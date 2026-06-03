Hardingova záhada
Hardingova záhada
„Bííííp, Bíííííp“ …. Zazvonil budík
Obrátil jsem se na posteli a pohlédl na ten budík. Šest hodin třicet minut, to je ale otrava. Pomalu jsem se posadil na postel. Kolem páteře mi projela ostrá bolest. Dobelhal jsem se ke stolu, vzal si antiparkinsonika. Dobelhal se na WC. Uvařil si kávu. Sedl si ke stolu a pomalu žvýkal kus koláče, zapíjel kávou. Čekal jsem, až levodopa zabere. Efekt léků byl v poslední době méně výrazný. Docela mě strašilo ve snu, že bych třeba skončil na vozíku.
Po snídani jsem šel do koupelny k umyvadlu a pustil jsem vodu. Metr a půl vysoké secesní zrcadlo, které viselo nad umyvadlem, dávalo nekompromisně najevo, kdo se do něj dívá. Já, Jaromír Makovec, věk 57 let, rozvedený, bezdětný. Pohled do zrcadla mě otrávil. Dost jsem v poslední době vizuálně zestárl. Hlavně jsem docela dost přibral. Prohlédl jsem si svůj oválný obličej, který rámovaly prošedivělé zbytky vlasů, modré oči, výrazný rodový podbradek – není divu, že mě nikdo nechce – tlusťoch s Parkinsonem určitě není snem běžné ženy
Oblékl jsem se a vydal se na dnešní návštěvu lékaře. Vyšel jsem ze dveří bytu, došel ke dveřím domu. „Sakra, zapomněl jsem doma mobilní telefon, musím se vrátit!“
„Bííííp, Bíííííp“ …. Zazvonil budík
Obrátil jsem se na posteli a pohlédl na ten budík. Šest hodin třicet minut, to je ale otrava. Pomalu jsem se posadil na postel. Kolem páteře mi projela ostrá bolest. Dobelhal jsem se ke stolu, vzal si antiparkinsonika. Dobelhal se na WC. Uvařil si kávu. Sedl si ke stolu a pomalu žvýkal kus koláče, zapíjel kávou. Přišlo mi to jako déjà vu. Nechápal jsem, jak mohl být ranní sen tak živý.
Opět jsem opustil byt a vydal se ke zmíněnému lékaři. Napadlo mě, zda jsem doma opravdu zavřel okno.
„Bííííp, Bíííííp“ …. Zazvonil budík
Obrátil jsem se na posteli a pohlédl na ten budík. Šest hodin třicet minut, to je ale otrava. Pomalu jsem se posadil na postel. Sakra, co to je? Přeci není možné, aby sen ve snu byl zdvojený.
Opět jsem se vydal na cestu k lékaři. Tentokrát jsem tam už došel. Absolvoval jsem vyšetření svalové vodivosti. Už abych byl doma. Vzpomněl jsem si na ráno a uvědomil si, že i když to byl jen sen, tak jsem nezkontroloval to okno. Krucinál, ta zapomnětlivost a neuróza mě zničí.
Stále jsem nervózně myslel na opakující se ráno. Cestou od lékaře jsem se zastavil na I. P. Pavlova v kavárně U Vykuleného muflona. Majitelka byla moje známá. Líbily se mi její oči a ona to věděla. Smáli jsme se tomu spolu. A já se v s ní smál rád. Jmenovala se Gita. Myslel jsem si, že ji sbalím, ale to bylo ještě v době, než mě postihla ta moje pohroma. Ta všechno změnila.
Parkinson den za dnem ukrajoval to, kým jsem byl. Sebral mi klidný spánek, normální chůzi, sebral mi práci. Nebyl jsem schopen dodržovat pravidelný režim v zaměstnání. Musel jsem odejít i vzdor zcela volnému režimu, který jsem jako teoretický fyzik v práci měl. A pracoval na tom, že mi vezme i lásku. Přepadl mě známý záchvat sebelítosti a oči mi zvlhly.
