Serafina z roku 1959 s Renatou Tebaldi nebo něco s Renatou Scotto.
Dostanete Mirellu Freni a Luciana Pavarottiho v ústředních rolích, Christu Ludwig jako Suzuki. Chcete něco víc? Kupte si medvídka mývala!
Pak je zde film Jeana-Pierra Ponnella z roku 1975 „Madama Butterfly“, Plácido Domingo a Mirella Freni v hlavních rolích. Určitě to není špatné, jen Mirella nevypadá jako patnáctiletá dívka a je to takové celkově statické. I když u Butterfly se člověk akce těžko dočká.
Pak je tu „La Bohème“ ze stejné dílny. Mirella Freni, Luciano Pavarotti, Rolando Panerai a další (vydala Decca v roce 1973). Moc to neznám, ale asi to bude dobré.
Je zde ještě TV film z roku 1965: „La Bohème“, Gianni Raimondi a Mirella Freni. Místy je zde docela drsná a nenápadná manipulace se stereo image. Posuneme hlasy na střed a přitlačíme. Mně pak slzí oči. (poslech zde)
Pak bychom tu měli Verdiho Trubadúry. Karajanovy nahrávky Trubadúra jsou vždy zvláštní. Ten první, „Il Trovatore“, se mi nelíbí, z roku 1956. Maria Callas a Giuseppe di Stefano. Di Stefano není opravdový Manrico. Callas se mi nelíbí už vůbec. Ale ona se mi nelíbí skoro nikde. Dostanete Fedoru Barbieri jako Azucenu, Rolanda Paneraie jako Di Lunu. Inu, špatné to v reálu asi není. Nemůže být, ale svůj názor jsem sdělil.
Ten druhý, „Il Trovatore“ z roku 1978, má pro mě chuť osudové lásky. Kdysi mě právě tohle ulovilo a udělalo ze mě operního fanouška. Roli Leonory zpívá Leontyne Price. Leontyne je zde trochu starší, ale to nevadí. Stále je to ona, a to se prostě počítá. Di Luna Pierra Cappuccilliho je skvostný a Il Pazzo alias Franco Bonisolli je tu těsně před gradací svých excesů a je určitě výborný. Jelena Obrazcovová se mi moc nelíbí, ale to je spíše můj problém.
Pak je tu ještě jeden živý záznam „Il Trovatore“. Kdyby to zvukově za něco stálo, přivedlo by to svět do jaderné apokalypsy. Takhle to jenom způsobuje samovznícení posluchače. To se překonat nedá. 31. 7. 1962 Salzburg. Franco Corelli, Giulietta Simionato, Leontyne Price a Ettore Bastianini. Miluju tě, Leontyne... Slyšel jsem, že je to největší nahraný operní zázrak v dějinách lidstva. Ten výrok je myslím dost přepálený, nemám rád takové soudy. Bohužel by to ale mohla být pravda.
Pak tu máme Carmen, ty jsou také dvě. (Ony jsou tři, poslední je filmová s Grace Bumbry, ale tu já opravdu vůbec neznám.)
Ta první Carmen je z roku 1964. (Karajan, Leontyne Price, Franco Corelli, Robert Merrill, Mirella Freni). Zásadní slabinou této nahrávky je Corelli. Je prostě příliš italský. Ale nám, co Franca známe, to nevadí. Navíc si uvědomujeme, že naše francouzština je též zcela strašná. Já si to tedy uvědomuji stopro. Přesto je to královská Carmen a neznám žádnou lepší. První nahrávka Mirelly Freni. Mirella je zde velmi dívčí, i když je to jen hlas. Samotná
Carmen je plná vášně a erotiky. Nejerotičtější Carmen, jakou jsem kdy slyšel. Tady vím i drby. Studio vědělo, že Corelliho francouzštinářské schopnosti zaznamenaly, řekněme, malinko odklon.
