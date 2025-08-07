Douglas Fairbanks: Legenda němých akčních filmů
Jeho filmy působí dnes možná roztomile naivně, ale přesto si uchovávají zvláštní nadčasovost. Je třeba je brát jako pohádky, které nikdy nezestárnou.
Se zánikem některých archivních serverů, jako byl ulozto.cz, se mistrovství tohoto výjimečného herce posunulo ještě hlouběji do zapomnění. A to je škoda. Fairbanksovy filmy by měly žít dál, nejen jako historický artefakt, ale jako živé svědectví o době, kdy hrdinství mělo tvář, šarm a eleganci.
Jeho jméno mizí pod příkrovem zapomnění, a to je chyba, kterou bychom neměli nechat být. Protože Fairbanks nebyl jen herec, on byl symbolem odvahy, pohybu, radosti ze života. A jeho odkaz si zaslouží, aby byl znovu objeven.
Ale není vše ztraceno, tyhle staré filmy se občas ukáží na YT a kupodivu tam i docela vydrží. Takové staré filmy studia asi moc nezajímají.
Narodil se Jako Douglas Elton Thomas Ullman 23. května 1883 v Denveru v Coloradu.
Navštěvoval střední školu v Denveru, odkud ho však vyhodili, protože v záchvatu uličnictví přepiloval struny ve školním pianu.
Divadlo ho přitahovalo již od dětství.
V roce 1899 se připojil k herecké skupině Fredericka Wardea.
V roce 1901 se přestěhoval do New Yorku a jeho herecká kariéra pokračovala na Broadwayi, kde se uchytil jako seriózní divadelní herec a tím vlastně do konce života zůstal i když jeho filmové taškařice zdánlivě mluví jinak.
Doba byla zlá v situacích, kdy herecká profese vázla, pracoval v jednom menším železářství jako prodavač na střídačku s prací úředníka na Wall Streetu.
V červenci 1907 se Douglas oženil s Annou Beth Sullyovou se kterou měl jednoho syna, který se později též stal známým hercem pod jménem Douglas Fairbanks Jr.
Pár se v roce 1915 přestěhoval do Los Angeles a Fairbanks začal koketovat s Hollywoodem.
První smlouvu s filmovým studiem uzavřel v témže roce. Studio se jmenovalo Triangle Pictures, kde natočil svůj první film, The Lamb – Jehňátko. Ve zmíněném filmu předvedl svou fyzickou kondici a výjimečné atletické schopnosti.
V roce 1916 založil Fairbanks svou vlastní filmovou společnost, Douglas Fairbanks Film Corporation a jako jednatel této společnosti uzavřel smlouvu se společností Paramount.
V roce 1916 se Fairbanks na jednom večírku seznámil s Mary Pickfordovou. Mary je dodnes vzorem pro typ ženy, kterému se česky říká diblík. V roce 1920 se Fairbanks rozvedl a následně se oženil s Pickfordovou. Věčné rozchody a smíření tohoto páru plnily přední stránky novin po celém světě. Pár se rozešel v roce 1933 a rozvedl v roce 1936.
Fairbanksova popularita byla neuvěřitelná. Ženy šílely a omdlévaly při pohledu na něj.
Moje babička mi vždy vykládala, jak jako mladá navštěvovala jeho filmy a že na některých byla i 20 x.
Fairbanks a Pickfordová byli nejlépe placenými herci té doby. Jejich platy byly vskutku astronomické. Studiím se to nelíbilo, pokusily se monopolizovat distribuci filmů a srazit závratné platy takových herců.
Jako odpověď na tuto akci založili umělci jako byl Charles Chaplin, Mary Pickfordová, Douglas Fairbanks a další sružení United Artists.
Fairbanksova hvězda začala stoupat ostře vzhůru.
Během své kariéry natočil celkem 29 filmů. Jeho výjimečné atletické schopnosti mu umožňovaly neobyčejné akrobatické kejkle. Z dnešního pohledu se mohou Fairbanksovy herecké výkony v těchto filmech zdát malinko úsměvné, exaltované a přepálené. Nelze to však hodnotit optikou dnešní doby. Filmy vznikaly v němé éře a chybějící dialogy bylo třeba nějak nahradit. Oproti hereckým kolegům, kteří účinkovali v jeho filmech, byl Fairbanks herecký král.