„Snad mi tu nebudeš brečet, Maku?“ zeptala se Gita. Pohlédl jsem na ni, na křivku jejích ňader a napadlo mě, že malinko povolila. Znal jsem Gitu 18 let, bylo to logické. Napadlo mě, kolik jí vlastně je let. Spočítal jsem, že asi tak 48 let.
Gitě zajiskřilo v očích: „Kam koukáš, Maku? Opětovně bych si tě dovolila upozornit, že mám oči o 30 cm výše, než koukáš!“
Pohlédl jsem na ni provinile. Jí zajiskřilo v očích a spolu jsme vyprskli smíchem.
Z podvědomí mi vyplavala myšlenka. Když do delokalizační cívky Hardingova delokalizátoru v Hardingově cestovní bráně pošlu pulz, přepravovaný předmět se delokalizuje. Pak pošlu Hardingův cestovní pulz a Hardingovy směrové souřadnice, předmět odcestuje červí dírou k cílové bráně. Cílová brána obsahuje Heisenbergův konkretizátor, který v cílové bráně předmět zhmotní. Jak logické, že? Problém byl, že nezhmotní. Miliony tenisových míčků zmizely jako nekonkretizovaná časoprostorová vlna kdovíkde při desítkách tisíc nepovedených experimentů, které byly provedeny v desítkách laboratoří po celém světě. Lewis Harding musel stáhnout články z Nature a následná ostuda ho zabila. Myšlenka se prokousávala mým vědomím a já měl strach, že mi uteče. „Pomalu, nech myšlenku pracovat.“ A co kdybych konkretizační pulz namixoval jako složku delokalizačního pulzu? To je ale ptákovina, to už se přeci zkoušelo a nefunguje to. A co kdybych konkretizační signál namixoval jako složku Hardingových souřadnic? I to je přeci vlnová funkce. To je ale blbost, pulzy udávající souřadnice nemají dost energie pro konkretizátor a nic se nezhmotní… počkat, počkat. Energii dodá cílový Heisenbergův konkretizátor, souřadnicové pulzy budou obsahovat jen modulaci. „Ty šašku, to je ale blábol!“ Gita mě napjatě sledovala: „Co je? Zase na tebe doráží tvoje životní láska, teoretická fyzika? Sice tomu nebudu rozumět, ale povídej.“
Vylíčil jsem Gitě celý nápad. Tvářila se zamyšleně: „A to nikdo nezkoušel?“ Zasmál jsem se: „Ne, je to superblbost!“ Gita byla zamyšlená: „Víš, že mě fyzika též zajímá. Dle mého to blbost není.“ Zašklebil jsem se pochybností. Gita se zasmála: „A co kdybychom to zkusili hned. Můj synátor Tonda tady má dětský model Hardingovy brány. Stálo to sice pár šupů, ale nemělo by to být úplně blbé. Je to z Lidlu, nikoli z Ali. Nestačím mu do toho kupovat dřevěné kuličky. Má to vlnový rozmítač a jeho to moc baví.“ Tiše jsem opakoval: „Má to vlnový rozmítač? Dětská hračka z Lidlu má součástku, kterou jsem před 25 lety pomáhal konstruovat za sto miliard korun?“
Gita to přinesla a ono to opravdu nebylo blbé. Bylo to řízené počítačem ze supravodivých součástek schopných pracovat za normální teploty a supravodivé cívky byly i v Hardingových branách. Celé to neslo značku Parkside „Hardingova záhada“ a na řvavě barevné krabici byla fotografie Arnolda Schwarzeneggera s obrovskou křivulí v ruce. Na krabici byly nápisy: „Podpořte inteligenci svých dětí! Vyřešte Hardingovu záhadu!“ Pln pochybností jsem dále studoval obsah krabice. Byl v tom fúzní zdroj. „Fúzní zdroj v hračce pro děti! Kam ten svět spěje! Sodoma Gomora!“ Supravodivé cívky byly popsány tak, že mají nanometrovou přesnost. Zvedl jsem zmateně zrak: „Co tohle sakra stálo?“ Gita se velmi bavila: „Asi čtyři kila. Bylo to v akci.“
