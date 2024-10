Fiorenza Cossotto, nesnesitelná harpyje královnou mezzosopranistek

Glenn Gould, tak trochu výstřední pianista

My proto milujeme Goulda, protože vnesl nový aspekt do interpretace vyčichlé 150 let staré skladby. Nebo naopak, my nenávidíme Goulda, on vůbec nerespektuje záměry skladatele a pošlapal jeho jméno. Pravda je určitě obojí.