Najalo koučku. Leontyne to komentovala, že je to úplně na kočku, protože paní Loretta de Lelio Corelliová koučce vyškrábe oči a doučování nebude. Přesně tak to prý dopadlo. Údajně ze schodů v hrůze letěla koučka a rozčilená Loretta za ní s rákoskou v ruce. Tahle historka je ale určitě nadsazená. Co se zpěvu týká, stále je to Corelli, a i když jeho akcent slyším i já, tak je to Corelli a on nás rozválcuje zpěvem. Pravda, ty po italsku zhudebněné recitativy sevillské atmosféře moc nepřidají. Spíše to vypadá, že je to něco o gladiátorech, ale to nevadí. Celková italská atmosféra kazí dojem vzdor umíněnému.
Druhá Carmen je převážně neškodný odvar ve formátu opera buffa. Což je jediná výhoda nad tou první verzí, která má zhudebněné recitativy. Ale Agnes Baltsa tu je jak z jiného světa. Baltsa to celé zachraňuje a je zde skutečnou ozdobou, ale znovu bych to nikdy nekoupil.
Pak je tu Turandot.
Karajanova studiová nahrávka je ta, která patří k bontonu pomluvit. Já to ale neudělám, protože je to dle mého názoru velmi dobré. Jen malinko nestandardní. Giacomo Puccini, Katia Ricciarelli, Placido Domingo, Barbara Hendricks, Ruggero Raimondi, Wiener Staatsopernchor, Die Wiener Sängerknaben, Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan – Turandot, rok: 1982.
Když byla Katia mladá, tak byla tak krásná… Ježíši, co to melu? Všeobecný názor je, že obsazení Ricciarelli do role Turandot je nesmysl na kvadrát. Já si to ale asi nemyslím. Katiu to sice úplně zničilo, ale tohle je důstojný výkon (dle mého názoru). Zajímavá a neobvyklá verze. Nenechte si namluvit, že to není dobré, protože to dobré je. Jen to není typické. A já nemám pochyby, že obsazení Ricciarelli do role Turandot je prostě chybné. Ale Karajan vždy věděl, co dělal. On nechtěl, aby byla Turandot tak strašně neženská osoba Brünnhildina typu, proto obsadil Katiu, která je žensky křehká. V divadle by to nikdy neobstálo. Tohle je ale nahrávka, tam se to snese.
Don Carlo, G. Verdi (1979), José Carreras, Mirella Freni, Nicolai Ghiaurov, Agnes Baltsa a další, Berlínská filharmonie. Přiznávám, že to moc neznám. Existuje k tomu videozáznam, který se s tím ale překrývá jen zčásti. Karajanův zvuk je zde místy přehnaně bombastický a mě to odrazuje.
Pak je tu známá dvojka veristických evergreenů: Ruggero Leoncavallo „I Pagliacci“ a Pietro Mascagni „Cavalleria rusticana“ (1966). Karajanovo pojetí zmíněné Rusticany považují někteří moji známí za strašnost a zločin proti lidskosti, protože je to pomalé. Jsou ale lidé, kteří považují za zločin proti lidskosti celou operu Cavalleria rusticana, protože zde vrchol italského operního nevkusu překračuje veškerou rozumnou míru. Tento názor razil například Arturo Toscanini. Já mám rád Rusticanu, ale připouštím, že by na Toscaniniho názoru něco být mohlo. A nyní do toho vstoupí HvK se svým smyslem pro orchestrální barvy a postaví to celé úplně na hlavu. Udělá z toho symfonické vokální oratorium. Nechává vyniknout struktuře Mascagniho orchestrace. Funguje mu to zcela báječně, jen musíte úplně zapomenout, že je to italské.
Verdiho Requiem, Clouzotův film z roku 1967.
Nechme stranou ten nesmyslný název, pod kterým je to uváděno v české distribuci: „Pavarotti zpívá Verdiho rekviem“. V době natáčení filmu byl Luciano zcela neznámý tenorista. Pravou hvězdou je zde někdo úplně jiný, je to: Leontyne Price.
