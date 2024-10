Glenn Gould, tak trochu výstřední pianista

My proto milujeme Goulda, protože vnesl nový aspekt do interpretace vyčichlé 150 let staré skladby. Nebo naopak, my nenávidíme Goulda, on vůbec nerespektuje záměry skladatele a pošlapal jeho jméno. Pravda je určitě obojí.

Glenn Gould – šílený pianista

25. 9. 1932 – 4. 10. 1982 Glenn Gould byl pianistou, který fascinoval svou neortodoxní hrou i výstředním chováním. Jeho nesmyslně nízká stolička, zvláštní posez u piana, kdy se téměř dotýkal klaviatury nosem, a doprovodný zpěv z něj dělaly unikát. Kdo si poslechne jeho nahrávky, může být překvapen bzučivým zvukem, který připomíná rojící se čmeláky – to je Gouldův vlastní zpěv, který neodmyslitelně provázel jeho hru. K tomu všemu přidával velmi vyhraněné názory na interpretaci hudby. S těmito názory bylo možné nesouhlasit, ale nakonec nezbývalo než žasnout nad tím, co tento zvláštní muž dokázal zahrát. Gould se narodil v kanadském Torontu a byl zčásti spřízněn s hudebním skladatelem Edvardem Griegem. Hudbě se věnoval od útlého věku a noty uměl číst dříve než písmena. Kromě hry na klavír se zajímal i o komponování. Ve věku deseti let začal navštěvovat torontskou konzervatoř. Když byl dítě, spadl z lodní rampy na břehu jezera Simcoe a vážně si poranil záda. Tento úraz byl jedním z důvodů, proč později používal nízkou stoličku a seděl u piana tak zvláštním způsobem. K tomu se přidala jeho neuróza s autistickými rysy, kterou nelze přehlédnout. Gould složil závěrečnou zkoušku na konzervatoři ve věku dvanácti let. O rok později debutoval v rozhlase s Beethovenovým Čtvrtým klavírním koncertem. Jeho sláva rychle rostla a začal koncertovat po celém světě. V roce 1957 se stal jedním z prvních západních umělců, kteří vystoupili v tehdejším Sovětském svazu. Gould byl známý svými mnoha výstřednostmi, které sahaly daleko za hranice běžného chování koncertního umělce. Nikdy nehrál na jiném klavíru než na svém oblíbeném Steinwayi a jeho neustále s sebou vozil. Jeho posedlost hygienou byla natolik extrémní, že si ruce máchal v horké vodě několik minut před každým vystoupením, aby se vyhnul jakýmkoli bakteriím. Bál se chladu, a proto nosil rukavice i v létě a často se balil do několika vrstev oblečení. Další výstředností byla jeho nechuť k cestování – po dlouhých turné v 50. letech úplně přestal koncertovat a stáhl se do nahrávacího studia. Věřil, že právě studio mu umožní dosáhnout dokonalosti, kterou živá vystoupení nemohla nabídnout. Některé z jeho nahrávek jsou považovány za jedny z nejcennějších klenotů klasické hudby, i když jsou často kontroverzní. Mezi jeho nejznámější interpretace patří především Bachovy Goldbergovy variace, které nahrál dvakrát – poprvé v roce 1955, čímž na sebe upozornil jako na mimořádný talent, a podruhé v roce 1981. Obě nahrávky jsou považovány za milníky klavírní interpretace. Při nahrávání druhé verze už Gould přistupoval k dílu s odlišnou filozofií a technikou, což poskytuje fascinující kontrast mezi jeho raným a pozdějším pojetím Bacha. A na to se nyní podíváme https://youtu.be/Klqjebjw8n4 Jeho způsob interpretace byl natolik osobitý, že například Leonard Bernstein před koncertem živým v roce 1962 veřejně oznámil, že nesouhlasí s Gouldovým pojetím Brahmsova Prvního klavírního koncertu, ale že jako profesionál bude Goulda doprovázet. Tento incident ukázal, jak nekompromisní Gould ve svých interpretačních přístupech byl. Glennova hypochondrie byla podpořena skutečnými zdravotními problémy, které v kombinaci s jeho výstřední psychikou vedly k závislosti na lécích. Nakonec byl ve věku 50 let postižen mrtvicí, která ho připravila o život. 4. října 1982 jeho otec rozhodl o ukončení podpory života, protože bylo jasné, že Gouldův mozek byl fatálně poškozen. Jeho osobní život zůstává zahalen spekulacemi. Glenn měl několik vztahů, z nichž je nejznámější ten s dirigentkou Glorií Foss, která se nakonec zalekla jeho výstřední povahy a vztah ukončila. Nutno říct, že ta Gouldova vokalizace umí být dost otravná. Nahrávací technici se ji vždy snažili vyfiltrovat a ono se to ne vždy povedlo. Glenn Gould a Leopold Stokowski, Adagio 5. Beethovenova klavírního koncertu (Emperor). Je to určitě jedna z nejlepších interpretací, které znám. Útok čmeláků ale umí být velmi matoucí. Člověku hned nedojde, co to vlastně je. https://youtu.be/Klqjebjw8n4 Stejně tak jsou někdy zvolená tempa velmi netypická. Většinou příliš rychlá.. a my proto milujeme Goulda, protože vnesl nový aspekt do interpretace vyčichlé 150 let staré skladby. Nebo naopak.. my proto nenávidíme Goulda, on vůbec nerespektuje záměry skladatele a pošlapal jeho jméno. Pravda je určitě obojí. Já ale obdivuji Goulda a kloním se k prvnímu názoru.