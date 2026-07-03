Herbert von Karajan complete DECCA recordings box, 33 CD
Nové to stálo asi 2000. Mně to tenkrát přišlo drahé, nekoupil jsem to, a to byla chyba. Nyní po letech, v rámci parkinsonské obsese, jsem si vzpomněl, že bych to chtěl. Jenomže jsem krutě narazil na zmíněnou eBay realitu, kde za to překupníci požadují 14 000,- korun – napíši slovy „čtrnáct tisíc korun“.
Jsem sice blázen, ale 14 klacků mi připadalo trochu moc. A pak se to najednou ukázalo v jednom menším obchodě na anglické větvi eBay.co.uk. Cena v přepočtu byla s poštovným asi 1700 korun. eBay mi k tomu naprásklo clo a nějaké další přihlouplé poplatky – byl to přeci jen dovoz z GB. Zde bych upozornil, že eBay v poslední době zavedlo mezinárodní dopravní program, takže jsem svoje krví a usínáním nad spektry vydělané chechtáky zaplatil při jednom a nemusel jsem vyřizovat žádné clo. Fakt to bylo dost nebezpečné, není to totiž žádný problém a člověk to tam nacvaká a pak se na konci měsíce diví, že přečerpal kreditku. Cena kvůli zmíněným poplatkům sice vylezla ke třem tisícům, ale v kontextu doby to stále asi šlo.
Já se osobně domnívám, že nedostupnost tohoto setu je neodpustitelná. Já sice rozumím, že jsou klasická hudba a opera považovány za okrajové, ba i nadbytečné žánry. Ale mladý posluchač, který by se chtěl s těmito žánry seznámit, nemá vůbec žádnou představu, co by si měl pustit. Přehledy nahrávek neexistují. Posluchač většinou ani neví, že by se chtěl s těmito žánry seznámit, a je zatížen předsudky. Jistě, je zde Hurwitz. Ne každý ale má nervy, aby poslouchal zlehka potrhlého hudebního kritika, který navíc mluví anglicky.
Karajan: nacista, narcis, megaloman, manipulátor, absolutista – jízdní kolo bych si o něj neopřel.
Ale to všechno jde stranou, když zvedne tu svoji magickou taktovku a jeho orchestr začne interpretovat jeho vizi. Pak padám, jsa zcela okouzlen, na záda a hrabu nohama do vzduchu. Je sice pravda, že na konci kariéry dost zblbnul a ty jeho sterilní nudné paskvily vyhazuji z okna.
Ale v tomhle boxu nic takového není. Tady byl doopravdy tím bohem, za kterého se sám považoval.
Pojďme se nyní na obsah boxu podívat spolu.
I. OPERNÍ KOMPLETY (Zlatý fond světové diskografie)
Verdi: Aida (3 CD)
- Obsazení: Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Giulietta Simionato, Cornell MacNeil
První Karajanova Aida. Tohle je naprostý skvost. Zvukový producent John Culshaw tehdy pro scénu triumfálního pochodu použil speciální prostorové rozmístění trub, které dodnes bere dech. Ono to bere dech jako celek, a to vzdor tomu, že nahrávka je z roku 1959. Carlo Bergonzi a Renata Tebaldi se hledali, až se našli a jejich „O terra addio“ těžko hledá konkurenci. Poslech zde.
Verdi: Otello (2 CD)
- Obsazení: Mario Del Monaco, Renata Tebaldi, Aldo Protti
Absolutní zvukový monstr-projekt s monumentální úvodní bouří. Del Monacův Otello v životní formě. Myslím, že vzdor tvrzení kritika Davida Hurwitze je to referenční verze, dle mého názoru to tak je. Nahrávka je remakem monofonní verze z roku 1954, kterou vedl italský dirigent Alberto Erede. Obsazení je stejné. Všichni byli o několik let mladší. Erede byl však převážně rutinér. Karajanovy hrátky s orchestrem jsou zcela šokující. Milostný duet Desdemony a Otella z prvního dějství Verdiho opery „Otello, Gia nella notte densa“ – Mario del Monaco a Renata Tebaldi – zde.
