Dovolená v italském Toskánsku, aneb cesta tryskem tam a warpem zpět
Odkaz na loňské dobrodrůžo je zde: https://blog.idnes.cz/jirizednik/dovolena-u-italskych-jezer.Bg25050570
Personální sestava byla obdobná jako loni. Pro připomenutí:
Romana Nováčková (42 let), moje drahá přítelkyně, duše, hlava a organizátorka zájezdu. Bez ní bychom nikam nejeli. Zde bych se ale asi pozastavil. Když organizuji takový zájezd, i když pro přátele, strávím 16 gigahodin komunikací s hotely, připravuji itinerář cesty, vyřizuji dálniční známky, asi bych si kruci měl něco rozumného přirazit a neřešit to, že když mi nebudou stačit zálohy, které jsem od zúčastněných vybral, že to doplatím ze svého.
Pravda (44 let), zvaná bulharské nebezpečí, bývalá studentka doktorského programu v naší skupině. Až na ty projevy za hranicí ultrazvuku je Pravda moc milá a citlivá holka. Jen je zdánlivě malinko nepraktická. To jsou však pouze mimikry. Nikdy nezapomenu, jak jsme tiskli její disertaci, začínali jsme v deset hodin ráno a končili druhý den v deset ráno. Měl jsem dojem, že padnu na tlamu, že zabiju Pravdu, našeho šéfa, disertaci rozcupuji a pak skočím pod vlak, jak jsem měl dost. Pravda na mě aplikovala svůj ženský šarm a donutila mě, abych to dodělal. Nutno říct, že můj vztah k Pravdě je poměrně osobní. Když před téměř dvaceti lety přijela z Bulharska, mírně jsem se o n i ucházel. Tenkrát mi řekla, že už mi bylo 40 a že se na mně třese sádlo. Po vyslechnutí jejího životního kréda, že bude žena v domácnosti, bude létat na paprscích Luny mezi květy orchidejí, pít jejich nektar a já že to zaplatím, jsem se k třesení sádla rád přihlásil. Přeřadil jsem ji tedy z kategorie potenciální partnerka do kategorie sestra, a to je pak moc fajn. Nevím úplně, zda si je ta osoba vědoma toho, že jsem kvůli ní ochoten trénovat to létání na paprsku Luny. To je při mojí nadváze přímo maximální oběť. Dělal jsem jí společnost, když jí zemřeli rodiče a ona mě vytáhla na Vyšehrad, když zemřeli mně. To přeci něco je?! Nemyslíte? A nepoužitelnost na domácí práce a tak... vezmi čert.
Karel Zelený (56 let), můj nejlepší kamarád, spolužák ze základky, kterého znám 46 let. Poněkud mě otrávilo, že jsem ho hmotnostně předehnal. Co nadělám? Musím hubnout.
Josef, věk 80 let. Něco jako Harrison Ford.
Nella, věk 73. Stal se zázrak, letos se to obešlo bez krádeží mýdla. Nevím, zda jsem si zvykl, ale byla to právě Nella, která vtipnými komentáři zvládala utnout začínající spory. K tomu se ještě vrátíme.
Martina, věk 79 let – tlumočnice na magistrátu hlavního města Prahy, nyní na penzi. Výrazně inteligentní, velmi pozitivně naladěná… na diagnóze všeobecné výstřednosti se toho mnoho nezměnilo. Letos jsem to ale hodnotil pozitivněji, zvykl jsem si.
Sandra, krycí označení „Pavlik“ - Věk 60–70 let. Opět bych to hodnotil pozitivněji oproti loňsku. Sandra oproti loňsku mnohem lépe chodila, zmizelo jí evidentně nějaké trápení a bylo to o mnoho lepší než loni.
Pak jsme zde měli osoby, které s námi loni nebyly.
Hedwiga Jasná (50 Let), původem Slovenka, čerstvě rozvedená. Rozhodla se po rozvodu studovat krásy světa. Moc by mě zajímalo, co si o nás Hedwiga myslela. Ona je totiž povoláním psychiatrička. Zapadla mezi nás bez nejmenších problémů.
Rita (65–75 let) Nenápadná a velmi sympatická organizátorka dýchánků s cigárem.
A pak samozřejmě já, stárnoucí doktor chemie s Parkinsonovou nemocí, která proti loňsku dost postoupila.
Zde uvádím Globální trasu a seznam bodů, které jsme viděli nebo kterými jsme projížděli. Nemám asi v úmyslu popsat všechny body, kde jsme byli. Řadu jsem jich vynechal:
1. den: Jezero Ledro
- Molina di Ledro
- Valle di Ledro
- Borgo val di Taro - přespání - jedna noc
- Castell’Arquato - městečko jak z růže květ, prostě radost pohledět.
2.–4. den: Montecatini Terme – přespání tři noci v hotelu Manzoni
- Ďáblův most
- Jeskyně větrů (Grotta del Vento)
- Pisa
- Lucca – Puccinigho rodiště. Výletu do Pisy a Luccy jsem se neúčastnil.
- Villa Garzoni v Collodi
- San Gimignano – zde byl úžasný kejklíř, recitující v dobovém kostýmu kusy z Alighieriho Božské komedie a také nádherný kostel s fantastickými freskami. Městečko se též vyznačuje zvýšeným počtem věží a násobně zvýšeným počtem turistů. Na horním náměstí prodávají zmrzlinu, která se honosí titulem, že je nejlepší na světě. Musím říct, že turisté sedící na kašně, chodnících a hradbách cpoucí se zmrzlinou vypadali vedle Alighieriho jako banda nemyslících šimpanzů.