Zde jsem z CSFD převzal jeho filmografii
1937 Ali Baba Goes to Town
1934 The Private Life Of Don Juan
1932 Mr. Robinson Crusoe
1930 Reaching for the Moon zvukový film, ke shlédnutí zde
1929 Zkrocení zlé ženy
1929 - Železná maska Poslední němý film, který obsahuje Douglasem namluvený úvod-
1928 Slečna Peggy v pokušení
1927 Polibek Mary Pickfordové, The Gaucho
1926 Černý pirát, ke shlédnutí zde
1925 Ben Hur, Don Q: Zorrův syn, ke shlédnutí zde
1924 Zloděj z Bagdádu, tento legendární dvě a půl hodiny dlouhý němý epos je ke shlédnutí zde. Opravdu to doporučuji. Nadčasové a roztomile zábavné.
1923 Hollywood
1922 Robin Hood, jedna z nejlepších Fairbanskovek je ke shlédnutí zde
1921 The Three Musketeers, kde shlédnutí zde. Dalším filmem byl v tom roce Výstřední muž
1920 Hrdina smutné postavy, Zorro mstitel, zlomový film ve Fairbanksobě kariéře a jeden z jeho největších úspěchů. 1. Zorro vůbec. Občas se mi zdá, že tvůrci v Hollywoodu nemají vlastně žádnou invenci a dokolečka se snaží vydojit staré zavedené značky. Fairbanksova verze je ke shlédnutí zde.
1919 Fairbanks blázní, Jeho veličenstvo Fairbanks, The Knickerbocker Buckaroo
1918 Arizona, Bound in Morocco, Headin’ South, Mr. Fix-It, Say!, Young Fellow
1917 All-Star Production of Patriotic Episodes for the Second Liberty Loan, A Modern Musketeer, Down to Earth, In Again, Out Again, Reaching for the Moon, The Man from Painted Post, Wild and Woolly
1916 American Aristocracy, Flirting with Fate, His Picture in the Papers, Intolerance, Manhattan Madness, Míšenec, Reggie Mixes In, The Americano, The Good Bad Man, The Habit of Happiness, The Matrimaniac
1915 Double Trouble, Martyrs of the Alamo, The Lamb
Douglasovy filmy nejsou grotesky. Jsou to vážně míněné dobrodružné filmy. I když stopy taškařice jsou zde jistě přítomny. Stopy veselého nadhledu a určité rozvernosti má na svědomí právě Fairbanks. Herecké schopnosti jsou jedna věc, další rozměr Douglasovo herectví dostane, když přejde do atletického módu. To se jeden nestačí divit. Uprostřed dřevěně legračních herců, které produkce posbírala zřejmě někde na ulici, pobíhá Fairbanks, který nezapře hereckou průpravu, vyšiluje a vyskakuje, jezdí na koni, šermuje, skáče z balkónu na koně, z koně na balkon, já se ale opravdu bavím a směji se jeho taškařicím. Ty filmy jsou prostě báječné, chce to prostě kousek velkého srdce a chuti se bavit.
Poslední němý film, který Fairbanks natočil se jmenoval Železná maska. Film obsahuje krátký Douglasem namluvený zvukový úvod.
Nástup zvukového filmu Fairbanksovi zlomil vaz. Jeho první zvukový film Zkrocení zlé ženy z roku 1929 a další zvukové filmy byly přijaty chladně. Kasovní propadák v podobě zmíněného filmu Zkrocení zlé ženy stojí zřejmě z velké části za rozpadem Fairbanksova vztahu s Mary Pickfordovou.
Hercovo zdraví začalo upadat rovněž. Věk přinesl též úpadek jeho atletických schopností.
Fairbanksovy filmy začaly být přežité. Nastoupily monster horory, detektivky a thrillery.
Nastoupily další zdravotní potíže, zřejmě jako následek Fairbanksova silného kouření.
Rozvrat manželství s Mary Pickfodovou Fairbankse dost zasáhl. Po rozvodu s Pickfordovou v roce 1936 a sice oženil se Sylvií Ashleyovou, ale dostavila se jistá ztráta motivace.
Filmování ho přestalo bavit a on se ke filmovému průmyslu stavěl dost vlažně.
Douglas Fairbanks zemřel na srdeční selhání 12. prosince 1939.
Jiří Zedník
