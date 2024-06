Giacomo Puccini, italský hudební skladatel

Giacomo Puccini, každý správný wagnerián prohlásí, že zde míra operního nevkusu dosahuje naprostého vrcholu. Úplně mu uniká, že lze mít rád i Wagnera i Pucciniho zároveň. Když přijdu unavený domů, Niebelungy asi nenasadím

Giacomo Puccini

· Dne 22. 12. jsme oslavili 165. výročí narození italského hudebního skladatele Giacoma Pucciniho, který se narodil 22. 12. 1858 v Lucce a zemřel 29. 11. 1924 v Bruselu.

· Zkusíme se dotknout některých životních milníků a uvedu přehled díla. Pucciniho životopis jsem četl již velmi dávno. Bude to tedy malinko zkratkovité.

· Puccini byl poměrně zvláštní člověk, údajně velmi uzavřený a poměrně nepříjemný. Měl rád luxus, víno, ženy a zpěv.

· Za zmínku stojí jeho dlouholeté přátelství s dirigentem Arturem Toscaninim, které bylo sice na nějakou dobu přerušeno Pucciniho politickou neohrabaností, kdy pronesl nějaké ne úplně promyšlené výroky na Mussoliniho adresu a Toscanini se naštval. Bouře se však přehnala a přátelé si odpustili, a tak to má být.

· Toscaniniho, Pucciniho a slavného tenoristu Enrica Carusa také spojuje zaujetí k jedné ženě. Tato žena zpívala některé Pucciniho premiéry. Její sláva hvězd se dotýká a všem třem pánům malinko zamotala hlavu. Všichni ji chtěli, přitom byla docela malá, tlustá a ošklivá. Měla ale neuvěřitelné ženské charisma a šarm. Navíc byla jedním ze sopránů století. Vlastním jménem se jmenovala Jindřiška Kittlová. Už víte, kdo to byl? Ne? Přeci Ema Destinnová.

· Puccini a ženy? Je všeobecně známo, že Puccini měl ženy rád. S trochou humoru bych řekl, že byl postě „na ženský“.

· V roce 1884 se seznámil s vdanou ženou Elvirou Gemignani, kterou šťastně přivedl do jiného stavu, rozvedl a pojal za choť. Manželství ale nebylo úplně šťastné. Puccini byl prostě samá ženská. Tvrdí se, že mimo Destinnové se zapletl s pěvkyní Marii Jeritzou, Haricleou Darclée a dalšími. Zase zaplést se skutečnou, a ještě k tomu první Toscou, to je docela zajímavé. Je zde šílený skandál, kdy Pucciniho manžela Elvira skladatele obvinila z pletek se služebnou. Věc byla řešena soudně a rozsouzena. Byla to ale šílená veřejná ostuda. Celé to navíc bylo úplně špatně, protože Puccini nechodil s onou služebnou, ale s její sestřenicí.

· Zároveň byl velkým milovníkem zvířat. Četl jsem, že měl snad dokonce opici. Ale to neumím potvrdit.

· Puccini byl velký fotbalový fanoušek, podporoval italské derby a psal dopisy hráčům.

· Puccini byl velký fanoušek automobilů. Byl jedním z prvních Italů, kteří si koupili vůz. Na to konto způsobil řadu nehod. Nešťastně drcl do chlapce na jízdním kole. Chlapci se naštěstí nic nestalo, ale italský křik kolem toho byl prý pořádný.

· 25. 2. 1903 se Puccini, jeho budoucí žena Elvira a jejich syn těžce vybourali v autě. Nehodu zavinil Pucciniho řidič, který sjel ze silnice. Vůz spadl několik metrů do příkopu, kde se převrátil a skladatel pod ním zůstal zaklíněn. Zranění, která Puccini utrpěl byla velmi vážná. Skladatel se z jejich následků nikdy zcela nevzpamatoval. Při té příležitosti mu byla diagnostikována cukrovka.

· Puccini byl těžký kuřák. Kouřil těžké tmavé doutníky. A následky se dostavily v podobě rakoviny.

· Od roku 1919 si Puccini stěžoval na bolesti hrtanu. Problém byl v roce 1923 diagnostikován jako nádor. 24. 11. 1924 skladatel na tento nádor a zčásti na následky jeho léčby zemřel. Den před smrtí podstoupil zcela zoufalou velmi bolestivou operaci, kdy proběhl pokus o ozáření nádoru rentgenem. Inu nepovedlo se.

