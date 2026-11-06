Herbert von Karajan – architekt krásy a také megaloman a tyran
My ale až na výjimky nalézáme normální lidi se všemi nectnostmi a hříchy, které normální člověčenství obnáší. A tak mezi umělci nalézáme také rváče a vrahy:
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) – Caravaggio nebyl žádný nepochopený melancholik, který by tiše trpěl v koutku ateliéru. Byl to agresivní, vznětlivý cholerik, který se po Římě procházel s mečem po boku (často bez povolení), v hospodách vyvolával potyčky na potkání a policejní hlídky ho znaly jako své boty. 28. května 1606 při míčové hře Caravaggio zavraždil Ranuccia Tomassoniho, když se ho v afektu pokusil vykastrovat mečem. Přesto jeho nadčasové umění a revoluce v malířství, kterou přinesl, jsou součástí lidského kulturního dědictví. Zde se umění a vina nedají oddělit. Spáchané činy a následná vina se promítly do umělcovy tvorby velmi problematickým až teatrálním způsobem a jsou nedílnou součástí Caravaggiovy osobnosti.
Carlo Gesualdo da Venosa (1566–1613) – Renesanční kníže a skladatel, který v roce 1590 přistihl manželku Marii d’Avalos s milencem a nechal oba brutálně zmasakrovat přímo v ložnici paláce v Neapoli. Z hlediska tehdejšího práva byl nepotrestatelný. Přesto (či právě proto) složil soubory pozdních madrigalů plné drásavých disonancí, chromatiky a harmonických postupů, které o tři století předběhly pozdní romantismus. I když jsem si dobře vědom, že toto jméno možná není tak známé, je určitě dobré si ho připomenout.
Benvenuto Cellini (1500–1571) – Renesanční sochař a zlatník (autor slavné florentské bronzové sochy Persea s hlavou Medúzy). Ve své autobiografii zcela otevřeně a bez výčitek popisuje několik vražd, které spáchal při pomstách a hospodských šarvátkách, i brutální zacházení se svými modely a tovaryši.
Pak bychom tu měli pochybné lapky a zlodějíčky, kde asi bude nejznámějším zástupcem François Villon (1429–1463). Pařížský magistr umění, tulák a kriminálník, který zavedl do literatury žánr básníka na scestí dávno předtím, než se z toho v devatenáctém století stala módní póza. Zde se sice historická realita mísí s legendou a Villonovou vlastní literární stylizací, ale policejní a soudní archivy mluví neúprosně. Jeho zločiny jsou dobře zdokumentovány.
Dále bychom zmínili různé hýřily a alkoholiky. Zde se můžeme vydovádět až neskutečně, těch je neuvěřitelně mnoho.
Edgar Allan Poe (1809–1849) – Otec moderního hororu a detektivního žánru, jehož život byl stejně ponurý a rozpadlý jako dům Usherů. Poe nebyl žádný uhlazený salonní literát, ale labilní alkoholik a hazardní hráč závislý na opiu (laudanu), který se celý život potácel na hranici totální bídy a nervového zhroucení. Když byl střízlivý, dokázal psát s brilantní matematickou a formální precizností. Jakmile se však napil, proměnil se v agresivní, paranoidní trosku schopnou ztropit veřejný skandál během několika minut. Jeho konec byl mrazivou tečkou za celou tou tragédií: v říjnu 1849 byl nalezen v Baltimoru na ulici, v bezvědomí, zmatený, v cizích obnošených šatech, které mu vůbec nepatřily. O čtyři dny později v nemocnici zemřel v deliriu, aniž by kdokoli dokázal uspokojivě vysvětlit, co se s ním ty poslední dny vlastně dělo. Bez jeho propadů do alkoholových depresí a existenciální úzkosti bychom však nikdy neměli Havrana ani základy moderního psychologického děsu.
Miguel Fleta (1897–1938) – Španělský tenorista s téměř nadpozemským materiálem: fenomenální dechová kapacita, obrovská dynamická škála a pověstné morendo, kdy dokázal plný dramatický tón plynule ztišit až do neuvěřitelného, sotva slyšitelného pianissima, z něj během několika málo let udělaly celosvětovou senzaci. V roce 1926 mu sám Arturo Toscanini svěřil roli prince Kalafa ve světové premiéře Pucciniho Turandot v La Scale. Zároveň to však byl nezodpovědný hráč, hazardér a těžký alkoholik, který neskutečný dar přírody bez váhání zahodil a vyměnil za láhve laciného chlastu a klíny pouličních nevěstek.