Tomu jsem nemohl věřit. Zvedl jsem telefon, otevřel Lidl-Shop a zase ho hned zavřel. Set byl na úvodní stránce ve výprodeji za 249 korun. Dostavil se pocit naprostého absurdna. Ten nápad je naprostá blbost a já to ještě k tomu budu zkoušet s dětskou hračkou z Lidlu za 250 korun. Gita si mě napjatě měřila: „Nevěříš si?“ Zakroutil jsem hlavou. Jí přeběhl šibalský výraz po tváři: „Když to s tou stavebnicí zkusíš a bude to alespoň trochu fungovat, tak ti ho na místě přeblafnu.“ Podíval jsem se na ni zmateně. Ohníčky pobavení jí hořely v očích: „Ne, neboj, dělám si legraci. Zkus ten svůj nápad hned! Moc prosím!“ Zmateně jsem zavrčel, že je to pitomost. Gita přivřela oči: „Maku, víš, že jsi blb?“ Zakýval jsem hlavou. To jsem věděl. Gita sklonila hlavu: „Vím moc dobře, že se ti líbím.“ Nevěděl jsem v rozpacích kam s očima. Gita však pokračovala: „A co když já cítím totéž?“ Nevěřícně jsem na ni pohlédl: „Ale já mám Parkinsona!“ Gita zatřásla hlavou: „Vím, ale na to se vykvákni. Brát se přeci nebudeme, ale mohli bychom si třeba někdy vyjít. A uvidíme, možná...“ Zmateně jsem na ni koukal. Nedokončená věta visela chvíli ve vzduchu. Gita zvedla oči: „A teď to zkus!“ Povzdechl jsem si, co člověk neudělá pro ženské oči. Díval jsem se do těch očí a četl v nich zaujetí a lásku.
Zapojil jsem bránu.
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TAJNÉ / OPERAČNÍ SKUPINA TETRILL Identifikátor dokumentu: TT-INV-2122-PRG-01
Předmět: Zpráva o invazi a vyčištění sektoru „Země“
Odesílatel: První útočná kohorta Tetrillských expedičních sil
Určeno pro: Vrchní velení Tetrillské hegemonie
I. SHRNUTÍ OPERACE
Dne 11. září standardního pozemského času byla úspěšně realizována infiltrace a následná totální likvidace biologického odporu v klíčovém uzlu nepřátelské infrastruktury na planetě Zemi. K průlomu nedošlo skrze konvenční orbitální bombardování, ale skrze nečekanou anomálii v lokální subprostorové síti.
Nepřítel nevědomky otevřel bránu zevnitř, čímž umožnil našim invazním jednotkám přímý taktický vstup bez nutnosti překonávat vojenský odpor. Všechny biologické entity v perimetru byly úspěšně anihilovány.
II. ANALÝZA INFILTRACE A MECHANISMUS BRÁNY
K infiltraci byl využit subprostorový maják, který vyzařoval modulační signál na Hardingových vlnových souřadnicích. Podle následného průzkumu trofejního vybavení byl tento průlom realizován pomocí extrémně primitivního, avšak paradoxně efektivního kvantového generátoru s označením Parkside Performance (pravděpodobně krycí název pro tajný armádní výzkum maskovaný jako civilní trenažér inteligence, distribuovaný korporací Lidl).
Targetovací jednotka (Heisenbergův konkretizátor) se nacházela v objektu určeném k organické stimulaci (kavárna „U Vykuleného muflona“). Domorodí operátoři, identifikovaní jako Jaromír Makovec (teoretický fyzik s degenerativním neurologickým profilem) a biologická samice Gita, namixovali konkretizační signál přímo do adresního řádku.
Tímto úkonem:
- Došlo k okamžité synchronizaci s tetrillským invazním vektorem.
- Namísto transportu dřevěného testovacího substrátu byla stabilizována červí díra o dostatečném průměru pro průchod tetrillských útočných nanobotů a exekračních jednotek.
Sektor je bezpečný, odpor byl eliminován.
Ať žije smrt. Sláva Hegemonii.
[KONEC ZPRÁVY]
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„Bííííp, Bíííííp“ …. Zazvonil budík
Obrátil jsem se na posteli a pohlédl na ten budík. Šest hodin třicet minut, to je ale otrava. Pomalu jsem se posadil na postel.
