Geraldine Farrar, hvězda klasické opery a němého filmu
Geraldine Farrar
28. února 1882 – 11. března 1967
Já, vždy, když napíšu na monitor takové velké jméno, jímá mě závrať. „Kdo jsem já, abych psal o někom takovém?“
Přitom jsem si dobře vědom, že to jméno dnes zná málokdo. To jméno pochází z doby, kdy opera byla králem. Z té doby pochází řada umělců, před jejichž slávou se běžný člověk hroutil do prachu v návalech až posvátné úcty. Teď mi řekněte, koho znáte: Adelina Patti, Celestina Boninsegna, Luisa Tetrazzini, Alma Gluck, Conchita Supervía (prosím, neplést si s Conchitou Wurst), Nellie Melba a nyní si dovolím chyták, Emilie Kittlová, která je světu známa jako Emmy Destinn.
Historie se stále opakuje. Dnešní mladé holky napodobují Taylor Swift, říká se jim Swifties.
A v roce 1910 napodobovaly Geraldine Farrar a říkalo se jim „Gerry-Flappers“.
Narodila se v Melrose v Massachusetts baseballovému hráči Sidneymu Farrarovi a jeho manželce Henriettě Barnesové.
Hudbu studovala od 5 let, aby ve 14 letech vystoupila se svým prvním vokálním recitálem.
Vokální techniky studovala u americké sopranistky Emmy Thursbyové v New Yorku a dále u Francesca Grazianiho v Berlíně.
V roce 1901 debutovala jako Markétka v Gounodově „Faustovi“ v Berlin Hofoper. Vystoupení způsobilo naprostou senzaci a její hvězda slávy začala nezadržitelně stoupat.
Úspěch vystoupení a následná doporučení vedly k tomu, že její vokální vzdělání dokončila slavná německá sopranistka Lilli Lehmanová.
V Německu vystupovala v typických lyricko-koloraturních rolích, jako byla Violetta Valéry ve Verdiho opeře „La Traviata“ nebo Julie v Gounodově opeře „Romeo a Julie“.
Traduje se, že kolem roku udržovala intimní poměr s německým korunním princem Wilhelmem. Přímé důkazy pro to sice nemáme, ale my tomu věříme. Legendám se má věřit, jinak se na ně zapomene.
V roce 1903 se vrátila do USA, kde vystupovala v opeře v Monte Carlu, aby nakonec 26. listopadu roku 1906 vystoupila v New Yorku v Metropolitní opeře v Massenetově opeře „Romeo a Julie“.
Od roku 1907 vystupovala v tomto operním domě jako „Madama Butterfly“. V této roli ji někdy v té době v divadle viděl sám Giacomo Puccini. Je zde legrační bod, že Puccini byl v té době malinko negativně vyladěn směrem k italským operním domům, protože se mu zdálo, že tam opera upadá.
Newyorská úroveň ho zcela uchvátila. Puccinimu se vždy ženy líbily a provozoval zálety ve sportovním módu. Zjev Geraldine ho zcela uchvátil, co se mu nelíbilo, byla její intonace. Tehdejší zpěvačky se soustředily na krásu tónu a na dramatický výraz. To, že to jednomu vyrve mozek z hlavy a že u toho trpí jako zvíře, jim bylo tak trochu jedno. Účinkovala v mnoha amerických premiérách známých titulů, jako byla Pucciniho „Sestra Angelica“, případně Mascagniho „Amica“.
V roce 1910 účinkovala v opeře Engelberta Humperdincka „Königskinder“ jako husí dívka. Její fotografie před oponou MET s živou husou v rukách způsobila senzaci.
Farrar též účinkovala v řadě němých filmů, z nichž nejznámější bude asi „Carmen“ na motivy Bizetovy Carmen. Film režíroval významný americký režisér Cecil DeMille, se kterým Farrar dlouhodobě spolupracovala a natočila s ním několik jiných filmů. Film Carmen je sice o opeře, ale jako dílo z roku 1915 je samozřejmě němý.
Od roku 1908 randila Farrar s dirigentem Arturem Toscaninim. V roce 1915 dala Farrar Toscaninimu ultimátum, aby se rozvedl a vzal si ji. K jejímu překvapení jí velký dirigent tak trochu vylil pérka, rezignoval na svůj post a vrátil se do Itálie. Legenda praví, že ji to moc nepotěšilo.
Další, byť kratší milostný poměr, udržovala Farrar s Enricem Carusem. Zde je nutno upozornit, že řada odborníků tvrdí, že je to legenda. Kdyby to byla pravda, tak by o tom zlehka neurotický Caruso někomu řekl. A to, zda to někomu řekl, je stále předmětem dohadů.
Pak je zde skandální manželství s magnátem Louem Tellegenem, které skončilo ošklivou roztržkou, ze které bulvární novináři žili několik let. Lou měl, řekněme, poněkud „neposedného pinďu“ a jeho nevěry se Geraldine vůbec nelíbily. Manželství bylo separováno v roce 1916, rozvedeno v roce 1923. V roce 1934 spáchal Tellegen velmi bizarní sebevraždu, kdy se před zrcadlem sedmkrát bodl nůžkami. Geraldine se k tomu vyjádřila, že ji to ale ani trochu nezajímá, čímž skandál tak trochu přiživila.
Farrar ukončila operní dráhu v roce 1922, kdy se rozloučila Leoncavallovou operou Zaza. Bylo jí tedy 40 let.
Pokračovala pak v recitálech a koncertních vystoupeních a také v nahrávání pro společnost „Victor Talking Company“.
Velmi zajímavá a já se nebojím říct, že z dnešního pohledu legrační, je její biografická kniha, která je zčásti vyprávěna z pohledu její matky. Knihu jsem před mnoha lety zkoušel číst v originále. Unudilo mě to k smrti a probojoval jsem se jí. Moje angličtina nebyla v té době dost dobrá. Je zde taková věc, zdálo se mi, že části vyprávěné matkou obsahují tak bohapusté chvástání, že se z toho červenaly i záclony na oknech.
Geraldine Farrar zemřela v roce 1967 ve věku 85 let v Ridgefieldu v Connecticutu na srdeční onemocnění; byla pohřbena na hřbitově Kensico ve Valhalle v New Yorku. Neměla žádné děti.
Svět je opravdu zvláštní místo. A nyní se vrátíme na začátek. Jsem si dobře vědom, že jsem jeden z mála lidí na planetě, který to jméno zná. Zná ten hlas a sklání hlavu, před velkou umělkyní, kterou Geraldine Farrar navždy zůstane, jen to nebude nikdo vědět.
Je zde ale jedna věc, jsou tu ty nahrávky pro společnost Victor.
Nahrávky jsou ale pouze akustické a pro necvičené ucho je to horor
P. Tosti, Mattinata https://youtu.be/9fPYel65uos
La Traviata. Sempre libera https://youtu.be/Xehnlb122uQ?list=RDXehnlb122uQ
Ale je zde ještě další věc, jsou tu ty kouzelné němé filmy. Někomu by se mohly tehdejší herecké výkony zdát nepřijatelné. Ti ale nemají srdce.
Carmen https://youtu.be/Gz4jUE9Dy0g
Jiří Zedník
Phishingový útok na FB – ne, ten se mě netýká, nebo se mýlím?
Vždy jsem si myslel, že se mi nemůže stát, že bych naletěl na phishingový útok. Mám na FB dvojitou autorizaci a nejsem přece hlupák, abych spolkl nějakou falešnou návnadu.
Jiří Zedník
W. A. Mozart, Don Giovanni, Dramma giocoso, opera o dvou dějstvích - průvodce operou
Don Giovanni je základ kulturního dědictví evropské civilizace a pokud to někdo zpochybňuje, měl by se nad sebou zamyslet. Opera byla složena pro Prahu, měli bychom na to být hrdí.
Jiří Zedník
Jascha Heifetz – houslista, mistr staccata.
Významný ruský houslista David Oistrach kdysi řekl, že Jascha Heifetz má svoji vlastní kvalitativní kategorii, která nemá obdoby. Heifetz svou technicky dokonalou hrou posunul hranice lidských možností na novou úroveň.
Jiří Zedník
Necháme krásu zahynout? - doplněno
Hudební kritik David Hurwitz nedávno položil znepokojivou otázku, která souvisí s úpadkem zájmu o klasickou hudbu a operu. Zájem o tyto umělecké směry opadá a pro vydavatelství jde o čistě okrajové záležitosti.
Jiří Zedník
Hororový příběh
Parkinsonova nemoc způsobuje nespavost. Parkinsonova nemoc také podporuje kreativitu a hravost (žravost také, ale to až jindy). Sedl jsem si a napsal takový hravý textík. Snad se pobavíte jeho absurditou.
|Další články autora
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami
Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Zajímavosti ze zimních olympijských her: Olympijský oheň se poprvé rozhoří na více místech
Zimní olympijské hry Milano Cortina 2026 přinesou historickou premiéru - dva hlavní olympijské ohně...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?
Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme...
Kde sledovat ZOH 2026: Máme přehledný program vysílání Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je tady. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesou desítky hodin...
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: Kompletní program, skupiny a tabulka
Na zimních olympijský hrách v Miláně se v hokejovém turnaji předvedou v českých barvách muži i...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 271
- Celková karma 9,93
- Průměrná čtenost 131x