Puccini: Tosca (2 CD)
- Obsazení: Leontyne Price, Giuseppe Di Stefano, Giuseppe Taddei
- Poznámka: Nahráno pro RCA v Sofiině sále (Sofiensäle) ve Vídni. Leontyne Price je zde považována za jednu z nejlepších Tosek historie a Taddeiho Scarpia je mrazivě dokonalý manipulátor. Já tady před časem nechal srdce a zamiloval se do té nahrávky. Půjčil jsem si to na dvojelpíčku v Hi Fi klubu Svazarmu, který sídlil v ulici Karolíny Světlé. Deska byla projetá sněhovým pluhem. Přišel jsem domů, naládoval jsem to na tátův gramofon a … na to slova nestačí.
Karajan s Culshawem se rozhodli, že zkusí porazit Toscu Victora de Sabaty s Marií Callas z roku 1953. Po společném poslechu prohlásil Karajan, že na tohle nemá. Pojal nahrávku po svém, pohrál si s barvami orchestru a vyrobil to, co vyrobil. Jistě si řeknete, jak to bylo super, že byl Karajan nakonec milý a skromný. Jenže i tohle je chladná marketingová úvaha. Syrová dramatická vášeň de Sabatovy verze je zcela unikátní a nedostižná. Karajan se nechtěl s de Sabatou utkávat na jeho hřišti a pojal to zcela jinak. A tak de Sabatova verze dále spočívá na oltáři lidského kulturního dědictví jako neporazitelná ikona, ale Karajanova verze leží hned vedle, i když asi o kousek níže. Je zde totiž drobná potíž, tenorista Giuseppe di Stefano, který v de Sabatově verzi z roku 1953 neuvěřitelně zářil, byl o deset let později již unavený. Jeho neskutečné utrpení se vine nahrávkou jako červená nit.
Já vůbec netuším, jak bylo tohle smluvně ošetřeno a proč ho Culshaw nepřeobsadil. Místy je to Pippo, jak ho známe a milujeme, ale jsou místa, kde prostě vyje jako šakal, a to je smutné. S tím se nic neudělá, a to i vzdor tomu, že Karajan použil Pippovy útrapy ke zvýraznění malířova zoufalství.
Ale to je jedn drobná tečka kazu jinak zcela famózní nahrávky.
Můžu vám říct, že při prvním poslechu, když se Tosca vrhla z hradeb Andělského hradu smrti vstříc, zůstal jsem několik minut tiše sedět, zcela neschopen čehokoli.
Taddeiho Scarpia je démon a opravdu se baví – zde
Johann Strauss II: Netopýr (Die Fledermaus) (2 CD)
- Obsazení: Hilde Gueden, Waldemar Kmentt, Erika Köth, Walter Berry
- Poznámka: Slavná nahrávka s tzv. „Gala-Inscenací“ ve druhém dějství (ples u prince Orlofského), kde jako hosté v operetě vystupují tehdejší největší hvězdy jako Renata Tebaldi, Mario Del Monaco, Jussi Björling, Joan Sutherland, Birgit Nilsson či Ljuba Welitsch.
- Tohle je spíš NETOPÝR než Netopýr, člověk sice musí přistoupit na to, že je to německy zpívaná opereta, což může být pro netrénovaného posluchače problém. To gala se dá sehnat i zvlášť.
Bizet: Carmen (3 CD)
- Obsazení: Leontyne Price, Franco Corelli, Mirella Freni, Robert Merrill
- Poznámka: Opět původně projekt pro RCA. Corelliho Don José je plný italské vášně a Leontyne Price dává Carmen neuvěřitelně tmavý, smyslný odstín, plný sexu a vášně. Je zde takový bod, že francouzština účinkujících je taková komická. Ale to nevadí.
Ty ukázky jsou dost nevděčné. Přestanu to uvádět. Kdo chce, jistě si je sám vyhledá.
Modest Mussorgsky – Boris Godunov
o S Galinou Višněvskou a Nicolaiem Ghiaurovem.
o Tuto konkrétní nahrávku Borise neznám a moc se na ni těším.
G. Puccini, Madama Butterfly a Le Boheme
o Obě nahrávky spojuje obsazení Mirelly Freniové s Luciana Pavarottiho v ústředních rolích.
o Obě nahrávky spojuje zvuk nahrávky, který je konstruován jako katedrála. Obě opery jsou pojaty jako koncertní symfonické oratorium. Je to prostě báječné.