Hlava mi třeštila. V hlavě mi pulzoval zážitek z pohledu do očí vlastní smrti. Navíc mi v hlavě pulzoval ten zápis invazní flotily. Napadlo mě, že to asi nebyl sen. Vzpomněl jsem si, co se vlastně stalo. Zapnul jsem bránu. Ta vyplivla malý předmět a pak příval dalších součástek, ze kterých se v rámci sekund samosložila větší brána. Z té pak vylezla divná zelená ještěrka a zastřelila nás.
Představil jsem si, že půjdu za bývalým šéfem a tohle mu budu vykládat.
Jako ve snu jsem odešel na zmíněnou lékařskou prohlídku a opět zamířil do kavárny za Gitou. Sedl jsem si na místo a objednal si sahalab. A žertovným tónem jsem pronesl: „Připadám si, jako kdyby mě tady včera odpráskla zelená ještěrka.“ Gita zamrzla uprostřed pohybu: „Cože? Co jsi to říkal?“ Připadal jsem si jako blázen, když jsem tu historku vyprávěl. Čekal jsem, že se mi Gita začne smát. Ona se ale tvářila stále zmateněji: „Tak to tedy asi nebyl sen!“ blekotala v rozpacích. Otočil jsem se k ní a zeptal se, co budeme dělat.
Gita se zamyslela: „Myslím si, že je to jednoduché. První součástka, která prošla, byla určitě matrice, která určila, jak se má ta větší brána sestavit. Až se tu ocitne, třísknu do ní kladívkem!“ Nechápavě jsem na Gitu hleděl: „A co z toho?“ Gita se zasmála: „Maku, když tady budeme mít hromady mimozemského železa, budou nás brát vážně!“
Zamyslel jsem se a odmítavě kroutil hlavou: „Připadá mi to moc riskantní.“ Gita byla zamyšlená: „A náhodou, že by šlo tu bránu jednoduše zablokovat, aby nám po první várce nemohli nic poslat, to by nešlo?“
Zavrtěl jsem odmítavě hlavou. Gita zamyšleně: „A vypnout to po přenosu prvních součástek také nelze, že ne?“
Vysvětlil jsem jí, že jakmile je červí díra jednou otevřená, nesmí jí nic procházet, aby se dala uzavřít.
Gita se zašklebila: „A co hvězdná brána XG1?“
Podivil jsem se: „Ano, ta je superdementní. Co s ní?“
„Ty nemáš srdce, Maku! Dáme na výstup brány kovovou přepážku! Oni si o ni rozbijí čichometry.“
„To nebude fungovat,“ řekl jsem odmítavě, „kovem Hardingova červí díra projde.“
Gita rozhodila rukama: „Jdu pro to kladivo, zatím se připrav!“ řekla mi a podala mi krabici z Lidlu.
Musím říct, že to tedy vážně nefungovalo. Třískali jsme do toho, co prošlo bránou jako první, jako zběsilí a nerozbili jsme to. Nová brána se sestavila a ta ještěrka nás opět zabila.
„Bííííp, Bíííííp“ …. Zazvonil budík.
Vzbudil jsem se, jako už tolikrát. Ale než jsem odešel k lékaři, zkusil jsem zvednout telefon a zavolal jsem bývalému šéfovi. Šéf se jmenuje Filip Neumytý a mimo to, že má směšné jméno, je docela fajn. Samozřejmě jsem mu nemohl vylíčit, jak jsem to vymyslel s tou bránou. To by mi nemilosrdně štípnul.
Když jsem mu tu historku vylíčil, Filip byl chvíli ticho. Pak mi smutně řekl, že ho mrzí, že jsem na tom tak špatně, a zavěsil. Můj životní marasmus se dotkl absolutního dna. Sice jsem ve vztahu k vlastní osobě dost skeptický a myslím si o sobě, že jsem v podstatě nechutný ošklivý idiot, nemám však rád, když si to o mně myslí někdo jiný.
Jako v mátohách jsem absolvoval vyšetření na neurologii a odešel za Gitou.