Pak zde máme sexem posedlé šílence, sexuální predátory a podobné.
Giacomo Puccini (1858–1924) – Génius operního melodramatu, který dokázal zhudebnit ženskou křehkost, utrpení a lásku tak, že dojímal celé sály k slzám, byl v soukromí nenasytným predátorem a bezohledným proutníkem. Sám o sobě s oblibou říkal, že je „vášnivým lovcem divokých ptáků, operních libret a krásných žen“. Jeho milostné eskapády vedly v roce 1909 k sebevraždě služebné Dorie Manfredi. Zde je smutným faktem, že se Doria zabila na základě obvinění, která nebyla pravdivá.
Plácido Domingo (nar. 1941) – Půl století oslavovaný jako „král opery“, pěvecký fenomén s neuvěřitelnou výdrží, dirigent a generální ředitel předních operních domů ve Washingtonu a Los Angeles. V roce 2019 však praskla hráz a desítky žen (od mladých zpěvaček přes sboristky až po administrativní pracovnice) popsaly desetiletí trvající vzorec chování: nevyžádané dotyky, noční telefonáty, nátlak na hotelových pokojích a zneužívání absolutní mocenské dominance v operním světě – s jasným podtextem, že odmítnutí znamená konec kariéry. Je zde zvláštní věc, že tyto eskapády vedly na americkém kontinentu k okamžitému zrušení všech angažmá, v Evropě mu dále tleskáme. Pro mě je tento případ velmi bolestivý. Roky jsem k Plácidovi vzhlížel a považoval ho za svůj osobní vzor. A on mě zklamal. Jisté je, že tolik let obdivu se jen tak nesmaže. Já si dál vážím jeho umění a sbírám jeho nahrávky, ale více mě to nezajímá.
Zřejmě bychom mohli takto pokračovat dále, přes narcistní megalomany typu Richarda Wagnera, přes potrhlé prchlivé vzteklouny se zlatým srdcem – Giuseppe Verdiho, který se nerozpakoval poslat italského krále do p*dele, aby pak na sklonku života otevřel charitativní domov pro přestárlé hudebníky.
Takže se vlastně ukazuje, že to jméno v dnešním nadpisu docela dobře zapadá do skupiny zmíněných exotů.
Herbert von Karajan (1908–1989)
Dvojnásobný člen NSDAP, chladnokrevný kariérista, pragmatik, egocentrický manipulátor, tyran a hudební prezident zeměkoule, který sám sebe do této role vmanévroval. Dále to byl milovník luxusu, milovník rychlých aut, pilot svého osobního tryskáče… hmm, tento výčet by mohl pokračovat nekonečně.
Ale jsou zde další svědectví, která popisují něco jiného. Popisují člověka, který vzdor tomu všemu negativnímu, co se o něm píše, chápal, že jsou lidé nervózní, který chápal, že jsou indisponovaní. Když jste ho přesvědčili, že na to máte, udělal pro vás všechno, otevřel vám dveře do první ligy světových scén. S tím se bohužel pojí další bod, že byl zcela nesoudný, co se týká pěveckých dispozic svých miláčků, a těm jeho přístup semlel hlasivky jako mlýnek na maso.
On měl vždy vizi a z té neslevil. Vize byla vždy zcela výjimečná, ale někdy ta výjimečná vize byla úplně špatně. Zde to bývá moc zajímavé, když se člověk podívá, kde se mýlil.
Zde se dostáváme k bodu, že on tu vizi vzal a namlátil ji svým spolupracovníkům do makovic paličkou na maso. Tito spolupracovníci zmiňují tento přístup jako zcela nesnesitelný a nepřijatelný.
A já bych zde měl rýpavý dotaz. Zeptal se někdo Karajana, co si o tom myslí on? Jakou mu ti spolupracovníci prezentovali protivizi? Zda ji prezentovali dostatečně důrazně a zda byla také tak výrazná jako ta jeho? Já totiž vím, že se na to maestra nikdo nezeptal. Některým kritikům Karajanův úspěch a jeho místo na výsluní prvních stran světových žurnálů neskutečně leží v žaludku a mají tendenci jeho umění bagatelizovat a za každou cenu ho torpédovat.