· S Pucciniho smrtí končí éra klasické italské opery. Končí zčásti tvorba, kdy opera byla krásná. Ale to je jen můj názor.

Dílo:

Zlí jazykové tvrdí, že míra operního nevkusu zde dosahuje naprostého vrcholu, že to nereflektuje Wagnera a neposouvá hranice hudby vpřed. Větší omyl si ani neumím představit. Wagnera to reflektuje měrou vrchovatou. Já na nějaké posuny hudebního vývoje z vysoka dlabu. Hudba má být krásná. Co mi pomůže, když to má hyperkomplikované harmonie, když mě to unudí k smrti. Uvedu některé netypické možná poněkud kontroverzní nahrávky, abych to neopakoval stále dokola.

· 1880 - Messa di Gloria. Jde vlastně o slavnostní mši, kterou Puccini napsal hned po absolvování studií. Vytahoval bych se, kdybych tvrdil, že to znám nějak detailně. Asi to ale nemusí být úplně špatné. Právě to poslouchám. Tedy, kdybych nevěděl, že je to Puccini, vsadil bych na Verdiho

· 31. 5. 1884 a přepracovaná verze 26. 12. 1884 – Le Villi. Původně jednoaktová opera byla posléze rozšířena na dvouaktovku. Asi bych se tím moc nezabýval. Moc se mi to nelíbí. Vílám vdechl život Placido Domingo v Maazelově nahrávce z roku 1980. Je jen málo věcí, do kterých by Placidissimo nestrčil svůj španělský nos. Sláva mu za to.

Puccini/ Renata Scotto, Placido Domingo, Leo Nucci, Tito Gobbi As The Narator, The Ambrosian Opera Chorus, National Philharmonic Orchestra, Lorin Maazel – Le Villi

Já jako Leontyne devotee, nemůžu dát jinou ukázku než se jejím božstvem

https://youtu.be/0niedNvfTP8

· 21. 5. 1889 Edgar, není v mých silách pojmout všechny revize a data jejich konání. Moc to neznám, ale nahrávka, kterou bych uvedl je docela dobrá.

Puccini* - Carlo Bergonzi / Renata Scotto / Gwendolyn Killebrew / Vicente Sardinero / Opera Orchestra Of New York* / Eve Queler – Puccini’s Edgar

Vive La Price!

· 1.2. 1893 Manon Lescaut, Manon je první opera, kterou lze brát úplně vážně a bez výhrad. Opera je součástí standardního repertoáru velkých operních domů. I zde jsou ještě trochu patrny dětské neduhy ranné Pucciniho tvorby. Ale Pucciniovská vášeň, nádherné melodie, to vše založené na principu operního verismu, to vše je zde přítomno naplno. Nahrávku uvedu svoji první.

Giacomo Puccini / Montserrat Caballé / Placido Domingo – Manon Lescaut 1972

Ukázku ale po mém.. nechápu, proč neexistuje s oficiální nahrávka s Leontyne

· 1.2. 1896 La Boheme, je zde známý příběh, kdy operu se stejným jménem a příběhem také napsal skladatelův přítel Ruggero Loencavallo. Leoncavallova Bohéma je jiná, nikoli horší, ale je jiná. Vzniklý spor vedl k nevratnému rozpadu přátelství. Čas to rozsoudil a Leoncavallova Bohéma zapadla a prakticky se neuvádí. Soutěžit s těžkotonážním sentimentem Pucciniho verze je prostě neobyčejně obtížné. Pravda, Pucciniho Bohéma není žádná akční božárna. Vrcholy operního sentimentu a limonády zde dosahují naprostých vrcholů. Ale hudba je krásná, neskutečně nadpozemsky krásná. Hudba této opery otevírá možnost si naplno vychutnat funkci lidského hlasu jako hudebního nástroje. Vypjaté sentimentální emoce během finálního zdechnutí hlavní hrdinky mohou být na příznivce Chucka Norrise asi trochu moc. Melodické linky jsou zde opravdu neskutečně dlouhé a zpívány školenými operními hlasy, mohou jednoho trochu stresovat. Je třeba to dostat malinko do ucha, pak se vám to líbit bude. Ale to už jsem vysvětloval a vám se to nelíbilo. Nahrávku uvedu překvapivou. Tohle vyšlo u nás a všude se to sežene. Pravda je, že jsou lepší nahrávky, ale zase to není tak špatné, abych to nedoporučil.