Ta už mě čekala. Když ale zjistila, jak se tvářím, zarazilo ji to a zeptala se, co se děje. Vylíčil jsem jí, že si o mně můj bývalý šéf myslí, že jsem idiot.
Gita se na mě usmála: „Ty jsi sice možná idiot, ale na to, jak oživit Hardingovy brány, jsi přišel ty, nikoli on.“
Pokýval jsem hlavou a poznamenal, že by bylo asi lepší, kdybych na nic nepřišel, protože si sem pouštíme ty hnusáky.
Gita se na mě usmála: „Moc to řešíš. Spíše mi řekni, kdo to restartuje tu realitu a co tím sleduje.“
Zamyslel jsem se: „Také by mě to zajímalo, ale opravdu to nevím!“
„Co zkusíme dnes?“ zeptal jsem se.
Gita se zašklebila a vytáhla zpoza pultu 10kg palici na dlouhé násadě.
Usmál jsem se: „Jo, to by šlo. Ale musíš ty. Já s tím Parkinsonem to nedám.“
Gita se usmála: „Jasan drsan!“
Nápad to byl věru dobrý, ale nefungovalo to.
Na příští pokus jsem se připravil. Tedy mimo to, že jsem opět volal bývalému šéfovi. Koupil jsem ještě jednu sadu Hardingovy záhady. Když jsem to donesl k Muflonovi, Gitě málem vypadly oči překvapením: „Ty jsi něco vymyslel?“
Usmál jsem se: „Ano, vyjdeme z předpokladu, že je Hardingova teorie správná. Pokud ano, umím poslat cílovou bránu naslepo do vesmíru dle souřadnic a pak otevřít červí díru, která se napojí na tu tetrillskou, a já je pošlu do jádra Venuše. Je to pravda malinko náročné na koordinaci a bude to na tobě. Musíš tu choreografii nacvičit.“
„Jasan drsan!“ zasmála se Gita a dodala: „Mám tady 15 kg měsíc prošlého vlašáku. Přinesu to. Třeba jim ho zvládneme poslat, ať si holoubci dají.“
Zakroutil jsem odmítavě hlavou: „Neprojde to ústím brány!“ Ale Gita už to stejně donesla. To byl smrad, jako když Josef Kemr po vánoční besídce, na kterou ho kdysi dávno někdo pozval, sundal v podnikovém klubu boty.
Gita pak nacvičovala postup, jakmile se zhmotní první malá součástka, jak k tomu urychleně přisunout další bránu. Při tom se zatvářila smutně: „Když já jim tak moc chtěla poslat ten salát. Škoda, že je brána moc malá.“
Já se zamyslel a vysvětlil jí, že by se to dalo, kdybychom měli třeba ještě 4 sady Hardingovy záhady, které by šlo rozestavět kolem té základní brány. Až jednotky nepřítele projdou do jádra Venuše, odpojili bychom návaznou bránu a zkusili ústí brány vedoucí k Tetrillům rozšířit paralelním připojením dalších bran ze sady.
Gita se usmála: „Myslíš, že jsi sám, kdo je tu kreativní?“ A vytáhla zpod pultu další sady Hardingovy záhady.
Sestavil jsem to. Na jednom konci kavárny stály dvě delokalizační brány, kolem nich pak byly do hvězdy rozmístěné další. Napadlo mě, že je můžu zapnout hned – bez konkretizační brány sice nemohly nic přenést, ale usnadnilo by to pozdější koordinaci.
Konkretizační brána byla jen jedna, ta malá. Hned vedle ní stála další delokalizační brána. Tu jsem zapnul a nastavil na souřadnice jádra Venuše. Můj plán byl: jakmile to spojí s Tetrilly, předsuneme tuhle bránu před konkretizační bránu.
K první bráně jsem špagátem přivázal ještě jednu další stejnou bránu. Tu jsem chtěl během otevření červí díry poslat do jádra Venuše. Po ustavení červí díry už by nemělo tolik záležet na velikosti přepravovaných předmětů – doufal jsem, že ta brána projde, i když byla očividně moc velká.
