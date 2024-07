Herbert von Karajan and Vienna Philharmonic - „Christmas with Leontyne Price“

Srpen se blíží a s ním i nejnáročnější období roku - Vánoce. Nevíte, co koupit pro své blízké? Zkuste mi věřit a kupte jim toto album. Nevěříte mi? Tak zkuste věřit jedné z nejúžasnějších zpěvaček 20. století.

Toto nenápadné album jsem kdysi dávno koupil v hudebním antikvariátu, který byl na Národní třídě v prvním patře pasáže, vedle dnešního KFC. Název byl trochu jiný, ale je to to stejné album. Jmenuje se „Leontyne Price: A Christmas Offering“ (před několika lety udělala stará verze Google Překladače z tohoto názvu „Leontýniny vánoční cenové nabídky“. Zasmál jsem se, a to jméno Leontýna už dámě zůstalo).

Přinesl jsem to domů, bylo to uprostřed léta a smál jsem se tomu, jak je to vtipné, že budu poslouchat vánoční album uprostřed léta. Dal jsem desku na gramofon a můj život se změnil ještě jednou. Zjistil jsem, že mi při poslechu toho božského hlasu tečou slzy, které nelze zadržet.

Album obsahuje sbírku klasických vánočních písní a koled. Aranžmá písní upravil Karajan osobně. Úprava je velmi klasická a konzervativní a podřizuje se zvuku.

Tracklist:

1. Silent Night

2. Hark! The Herald Angels Sing

3. We Three Kings Of Orient Are

4. Angels We Have Heard On High

5. O Tannenbaum

6. God Rest Ye Merry, Gentlemen

7. It Came Upon The Midnight Clear

8. Vom Himmel Hoch

9. Sweet Li’l Jesus

10. Ave Maria (Schubert)

11. O Holy Night

12. Ave Maria (Bach, Gounod)

13. Alleluja

Leontýna byla během nahrávání nachlazená a nemohla mluvit. Vídeňské počasí pro ni bylo příliš studené. Místy je to nepatrně slyšet.

Album prostupuje kouzlo Leontýnina neuvěřitelného hlasu. Umí být sladká, umí být andělská a zároveň nepostrádá dramatický výkon.

Legenda praví, že během nahrávání se Karajan neustále rozčiloval, že filharmonici nehrají na úrovni, na které ona zpívá, a vyhrožoval, že je všechny vyhodí. To ale určitě nese stopy přibarvení. Náročný průběh Karajanova nahrávání je znám.

Jisté ale je, že výsledná nahrávka byla jediné vánoční album, které Karajan doma poslouchal. Byl praktikující buddhista.

Album vyšlo spolu s reedicí vánočního alba Binga Crosbyho. Četl jsem vzpomínku prodavače desek, který uzavřel sázku s kolegou v obchodě, že mladá, v Evropě málo známá zpěvačka Binga v prodejích předčí. Stačí, když si ji lidé poslechnou. Sázku drtivě vyhrál.

Zmíněné album je základem každých Vánoc. A já to poslouchám kdykoli mi není dobře. To zvláštní kouzlo, které albem prochází, je zcela neopakovatelné.

Hodnocení: 10/10

A na závěr dáme ukázku: