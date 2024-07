G. Puccini „Turandot“, Francesco Molinari-Pradelli (1966)

G. Verdi "Un Ballo in Maschera, Maškarní Ples“, průvodce operou

Klasická Verdiho opera z roku 1859. Je to mírně pozdní Verdi po trojhvězdí oper – Traviata, Rigoletto, Trubadúr. Verdi mu bylo mu 46 let v době premiéry a hudba je o něco jiná. Je to jedna z nejlepších oper a to nejen od Verdiho.