W. A. Mozart – Figarova Svatba
o Tom Krause, J. Van Dam, Anna Tomowa-Sintow, Ileana Cotrubas
o Nahrávku neznám
II. ORCHESTRÁLNÍ A BALETNÍ DÍLA (CD 13 – 33)
Ty já většinou moc neznám
Zbytek boxu tvoří nahrávky symfonické hudby, baletních svit a vánočních alb, které Karajan s Vídeňskými filharmoniky pro Deccu pořídil. Patří sem:
Richard Strauss (Karajanův nejmilejší autor):
- Tak pravil Zarathustra (Also sprach Zarathustra) – ikonická nahrávka z roku 1959 (jejíž úvod byl použit ve filmu 2001: Vesmírná odysea).
- Don Juan a Smrt a vykoupení (Tod und Verklärung)
- Till Eulenspiegel
- Salome (Tanec sedmi závojů)
Ludwig van Beethoven:
- Symfonie č. 7 A dur (neuvěřitelně rytmická, dravá verze z roku 1959).
Johannes Brahms:
- Symfonie č. 1 c moll
- Symfonie č. 3 F dur + Tragická předehra
- Haydnovské variace
Antonín Dvořák & Joseph Haydn:
- Dvořák: Symfonie č. 8 G dur (nádherný, vřelý zvuk vídeňských smyčců).
- Haydn: Symfonie č. 103 „S vířením kotlů“ a č. 104 „Londýnská“.
Wolfgang Amadeus Mozart:
- Symfonie č. 40 g moll a č. 41 C dur „Jupitrovská“.
Petr Iljič Čajkovskij (Legendární baletní svity):
- Svity z baletů Labutí jezero, Šípková Růženka (Spící krasavice) a Louskáček. (To je přesně ten typ nahrávky, kde orchestr pod Karajanem neuvěřitelně šlape a Decca zvuk dává dechům úžasnou šťávu).
Adam: Giselle
- Kompletní balet v Karajanově tehdejší precizní redakci.
Grieg, Holst & Sibelius:
- Grieg: Svity Peer Gynt č. 1 a 2
- Gustav Holst: Planety (The Planets) – nahrávka z roku 1961, naprosté audiofilské demo té doby (zejména pasáž Mars, přinesitel války zní až hrozivě moderně). Tahle verze Planet je kouzelná. S pozdější verzí s Berlínskou to nejde srovnat. Tohle je lepší o několik tříd. Vzdor stopám zkreslení jsou zde dirigentovy hrátky se zvukem zcela neopakovatelné.
- Sibelius: Symfonie č. 5 Es dur a Finlandia.
Vánoční album (Leontyne Price - Christmas Offering):
- Nádherné album vánočních písní a koled (včetně Tiché noci nebo Adamova O Holy Night), kde Leontyne Price doprovází Vídeňští filharmonici. Prý zde Karajan hraje i na varhany, ale to neumím potvrdit, bude to spíše legenda. Booklet k nahrávce nic takového nepíše.
- To album je prezentace zbraně hromadného ničení, který se jmenuje „hlas Leontyne Price“. Já osobně proti Leontýně nemám nejmenší šanci a slzím u toho jako malá holka.
- Je zde legrační aspekt, že první obětí této zbraně je Karajan sám. Je to jediné vánoční album, které doma sám poslouchal
- Pohádková legenda praví, že ho během nahrávacích sekcí zpěv La Price vyváděl z míry a že se vztekal na Filharmonii, že nehrají na úrovni, na které Leontýna zpívá a že je všechny vyhodí. Nedá se to nijak potvrdit a bude to myslím smyšlenka.
Slovo závěrem: Prostě jsem mu na to už zase skočil.
Fotka boxu je z mé osobní sbírky
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Jiří Zedník
Karajanova Aida z roku 1980
Roky jsem se tomu vyhýbal a bál se toho, jsa si vědom, že obsazení je malinko nevhodné. A jsme opět u toho, Karajan vždy věděl co chce a vždy to dostal.
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