- Monteriggioni
- Volterra – zde jsme plánovali návštěvu etrusské expozice, ale únava nás přemohla nechali jsme to s Karlem plavat.
5.–7. den: Marina di Grosseto - přespání další tři noci
Soukromý penzion s pěknými apartmány – Pineta Azzura.
Byl zde zvláštní aspekt, že jsme si zaplatili snídani a tou byla kobliha a cappuccino. Nic jiného neměli.
- Výlet na ostrov Elba (samostatný panel): Vynecháno
- Portoferraio
- Napoleon
- Spiaggia Sansone
- Monte Capanne
- Capo Bianco
- Villa dei Mulini
- Forte Focardo
- Porto Azzurro
- Spiaggia di Laconella
- Diaccia Botrona
- Casa Rossa Ximenes
- Den na pláži
8.–10. den: Montepulciano – přespání dvě noci, hotel Panoramic
Se snídaní, ale ta byla opět jen sladká a přišla mi dost nejedlá.
- Pitigliano
- Sorano
- Saturnia
- Pienza
- Val d’Orcia
- Montalcino
- Terme San Giovanni
- Montepulciano
- La Verna
- Sutrio – přespání na cestě domů - penzion v Anemone - Albergo Diffuso – Hledat v noci penzion, o kterém absolutně nevím, jak vypadá je prostě adrenalin.
Celková trasa asi 3500 km. A já musím říct, že vzhledem k mému pokročilému Parkinsonovi jsem musel některé body a dny vypustit. Nezvládl bych to.
Parkinson je na cestu špatný společník. Stavy dopaminové nouze jsou strašlivé, když vám lezou bolesti oči z důlků.
S tím je stále dokola spojeno hluboké nepochopení některých lidí v mém okolí, co ta nemoc vlastně je.
Pravda se posledně vztekala, že si hraju na oběť a že jsem měl program absolvovat úplně celý. A také mi řekla, že v rámci hry na oběť vydávám za bolestivé zcela nebolestivé směšné onemocnění a že zcela zákeřně obviňuji ji a její kamarádku Alenu Korýtkovou z neznalosti a blbosti.
Nechal jsem to zcela bez komentáře, ale jak o Pravdě, tak té o kamarádce si myslím něco o opravdu velmi třeskuté inteligenci a empatii, která hraničí s jadernou katastrofou.
Má to tu výhodu, že já ale nestojím o jejich lítost, tak je to snad takhle lepší.
I když jsem neabsolvoval všechny dny, byl program bohatý a nádherný. Možná bych se ale přimlouval pro příště pro jeho další naředění.
Proti loňsku jsme měli ještě druhé auto. Většina zájezdu jela bílým Fordem Tourneo a já s Karlem jsme jako dva staří kámoši jeli jeho Kiou Ceed.
Trochu jsme se na to konto naháněli s Fordem, ale o to větší legrace to byla.
Celý zájezd jsem zatím moc nevstřebal a mám z něj v hlavě tříšť dojmů a fragmenty vzpomínek.
V Montecatini Terme jsem seděl vedle bronzového Pucciniho na lavičce, zatímco ostatní byli někde v luftě. Čekal bych, že když měl Puccini k lázním takový vztah, bude tam specializovaný obchod, kde budou prodávat nahrávky jeho oper. Nic takového jsem nenalezl.
Nejdivnější zážitek byl, když moje přítelkyně Romana našla na ulici ztracenou peněženku nějakého pána.
Za dobrý skutek následoval spravedlivý trest nebo spíše stres. Nakonec jsme to ale pánovi předali. Bylo to v Montepulcianu. Recepční v hotelu Panoramic byl velmi nepříjemný Srb. Už když jsme se ubytovávali, poměrně mě překvapilo, že mi vykládal, že má jeho žena problémy s otěhotněním, které léčí někde v ČR. Ale to bylo asi v pořádku. Při vracení té peněženky dělal problémy a tvářil se, že jsme ji chtěli ukrást. A to jsme ji vrátili včetně peněz celou.
Další zážitek bylo hledání penzionu po půlnoci v Sutriu. Zde bych se zastavil, když už dá provozovatel na stránky souřadnice z Google Maps, měl by je tam dát správně a ne, aby to bylo o 300 metrů vedle.
Na členy skupiny jsem si zvykl. Martina se svými mírně snobskými tendencemi občas vyžadovala trochu tréningu. Její největší úspěch byl, když si na místním tržišti koupila zelené náušnice. A zde bych si dovolil jí poděkovat. V kombinaci se zeleným letním kostýmkem, kloboukem do barvy, budu už navždy vědět, jak vypadá vodník Česílko.
Občas jsem se bavil „intelektuální úrovní“ některých dialogů:
Nella: „Víš, jak se španělsky řekne – promiňte, nerozumím… mohl byste prosím použít nějaký jiný mně bližší jazyk?“ … odpověď je: „Eh!“
Martina: „To je ale blbej vtip, tomu vůbec nerozumím!“
Nella: „To je tím, že neumíš španělsky!“
A zde bych organizátorce zájezdu, jakož i svým báječným kamarádům, rád poděkoval za báječnou dovolenou!
Jiří Zedník
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