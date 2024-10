Giulietta Simionato, legendární italská mezzosopranistka

Po svém přijetí do La Scaly čelila různým výzvám, a to nejen kvůli svému pěveckému rozvoji, ale i kvůli politické situaci v Itálii. Simionato neměla příliš sympatií k Mussoliniho režimu, což jí na domácí scéně způsobovalo komplikace. Avšak na mezinárodní scéně dosáhla obrovského úspěchu a stala se jednou z nejvyhledávanějších mezzosopranistek své doby. Zpívala na všech významných světových scénách, včetně newyorské Metropolitní opery, kde se proslavila v rolích jako Amneris (Aida) či Carmen.

Narodila se v italské městě Forlì. Po smrti své matky studovala zpěv v Padově. Svůj pěvecký debut si odbyla již v roce 1927, snad v nějakém lehkém hudebním představení či muzikálu. V roce 1933 zvítězila v prestižní pěvecké soutěži ve Florencii, což jí otevřelo dveře ke konkurzům v předních operních domech, včetně slavné La Scaly v Miláně. Ačkoliv při svém prvním pokusu do La Scaly nepronikla, protože ji považovali za příliš mladou, její talent a hlasový potenciál byly nesporné. Trpělivost se však vyplatila a o několik let později do La Scaly úspěšně vstoupila.

