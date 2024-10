Enrico Caruso, tenorový král

Přestože se jeho hlas ozývá z minulosti, je stále živý a nadčasový. Možná králem nikdy nebyl korunován, ale v našich srdcích bude vládnout navždy.

Enrico Caruso, nekorunovaný král tenoristů,

25. 2. 1873 – 2. 8. 1921

Málokdo v historii opery měl takový vliv na svůj obor jako Enrico Caruso. Ačkoli byl znám především ve své době, jeho odkaz jako „krále tenorů“ se přenesl do celé moderní éry a zůstává neochvějný. Ale co vlastně činí Carusa tak výjimečným? Proč ho někteří považují za vrchol operního umění a jiní – jako já – ho vnímali s jistou rezervou? Jeho příběh si zaslouží pozornost nejen pro jeho hlas, ale také pro jeho přínos k tomu, co dnes považujeme za normu v operním světě.

Caruso se narodil v Neapoli jako třetí ze sedmi dětí. Caruso sice sám tvrdil, že rodina měla 21 dětí, a z nich většina zemřela. Nicméně, to se nepotvrdilo. Vyrostl v chudobě. Jeho otec byl dělník ve slévárně. Takže vysloveně nuzná rodina také nebyla. Slévačství se považovalo za poctivé povolání, které poskytoval sice chudý výdělek, ale stabilní.

Carusovo skromné dětsví vedlo k tomu, že se stal jedním z nejtvrději pracujících zpěváků své doby. Carusův otec předpokládal, že Enrico půjde v jeho stopách, jako poctivě pracující tovární dělník. Mladý Enrico však zpíval v kostelním sboru, učil se krasopis a četl básně. Hudba mu zcela učarovala.

V hudebních ambicích ho podpořila jeho matka. Od roku 1888 si přivydělával pouličním zpěvem. Carusův otec se zlobil, že to vypadá jako žebrání. A Caruso se po návratu z armády, kde strávil 45 dní, začal tedy opravdu od roku 1894 učit zpěvu.

15. 3. 1895 Caruso debutoval poprvé v operním divadle s překvapivým úspěchem. Potom koncertoval a vystupoval po celé Itálii.

Jeho debut v La Scale proběhl 26. 12. roku 1900 pod vedením velkého dirigenta Artura Toscaniniho.

Jeho sláva se začala šířit. A v roce 1902 byl angažován Britskou Gramofonovou společností, aby zkusmo pořídil nějaké nahrávky.

Carusovy nahrávky na válečky do Edisonova fonografu a na konkurenční systém, jímž byl Berlinerův gramofon, mají na Carusově gloriole zcela zásadní podíl. Edison sám byl velký Carusův obdivovatel a nahrávání podporoval. Caruso pořídil asi 200–250 nahrávek různých árií a písní. V roce 1904 se prodalo 2 miliony nahrávek Carusovy interpretace árie „Vesti la giubba“ z Leoncavallových Komediantů. Zdá se, že to není nic moc, ale v kontextu doby je to naprosto šílené číslo

Svým nádherným, plným hlasem dokázal překlenout propast mezi italským verismem a romantismem. Když ho slyšíme zpívat, slyšíme nejen tón, ale také opravdovou lidskost a upřímnost – něco, co ho odlišuje od ostatních.

Caruso debutoval v Metropolitní opeře v NY v roce 1903.

V roce 1903 též uzavřel smlouvu s nahrávací společností Victor Talking Company.

Nezdá se to, ale Caruso je vlastně průkopníkem principů moderního stylu nahrávání umění.

18. 4. 1906 byl Caruso přítomen v San Franciscu během velkého zemětřesení, které zničilo velkou část města.

10. 12. 1910 zpíval Caruso premiérovou roli Dicka Johnsona v Puccniho opeře „Děvče za zlatého západu“ s Emou Destinnovou. Roli psal Puccini oběma protagonistům „přímo na tělo“.

V té době čelil Caruso též vydírání italské mafie, která mu vyhrožovala, že mu poraní hlasivky. Vyděrači byli nakonec zatčeni.

V pozdějších letech Carusův hlas tmavl a rozléval se do šířky, on tedy začal přecházet na dramatičtější role.

3. 12. 1920 byl Caruso v MET zraněn padající kulisou. Což vedlo k poranění hrudního koše a rozvoji zánětu na pravé straně. Carusovi se už nepodařilo se ze zánětu uzdravit. Bylo to celé velmi bolestivé. Z oblasti plic mu byl opakovaně odsáván hnis.

2. 8. 1921 Enrico Caruso zemřel ve svém hotelovém pokoji. Jeho poslední slova byla „Nemůžu dýchat.“

Caruso měl na začátku kariéry romantický vztah se sopranistkou Aidou Giachetti, která byla sice o něco starší a navíc vdaná. Přes to však porodila Carusovi 4 syny. Aida žila s Carusem v jeho vile poblíž Florencie. Caruso však stále cestoval a ona se cítila sama. Proto se nakonec s Carusem rozešla. Rozchod Carusa velmi zasáhl.

18. srpna 1918 se Caruso oženil s o mnoho let mladší Dorothy Park Benjaminovou. Jejímu otci se to nelíbilo, ale oni byli spolu šťastní.

Caruso měl řekněme malinko neurotickou povahu, byl posedlý čistotou a stále si potřeboval s někým povídat. To, že k němu mladší žena vzhlíží a obdivuje ho, mu tedy zcela vyhovovalo.

Přiznám se však, že jsem Carusa dlouho nedokázal ocenit. Nahrávky jsou technicky strašné a vyžadují určitý trénink, abyste je ocenili. Já tomu ten čas dal a určitě toho nelituji.

Když o něm dnes mluvíme jako o „nekorunovaném králi tenorů“, je to titul, který si Caruso zaslouží. Nejen pro své vokální umění, ale i pro schopnost spojit se s publikem tak, jak to dokáže jen velmi málo umělců. Přestože se jeho hlas ozývá z minulosti, je stále živý a nadčasový. Možná králem nikdy nebyl korunován, ale v našich srdcích bude vládnout navždy.