Pak už zbývalo jen vhodit kyblík se salátem do naší sestavy delokalizačních bran. Souřadnice Tetrillů jsem se snažil do té sestavy vložit, ale přiznám se, že jsem si nebyl jistý, jestli ten salát odcestuje do nitra Venuše, nebo rovnou k Tetrillům.
Rozhlédl jsem se po kavárně. Gita zavřela, stáhla rolety výloh. Kavárna byla potemnělá. Židle byly na stolcích. A série bran z hračkářství na zemi řvala všemi barvami. Fúzní zdroje tiše ševelily. Do toho všeho vedle delokalizačních bran tiše klokotal ten kyblík se salátem.
„Jdeme na to. Jsi připravena?“ Pokynul jsem Gitě hlavou.
Gita přikývla a já to zapnul.
Nejdříve naběhla naše rozšířená delokalizační brána, potom konkretizační. Pár vteřin, které byly dlouhé jako věčnost, trvalo, než se zjevila první tetrillská součástka. Pokynul jsem Gitě, ta přisunula ty druhé dvě brány svázané provázkem a já to zapnul. Bylo vidět, že druhá konkretizační brána odcestovala, a já doufal, že na Venuši. Gita posunula brány k sobě smetákem a já do delokalizační brány vylil ten vlašák. Smrad mě málem zlomil, tak jsem to tam hodil i s tím kyblíkem.
Myslíte si, že jsme viděli červí díru? Ani náhodou ne, brány tiše předly, jak jimi procházela tetrillská invazní flotila.
Napadlo mě, kolik Tetrillů jsem asi tak zabil. Brány šuměly a já si povídal s Gitou. Vyprávěla, že je rozvedená. Manžel si našel jinou. Kavárna u Vykuleného Muflona Gitě patřila. To jsem si ostatně vždy i myslel. Bohužel, vzdor lukrativnímu místu, šly obchody dost špatně.
Někdo zvenku zabušil na roletu. Gita zaklela a pohlédla na mě s dotazem v očích, co má dělat.
Dohodli jsme se, že Gita zvedne roletu do výše očí a podívá se, kdo to otravuje.
Gita přišla ke dveřím a zvedla roletu. Neviděl jsem přes ni, kdo přišel. Ale slyšel jsem známý hlas: „Dobrý den, já jsem Neumytý!“
Viděl jsem, jak Gitě zacukalo v ramenou. I když ho nikdy neviděla, věděla, že Filip Neumytý je můj bývalý šéf. Gitě zacukalo v ramenou: „Tak co tady otravujete, když jste neumytý? Přijďte, až budete umytý.“
Filip ztratil glanc a zmateně mektal: „Ale já jsem Neumytý!“
Gitina ramena zacukala potlačovaným smíchem: „Já to cítím, že jste neumytý. Páchnete jak měsíc prošlý vlašák! A jestli si myslíte, že vás nechám, abyste se umyl zde, tak na to zapomeňte.“
Filipův zmatek se prohloubil: „Ale to nepáchnu já, tady něco smrdí kolem z prostředí… myslím, že něco od přirození. Asi nějaká mršina.“
Gita ostře odpálila: „Jednu vám lísknu. Nejsem zvědavá, že smrdíte od přirození.“
Napadlo mě, že musím zasáhnout, i když připouštím, že jsem se dobře bavil: „Kdo to je, Gito?“
Gita se na mě obrátila, oči jí jiskřily pobavením: „Nějaký špinavý pán, který se neumyl.“
Filip mě poznal po hlase a zavolal: „Maku, to jsem já, Filip! Nedalo mi to a přišel jsem se kouknout na ty tvoje brány. Co kdyby přeci je…“
Zahrál jsem šokovaného: „Ach bože, jaké nedorozumění! Pojď dovnitř!“
Filip zmateně vešel. Gita se mu omlouvala. Viděl jsem, co ji to stojí, aby se nezačala smát.
Filip vešel dovnitř, pohlédl na běžící systém bran a začal se divit.