Giacomo Puccini - Radio Symphony Orchestra Bratislava*, Ondrej Lenárd, Peter Dvorský, Veronika Kincses

Ukázek dáme více..

Che gelida manina, Giuseppe di Stefano

https://youtu.be/BcYEdFG9zJ4

O soave fanciulla.. Aaaachhhh!! Renata Tebaldi a Carlo Bergonzi

https://youtu.be/-vG-H_DOK1Y

Musettin Waltz, Anna Moffo

· 14. 1. 1900 Tosca k tomu se nedá asi nic dodat. Puccini opakovaně navštívil v různých divadlech divadelní hru Victoriena Sardoua „La Tosca“ se slavnou herečkou té doby Sarah Bernhartovou. Puccini byl hrou zcela uchvácen. Do toho se vložil starý Verdi, který prohlásil, že kdyby nebyl tak starý komponoval by Toscu. Veristická vášeň zde dosahuje naprostých vrcholů. Tosca je nejsexuálnější opera vůbec, taková vášeň není nikde jinde. Zároveň je zde největší bídák v dějinách opery policejní prezident baron Scarpia. Samozřejmě můžeme vést spor, zda je Iago horší. To nevím, těžko říct. Scarpiaova motivace je jasná, on je sexuální násilník a chce sex s Toscou. Iagova motivace je oproti tomu čistě psychopatická, ale to asi není podstatné. První Tosca Hariclea Darclée byla velmi krásná žena a Puccini se s ní neopomněl zaplést. Kterou nahrávku bych uvedl?

Žádnou, to už jsem udělal jinde.

Mimochodem:

Mario Cavaradossi čeká na smrt a zpívá jednu z nejkrásnější árii, které kdy byly napsány (Tosca, E lucevan le stelle, 3. jednání). Nutno říct, že na tomto místě byl text hymny umění, který nadchl starého Verdiho. Puccini Verdimu odpálil, že celá hymna je kravina, že tady musí být něco věnované ženě.

A hvězdy svítily tak jasně

Země dýchala vůní

Tu v písku se ozvaly kroky

Zavrzala zahradní branka

Ona přišla plná vůně

A v mou klesla náruč

O polibky sladké, ty sladké dotyky

Já pod závojem zřel její krásu

Ten čas uplynul

A já tu teď zemřu v zoufalství

Nikdy netoužil jsem více po životě

Koho zvolíme do ukázky? Asi to vím.

· 17. 2. 1904 Madama Butterfly. Opera byla při premiéře vcelku propadák. Bylo to špatně nazkoušené a prostě se to nevyvedlo. Puccini operu rozdělil a revidoval. Revidovaná verze zahájila vítězné tažení světovými divadly.

Tady je pro mě volba ukázky jasná, Renata Tebaldi a Carlo Bergonzi, Vogliatemi bene

https://youtu.be/qcnXHQgvsYg

chcete něco vidět? Video ale má naprosto katastrofální technickou kvalitu. To jste nikdy ale neviděli. Ona na to sice nemá úplně design, ale je to vražda, tedy vlastně sebevražda.

· 10. 12. 1910 La Fanciulla del West, Ema Destinnová zpívala hlavní roli premiéry. Opera obsahuje některé naivně komediální prvky. Je pozoruhodně nemelodická, přesněji melodika je umně skryta. Já to nemám moc rád.

· 27.3. 1917 La Rondine, Celkově lehké operetní ladění Vlaštovky jí odsouvá z pozornosti hledáčku operních dravců. Ale určitě to není zlé.

· 14. 12. 1918 Il Trittico – Triptych (Suor Angelica, Gianni Schicchi, Il Tabaro). Poměrně neprávem opomíjený titul. Jednotlivé aktovky jsou často uváděny zvlášť, a to udělám nyní i já

Suor Angelica – tento tragický melodramatický příběh o sebevraždě mladé jeptišky malinko hraničí s citovým vydíráním. Toho sentimentu je moc.

https://youtu.be/3-Nzj7EDeBI

Il tabaro – příběh pláště je zvláštní, děj je poměrně temný stejně jako hudba.

Gianni Schicchi – rozverná komediální taškařice, která obsahuje árii „O mio babbino caro“, kterou vříská úplně každý.

· 25. 4. 1926 A zbývá Turandot, která byla uvedena po skladatelově smrti. A když ukázku, tak kapitální

Vážený Giacomo, výročí vašeho narození jsem opět propásl a proto si až nyní připíjím na vaši věčnou slávu!!