Nyní se dostáváme ke klíčovému bodu: je jisté, že některé lidské a charakterové vlastnosti Herberta von Karajana jsou na pováženou, a i když mu je odpustíme, nelze na ně zapomenout. Uvádí mě velmi často do rozpaků, že muž, který mi v životě poskytl tolik duchovní potravy, byl takový šílený Karajan. Výčet jeho negativních vlastností připomíná životopis sithského lorda. A já bych se s ním v záchvatech parkinsonských obsesí potřeboval nějak vyrovnat, a to mi moc nejde. Při tom je to moje nezpochybnitelná jednička. A protože diplomacie zde selhala vytáhneme přímo do bitvy.
A já teď zvedám maestrovu bojovou vlajku a jdu se bít za Herberta von Karajana nikoli jako člověka, ale jdu za něj bojovat jako za umělce. Kritici zapomínají, že on měl ty úplně největší nároky sám na sebe, byl zcela oddán hudbě a pro hudbu byl ochoten udělat úplně cokoli. A i sebe, stejně jako další lidi, nakonec zničil. Bez té megalomanie a cílevědomé snahy vnutit všemu svoji estetickou pečeť by Karajan nebyl Karajanem. Je zde bod, že můžeme tento rys vyhodnotit jako zcela odpudivý a nepřijatelně ovlivňující původní autorovy záměry. Na odmítnutí a nesouhlas má každý posluchač právo a já proti tomu nemám vůbec nic.
Nebo vezmeme ten fakt, že interpretace má v sobě paličkou na maso namlácenou Karajanovu vizi, a můžeme se podívat na to, jaká ta vize vlastně je. Zde můžeme zjistit, že je zcela mylná, že jeho přístup je zcela neidiomatický, a poslat ho s tím k šípku. Zde by se asi hodil příklad a já zvolím jeho nahrávku Debussyho „La Mer“ (Upozorňuji předem, že je to vlastně chyták.). Zde shledáme, že to nemá francouzského ducha, že se zde smíchali dva autoři a že je to něco jako Herbert von Debussy. Ano, zde můžeme prohlásit, že to je úplně špatně, a celé to zapudit jako celek, včetně toho narcistního paka von Karajana. Jako posluchači na to jistě máme právo.
A zde mi opět dovolte zvídavý dotaz: „A co kdybychom zkusili zapomenout, že to má být francouzské, a přistoupili na to, že je autorem Herbert von Debussy. Nešlo by to?“
„Ne, to by tedy nešlo! Víš ty vůbec něco o hudbě? Jsi idiota futrál!“ Takové odpovědi se mi nedávno dostalo. On má samozřejmě právo mě takto odsoudit.
A my se nyní vracíme k mému původnímu dotazu: „Co kdybychom to vzali tak, že je autorem Herbert von Debussy, a zkusili si poslechnout La Mer bez předsudku, že to má být francouzské a že je to prostě Karajan?“
Co se stane, když odhodíme předsudky a partiturní dogmata? Stane se to, že před námi vyroste zvuková stavba tak drtivé síly, až se tají dech.
Pokud totiž přistoupíme na hru jménem „Herbert von Debussy“, neposloucháme impresionistický akvarel, kde se na hladině třpytí drobné kapky vody. Posloucháme geologický zlom. Karajan z La Mer vybudoval monumentální oceánskou fresku, kde vlny nemají lehkost mořské pěny, ale váhu tekutého olova a temnou hloubku propasti. Každý nástup lesních rohů je vyfrézovaný s dokonalostí leteckého motoru, smyčce berlínských filharmoniků nekreslí jemné kontury v mlze, ale valí se s hutností lávy a dynamické vrcholy nepůsobí jako závan větru, ale jako přímý úder přírodního živlu.
A já se přiznávám, že jsem z toho poslechu spadl pod židli a byl jsem zcela oslněn Karajanovým géniem. Ach ano, je to zcela nepřijatelné, když je to tak nádherné – ta hra s barvami orchestru, ten leštěný zvuk – ach!