Vím k tomu spoustu drbů. Těžko říct, zda je něco z toho pravda. Během první covidové krize jsem si psal s pánem, který tvrdil, že seděl v orchestru, když to nahrávali. Bylo mu v době komunikace 88 let. Prý si vůbec neumím představit, jaké to vlastně bylo. Asi 14 dnů to zkoušeli a pak to nahráli na jeden take. Film byl natočen v prázdné La Scale v roce 1967. Karajan se stále kvůli něčemu štěkal s režisérem filmu Clouzotem. Tenorovou roli měl zpívat Carlo Bergonzi, který ale onemocněl a byl narychlo nahrazen Lucianem Pavarottim. Luciano tenkrát začínal, byl z Karajana šíleně nervózní a měl prostě poněkud zažívací potíže a průjem. Mezzosopránový part měla prý zpívat Shirley Verrett, ale studio údajně rozhodlo o přeobsazení Fiorenzou Cossotto, protože nechtělo dvě černošky. (Nelze to ověřit, brát s velkou rezervou.) Leontyne Price prý pila hektolitry kafe a kouřila cigaretu jednu za druhou, což se nelíbilo producentům. Pán mi psal, že Leontyne Price byla schopna vydávat naprosto neskutečné zvuky, že mu padala čelist (také to nejde ověřit, ale tomuhle věřím). Mnohokrát mě napadlo, jaké by to bylo, kdyby opravdu zůstalo původní obsazení Price, Verrett, Bergonzi, Ghiaurov. Asi by to stejně lepší nebylo, protože to lepší být prostě nemůže. Pak je tu možnost, že ten pán, který mi podal tuhle informaci, v reálu prodával párky v rohlíku v pasáži přes ulici. Já nevím, jak bych to ověřil.
Gustav Holst, symfonická suita „Planety“
První verze je z roku 1962 s Vídeňskou filharmonií. Krásná a asi ultimátní verze. Zvukově čistá magie a těžkotonážní Karajanův zvuk. Karajanovo vedení orchestru je nekompromisní. To jednoho vyvede z míry.
Ta druhá verze z roku 1981 s Berlínskou už taková zdaleka není. Není to špatné, ale magie té minulé verze to prostě nedosahuje. Zvukový mistr byl jiný, a to je prostě problém.
Beethovenovy symfonické cykly. Karajan natočil Beethovenovy cykly asi 4x nebo 5x + separé jednotlivé symfonie.
První verze je z let 1951–55, ta je velmi ceněná, i když je zvuk jen mono. Původní vydání na deskách Columbia je velmi hledané, pokud tedy někdo hledá klasické nahrávky.
Pak je 1963, tam dosahují Karajanovy hrátky se zvukem maxima. Zvuk je stereo, je však přesto malinko omezený vzdor Karajanovým snahám.
Pak je verze z roku 1977. Je to malinko jiné a já nevím, proč by to mělo být horší. Dle mého je to skvostné.
Pak je tu verze z let 1984–86, opravdu to přesně nevím. Tady je třeba dát pozor. Původní vydání na CD je špatné. Raná digitální technologie spojená se ztrátou sluchu Karajana a spory s orchestrem, které vedly k hlubokému narušení vztahu mezi dirigentem a orchestrem, vedly ke katastrofálním výsledkům. Nejde to poslouchat. Zvuk je syntetický a skleněný. Oni to však spravili a poslední vydání zní výrazně lépe. Skleněné digitální pasáže jsou vyhlazeny a je zde vloženo lehké zkreslení, které otepluje zvukový vjem. Stále však přetrvává určitá emoční plochost a sterilita. A já raději bych se tomu vyhnul. Nelze jednoduše poznat, která zvuková verze to je.
