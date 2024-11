Eileen Farrell – tak trochu jazzující wagnerovská sopranistka

Dvě legendy operního Olympu, dvě nesmiřitelné rivalky - Renata Tebaldi a Maria Callas. Doba, kdy se znepřátelení členové fanklubů obou umělkyň vzájemně házeli do řeky je snad pryč. Mám rád obě umělkyně, jednu však více.

I když se některá místa mohou opakovat s těmi, které jsem uvedl v minulých částech cyklu, myslím si, že to není na škodu. Opakování je přeci matkou moudrosti.

17. listopad, 1989

Bylo předání moci dohodnuté? Inu, já nevím. Nemyslím si, že by se to někdy definitivně potvrdilo nebo vyvrátilo. A ono je to v reálu jedno.