Herbert von Karajan – narozeninový medailon
Dne 5. 4. 1908 se narodil jeden z nejvýznamnějších dirigentů XX. století,
Maestro Herbert von Karajan.
Čili v tomto čase v roce 2026 slavíme 118. výročí jeho narození.
Četl jsem o něm dost hrozné věci – že byl panovačný, nesnesitelný egomaniak, ničitel hlasů, člen nacistické strany a kdesi cosi.
Je asi problém mít rád Karajana jako člověka. I když já úplně nevím, během covidových krizí byli všichni hudebníci doma a já si psal s lidmi, kteří tvrdili, že s ním hráli v orchestru. Převážná většina se o něm vyjadřovala velmi dobře a měli ho rádi. Psali mi, že byl tvrdý, měl úplně šílené požadavky, a také psali, že byl nejtvrdší k sobě a ty největší požadavky měl na sebe. Dále mi vysvětlovali, že byl odtažitý, uzavřený a zřejmě skrýval nějaký komplex.
Druhá, výrazně menší skupina ho opravdu nenáviděla. Je zde taková věc – já neumím potvrdit identitu lidí, kteří mi tohle psali. Nevím, zda náhodou neprodávají hamburgery naproti Berlínské filharmonii. Takže ty názory jsou možná jen moje zbožné přání. Ale jisté je, že člověka, který něco vede, nemůžou mít všichni rádi.
Je zde ale druhá věc, která je jasná a za kterou ručit klidně můžu, kterou přinesla moderní doba a hlavně YT, které díky frivolní aplikaci autorských práv umožňuje vidět věci dříve nemožné, nebo možné, ale za peníze.
Viděl jsem Karajana letět na křídlech hudby. Viděl jsem ho slzet nad její krásou. Viděl jsem jeho oddanost a pokoru, kterou měl vůči hudbě.
Dále jsou zde svědectví lidí, kteří s ním doopravdy pracovali, jako Christa Ludwig či Ferruccio Furlanetto, kteří zmiňují, že když ho člověk přesvědčil, že na to má, egomaniak Karajan ustoupil vzad, podřídil se sólistovi a byl najednou tím druhým.
Co je mnohem zvláštnější, osobně jsem na YT viděl.
Nutno říct, že se na YT dají najít i horší svědectví od lidí, kterých si cením a vážím, která popisují ty negativní aspekty Karajanovy kontroverze. Nicolai Gedda například o něm hovořil velmi kriticky.
Nutno ale říct, že od svého uchvácení klasickou hudbou poslouchám Karajana více než 40 let. Některé nahrávky se mi zdají opravdu tak vyleštěné, až jsou sterilní a nudné. Nutno říct, že některé kusy, které maestro nahrál, jsou úplně mimo a je to úplně špatně. A těch pokažených kusů určitě není úplně málo. Čím novější nahrávka je, tím větší šance je, že to bude malér.
Ale on se nikdy nebál pořádně švihnout taktovkou nad hlavou a úplně se odvázat, a to se stávalo prakticky až do jeho smrti.
A pak jsou zde tituly, které se překonat asi nedají, ba může být problém se jim vyrovnat, klenoty, ty jeho úžasné nahrávky, které nesou otisk jeho geniálního hudebního talentu, a těch je také moc.
Karajan se zcela zásadní měrou podílel na formování mého kulturního vkusu, podílel se na formování toho, kdo jsem.
Ano, byl to hrozný člověk, blázen, megaloman, narcis. Jistě bychom našli mnoho dalších synonym na toto téma.
A já jako každý rok říkám, abychom nechali temné démony muže, který se jmenoval Herbert von Karajan, spát.
Je tu jeho umění, a to je absolutní diamant lidského kulturního dědictví. A zde na tomto místě bych si dovolil tomu zvláštnímu muži poděkovat za všechnu tu hudbu, kterou mi dal.
„Děkuji ti, Herbie!“
A na závěr pro vás něco mám. Je to Anne-Sophie Mutter a 1. Beethovenův houslový koncert. Chvíli tomu dejte (poslech zde)
Jiří Zedník
|Další články autora
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 284
- Celková karma 8,16
- Průměrná čtenost 132x