A nyní uvedu něco, co se opravdu nepovedlo – Camille Saint-Saëns, 3. symfonie s varhanami. Tohle je ale spíše chyba zvukového mistra nahrávky. Bylo to nahrané zvlášť – orchestr a do toho namixovány varhany z chrámu Notre-Dame. Zvuk nástrojů se tak liší dozvukem, že je to naprosto nepřijatelné, a to i přes snahy remasterovacích techniků o opravu. Verze v edici Karajan Gold je asi tak středně nesnesitelná. Pryč od toho.
Taková legenda. Čajkovského první klavírní koncert. Herbert von Karajan a Svjatoslav Richter.
A zde udělám odbočku, která je zde také již jako samostatný článek, a dám to jako poznámku pod čarou:
Karajan a Richter se nemohli ani cítit a jejich ega se zde velmi negativně střetla. Výlevy negativity se do té nahrávky podivným způsobem promítly. Ta nahrávka je zvláštním způsobem syrová a energeticky opravdu divně vyladěná. Proto je při poslechu třeba maximální hlasitost. Je to drsné a boj „kdo z koho“ je slyšet v každém taktu.
Musorgskij-Ravel Obrázky z výstavy a Ravelovo Boléro, Herbert von Karajan a Berlínská filharmonie, vydal Opus v licenci DG v roce 1977. Tohle je plnopalebný Karajanův zvuk. Tomu se přiblížit může být opravdu těžké. HvK vždy věděl, co chce, a taky to dostal. Je to hodně karajanizované, ale mně jako karajanistovi to nevadí.
Pak je tu Netopýr Johanna Strausse II. Řekne se Netopýr, jenže tohle je spíše NETOPÝR a pořádný. Set obsahuje slavné gala, kde vystoupily největší hvězdy opery té doby. Správný dirigent se operety nebojí, má ji rád a užije si to.
Leontyne Price: A Christmas Offering nebo Christmas with Leontyne Price, Karajan a Vídeňská filharmonie, vyšlo v roce 1961. Poslouchám to vždy, když mám depresi. Základ každých Vánoc.
Legenda praví, že Leontyne byla nastydlá a nemohla skoro mluvit. Tohle je pravda, protože se to místy pozná.
Karajana údajně vyvádělo z míry, jak Leontyne zpívá, a nadával filharmonikům, že by to takhle nešlo, že nehrají dostatečně dobře, že nedosahují její úrovně a že je všechny vyhodí. Zajímalo by mě, co si o tom chudáci mysleli.
Jisté je, že je to jediné vánoční album, které dirigent doma poslouchal. Bez Leontyne nejsou pořádné Vánoce.
Málo bylo Verdiho Rekviem. Verze s Christou Ludwig, Mirellou Freni, Carlem Cossuttou a Nicolaim Ghiaurovem z roku 1972 za poslech určitě stojí. Není to tak dobré jako zmiňovaný film, ale to není skoro nic. Tady je dynamika výrazně omezená, a to je překvapivé. Pěvecky je to skvělé. A to omezení dynamiky moc nechápu, tady byl ještě dravý a nebál se pořádně švihnout taktovkou. Možná to je věcí produkce. Ale tu nahrávku to poškozuje a ztrácí zbytečně body.
Pak je tu Karajanův Čajkovskij. Jsem šťastným vlastníkem jeho nahrávek celého cyklu symfonií, ale přiznávám, že umím jen symfonie 4–6. Je to reedice z roku 1997. Karajanův zvuk zde dosahuje vrcholu a jeho Čajkovskij je tak bombastický, že se tomu jen tak něco neblíží. A přesně tak to má být.
Pak je tu Mozartovo Rekviem z roku 1976, Anna Tomowa-Sintow, Agnes Baltsa, Werner Krenn, José van Dam, Wiener Singverein, Berliner Philharmoniker, Herbert von Karajan – Requiem. Tomowa-Sintow je zde zcela báječná a zvedá úroveň minimálně o třídu.