Zde se dostáváme k dalšímu bodu. Karajan přímo vstupoval do produkčního procesu nahrávky a jako člověk, který detailně rozuměl nahrávací technice, byl schopen přímo ovlivnit zvuk výsledného produktu, tedy pokud mu to dovolili – a oni mu to dovolili. Byl v tom opravdu dobrý. Jen bych zde přidal osobní poznámku, že v úplně poslední fázi života ztrácel dirigent zřejmě část sluchu a jím vytvořené mixy jsou pekelně divné.
Ale když si tohle odmyslíme a ponoříme se do jeho světa, shledáme, že řada nahrávek je vystavěna jako monument zvuku, jako oltář dané skladby. Zde se může stát, že původní autor leží na onom oltáři mrtev, zcela rozdrcen velikostí Karajanovy vize, nebo chcete-li velikostí Karajanova ega.
Já mám k tomu jízlivou provokativní poznámku: „Dobře ti tak, nedoučený autore! Karajanova vize je mnohem krásnější než to, jak jsi to ty myslel!“
„Ech, co to melu? Zdá se mi, že je ta megalomanie nějaká nakažlivá. Smutné je, že jsem tu poznámku myslel vážně.“
Je zde další prvek Karajanova mystéria. Sledujete záznam koncertu. Karajan se tváří jako kakabus, má zavřené oči a neskutečný kuní výraz v obličeji. A ono se to najednou stane. Maestrovou tváří proběhne něco jako záhadný úsměv. Ta chladná maska z něj spadne a jeho dirigentská gesta se dostanou do rozporu s fyzikálními principy a vy náhle zjistíte, že ten chladný dirigent letí na křídlech hudební extáze. Orchestr to vidí a jde do toho s ním. Tyto tak vzácné okamžiky jsou nedílnou součástí Karajanova mystéria. My, jeho fanoušci, tomu říkáme, že maestro zařadil božský rychlostní stupeň.
Že vykládám nesmysly? Podívejte se na to, je to závěr 3. věty Čajkovského Patetické, VI. symfonie … zde.
A to jsem ještě nezmínil jeho schopnost úplně bez výstrahy ustoupit sólistovi na jevišti a držet se v pozadí. Je to s ním prostě složité.
Mohli bychom se možná pod vlivem zmíněných tezí podívat na jeho chování alternativní optikou.
Karajan: „Jsi dostatečně dobrý, abys vyhověl mojí estetické vizi?“
Odpověď A: „Ano, jsem!“
Karajan: „Bezva, miluji tě!“
Odpověď B: „Bohužel ne. Já si myslím, že…!“
Karajan: „Tady bude ticho a ty zemřeš strašlivou smrtí!“
Ale to všechno negativní nemůže změnit nic na tom, že toho složitého muže s vlasy vyčesanými nahoru, nebo spíše jeho vize prostě žeru neskutečným způsobem. Jen mu prostě někdy vůbec nerozumím. Jsou tu megatuny negace a pak si přečtete vyprávění pianisty Alexise Weissenberga, jak mu Karajan pomohl překonat osobní krizi a vrátit se na jeviště.
„Ach, bože hudby, Herberte. Já vzývám tvoje jméno. Můžeš mi konečně vysvětlit, kdo jsi byl!?“
„Neodpovídáš? Aha, jsi mrtvý. Ale já to přeci vím. Byl jsi architekt krásy. Snad se mi někdy podaří to oddělit od toho, jaký jsi byl člověk. Je to těžké!“
A na závěr mám pro vás výzvu: Odložte prosím hříchy člověka Herberta von Karajana do spodní poličky vaší mysli a přijměte moje pozvání do Karajanova vesmíru, do univerza neuvěřitelných orchestrálních barev, do světa zvukových zázraků a megalitických zvukových pomníků. Karajanova hudební duše umělce je totiž krásná s jasně definovanou estetickou signaturou. Že vás to nezajímá, protože je to obrazem jeho ega? Ano, jeho duše umělce není čistá. Ale přesto je krásná, ba je jedna z nejkrásnějších. To je ten největší paradox fenoménu Herbert von Karajan.
zdroj uvodní fotky:
- Bilsen, Joop van / Anefo
- derivative work: Pittigrilli
Jiří Zedník
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