Zaujaly ho ty brány zapojené do série, přišel k nim a zblízka si je prohlížel: „To je ale debilní zapojení!“ Zašklebil se na mě: „Ale zdá se, že delokalizační pole se přes to rozdistribuovalo. To je moc zajímavé,“ řekl, a než jsem stačil pípnout, máchl do delokalizačního pole brány rukou. To sice bylo zcela bezpečné, když byly brány nepropojené, ale nyní ho horizont událostí červí díry za tu ruku popadl a začal ho vtahovat: „Co to…!!! Ono je to spojené!? Ono ti to funguje! Bože, ty jsi ale debil! Rozchodil jsi to, ten objev bude ale můj.“ Iracionalita onoho sdělení mě dost překvapila. Filipovi však v mezičase situace docvakla a došlo mu, že je zle. „Vypni to! Proboha, vypni to! Vypni to! Neeee! Pomoc! Proboha pomozte mi!“
Gita udělala krok k němu a podávala mu ruku. Vykřikl jsem: „Nedotýkej se ho. Nepomůžeš mu, sežere tě to také!“
Filip se uklidnil: „Kam to vede?“
Odpověděl jsem, že buď do jádra Venuše, nebo na planetu útočných ještěrek, Tetrillů.
Filip byl nyní zcela racionální: „Promiň, měl jsem ti věřit. Snad to vede k těm Tetrillům. Nakonec to ale může být dobrá diplomatická mise. Objev na poli bran je tvůj. Za tamto se ti omlouvám. Já se jistě proslavím na poli diplomacie. Vivan le femmine, Viva il buon vino!“ zapěl.
A zatímco Filip zmizel v červí díře, my s Gitou frázi dokončili: „Sostegno e gloria d’umanità!“ Ach… Don Giovanni!
Já si ale v tu chvíli všiml něčeho jiného. Soustava bran přestala hučet.
Zkusil jsem zadat „Shutdown!“ Nic… brána držela.
Gita na mě pohlédla: „Co budeme dělat nyní?“
Zamyslel jsem se: „Nyní zavoláme policii.“
Epilog
Úřady s ozbrojeným komandem držely u otevřené brány stráž mnoho let. Já se oženil s Gitou. Prohlídky otevřené brány uvnitř Gitiny kavárny nám nasypaly pěknou sumičku. Za prolomení Hardingovy záhady jsem dostal Nobelovu cenu. Uplynulo 35 let. Parkinson se nakonec zastavil. Za prachy, které mi přinesl úspěch, jsem si zaplatil pokročilou genovou terapii. Nebýt ploutví, které mi narostly po stranách těla, nikdo by neřekl, že se mnou něco je.
Tetrillové nakonec uzavřeli se Zemí spojenectví. Spojené vědecké týmy řeší neskutečný zápach, kterým trpí bývalí členové jejich armády. Algoritmus brány jim ten zkažený salát přimíchal do genů. Místo do jádra Venuše je poslal zpět na jejich planetu.
Vyjednávání stále vede styčný vědecký důstojník, Filip Neumytý. Vzhledem k osobnímu zápachu, který se Filipovi nevyhnul, je to jméno dost přiléhavé.
Dodatek: Ty čachry s realitou a restarty časové smyčky organizoval můj a Gitin syn Rudolf. Měl to jako téma svojí bakalářky.
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Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha...
Trutnov hostí 16.ročník festivalu Cirk-UFF, vystoupí i Gravity & Other Myths
V podkrkonošském Trutnově dnes začal 16. ročník mezinárodní přehlídky nového cirkusu Cirk-UFF....
V hradeckém kraji třídí odpady nejlépe v Polici n. Metují, Černém Dole a Říčkách
Odpady v Královéhradeckém kraji loni nejlépe třídili lidé v Polici nad Metují na Náchodsku, v...
Na místě kostela na Ústecku by mohla být připomínka Krylova Anděla
Inspirací k písni Anděl byl písničkáři Karlu Krylovi nejspíš zdevastovaný kostel ve Velkém Chvojně...
Z ostravské zoo utekl lemur. Nechytat, nekrmit, nesahat, je nebezpečný, varují
Ostravská zoo postrádá lemura. Z expozice utekl jeden z nově přivezených samců lemura kata. Zoo o...
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