A Mozartovo Rekviem z roku 1961, Wilma Lipp, Hilde Rössel-Majdan, Anton Dermota, Walter Berry, Wiener Singverein, Berliner Philharmoniker, dirigent Herbert von Karajan – Requiem KV 626. Chtělo by se mi začít řvát, že ta starší verze je lepší, ale tak to není. Ta starší verze trpí technickými problémy a ani jedna z těchto verzí nedosahuje na verzi Karla Böhma s Gundulou Janowitz, Christou Ludwig, Walterem Berrym a Peterem Schreierem. Nejde snad o to, že by Böhm měl lepší pěvce, ale Böhm o něco lépe pojal vystoupení jako spirituální zážitek.
HvK se místy malinko opájí krásami zvuku, které vydoloval z orchestru, a spiritualita díla ho míjí. Zlí jazykové navíc tvrdí, že HvK neměl rád sbory. Je-li to tak, asi se to tím vysvětluje.
W. A. Mozart, Don Giovanni.
Je tu živý záznam ze Salcburku 1960, Wolfgang Amadeus Mozart, Eberhard Wächter, Elisabeth Schwarzkopf, Nicola Zaccaria, Leontyne Price, Cesare Valletti, Walter Berry, Graziella Sciutti, Rolando Panerai, Orchestra Filarmonica di Vienna*, Coro della Staatsoper di Vienna, Herbert von Karajan – Don Giovanni.
Je to jako neskutečný sen. Kdyby to zvukově za něco stálo, byla by to nekompromisní reference. Zvuk sice není úplně špatný, ale je omezený. Z tohoto důvodu to reference není.
Další verze Dona Giovanniho je z roku 1986, kde se představili Samuel Ramey, Anna Tomowa-Sintow, Ferruccio Furlanetto a další. Vzdor nesporným kvalitám bych doporučil držet se od toho dál. Průšvihová raná digitální technologie mě šíleně irituje. Já zde vydám doporučení, abyste si místo toho koupili guláš a pivo.
K tomu existuje televizní živý záznam z roku 1986, a ten naopak doporučuji.
Richard Strauss – Salome, Richard Strauss – Hildegard Behrens, José van Dam, Karl-Walter Böhm, Agnes Baltsa, Wiesław Ochman, Heljä Angervo, Vienna Philharmonic Orchestra, Herbert von Karajan – Salome (1978).
Aneb jak porazit Soltiho a dokázat mu, že na nahrávku Salome nepotřebuješ Birgit Nilsson. Křehká ženskost Hildegard Behrens a Karajanova práce s kresebností orchestru ukazují Soltimu výsměšně záda.
Verze textu k 18. 4. 2026
Jiří Zedník
Tak trochu neregulérní klasifikace dirigentů
Já k dirigentům vzhlížím a k mnohým planu upřímnu láskou. Ale vzhledem k tomu, že profese dirigenta je tak exponovaná, jsou to tvorové mírně výstřední. Zdůrazňuji, že text je pouhý žert a nemá za cíl někoho urazit.
Jiří Zedník
Parkinsonova nemoc, sobotní úvaha.
Parkinsonova nemoc – přijmout takovou diagnózu není vůbec snadné. Člověk si stále říká, že to musí být nějaká chyba.
Jiří Zedník
Ettore Bastianini - jeden z největších barytonistů XX. století.
Mnoho vody uplynulo od doby, co Ettore Bastianini opustil toto slzavé údolí. A já tu sedím sám na židli a žasnu na tím neskutečným hlasem a energií, kterou byl schopen předat.
Jiří Zedník
Souostroví (bas)barytonistů – zapomenutých i těch méně zapomenutých.
Barytonová poloha v opeře je tak trochu „chudá příbuzná“. Barytonista typicky nemá v partituře napsány žádné zářivé výšky.
Jiří Zedník
Herbert von Karajan – narozeninový medailon
Jako každý rok jsem napsal medailon k výročí narození tohoto výjimečného umělce. A já zde lobbuji jako každý rok, abychom nechali vše negativní, co je s ním spojeno, být. Nemyslím si, že je to naše věc.
