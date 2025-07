Dorothy Kirsten, první americká operní hvězda na obálce časopisu Life

Pod příkrovem běžícího času se ukrývá řada výjimečných umělců a umělkyň. Zde je jedna z nich. Jméno je sice zdánlivě zapadlé, ale když si seženete nějaké nahrávky a strávíte čas poslechem, zjistíte, že nrprávem.

Dorothy Kirsten

6. června 1910 – 18. listopadu 1992

„Jiří, říkáš výjimečných? Ale tohle je prosím kdo? Neznám takové jméno. Kde bych se dle tvého názoru s ní mohl setkat?“

„Kdo o opeře trochu něco ví, jistě viděl film na motivy života Enrica Carusa Velký Caruso s Mariem Lanzou? Že jste tento film neviděli?“

Ano, já to chápu. Je to film z roku 1951. Vyprávění je velmi pomalé. Mario Lanza sice výborně zpíval, ale herecky je prostě malinko dřevěný. Jeho nechtěně vtipné herecké eskapády dodávají filmu patinu lehkého komediálního absurdna. Ve filmu se vyskytuje zlehka ztracená Jarmila Novotná. „Neznáte Jarmilu Novotnou? Ale to snad přeci není možné!“

A pak je zde Dorothy Kirsten. „Kde?“ …. „Přeci v té závěrečné scéně z Aidy!“

„A která z nich to je?“ .. „No přeci Aida!“

Amneris je v tomto filmu sama Blanche Thebom. Blanche Thebom se proslavila mimo zpěvu hlavně svými 180 cm dlouhými vlasy, které měla pojištěné na nějakou šílenou částku. Nebo si snad opravdu myslíte, že pojišťování částí těla vymyslela Jennifer Lopez?

Film určitě stojí za vidění. Byla natočen systémem Kodak Technicolor™. Zlehka kýčovitá anilinová barevnost systému Technicolor je přeci jako báječné kouzlo a symbol legend klasického Hollywoodu.

Ale zpátky k tématu. Dorothy Kirsten zpívala v MET po tři dekády. Její vokální nesmrtelnost je překvapivá.

Gustave Charpentier, Louise, Depuis le Jour. Věřte tomu nebo ne, bylo jí zde 71 let.

Dorothy Kirsten je první americkou operní hvězdou, která se objevila na obálce časopisu Life.

Stručný životopisný přehled

Narodila se v Montclair v New Jersey. Studovala hru na klavír a zároveň se učila zpěvu.

Začínala jako administrativní síla u výrobce šicích strojů Singer.

Koncem let třicátých pracovala jako profesionální rozhlasová zpěvačka. Ve stejné době zpívala též ve sboru Kate Smith. A také působila v různých populárních orchestrech typicky jako doprovodný vokál

Zpěv dále studovala v Římě, avšak studium bylo přerušeno začátkem 2. Světové války.

Po útěku z Říma začala vystupovat ve standardních operních divadlech, která nebudeme všechny vypisovat. Uvedeme několik vybraných příkladů: Chicago Opera Company (1940), v Newyorské Městské opeře (1942), Opera v San Franciscu a další.

Zpívala též na scénách zahraničních, například ve Velkém Divadle v Rusku.

V MET vystupovala od roku 1945, kde následně zpívala po zmíněných třicet let.

Jako zajímavost bych uvedl, že v roce 1961 zastoupila indisponovanou Leontyne Price v představení Pucciniho opery Děvče ze Zlatého Západu. Slečně Priceové selhal hlas a místo obvyklých oblých nádherných tónu se ozývalo něco, co se prý nedá popsat. Role Minnie byla prostě pro můj idol příliš těžká. Kdo ví, jaké má operní dáma mého srdce sebevědomí, tuší, že to asi bylo docela mrzuté. Dorothy jí zastoupila.

Zmíněný incident však nezabránil tehdejšímu generálnímu řediteli MET, aby slečnu Priceovou nezkusil po zotavení vmanévrovat do role Abigaille ve Verdiho opeře Nabucco. A pak, kdo je tady „Voice Wrecker“? Zmíněný nápad byl velmi zdvořile, ale také velmi důrazně odmítnut.

Konec života a rodina

V roce 1982 dostal manžel Kirsten, John Douglas French (zvaný Jack) Alzheimerovu nemoc. Dorothy opustila divadelní prkna, založila nadaci, která dodnes nese jméno jejího manžela a pokoušela se manžela zachránit.

Neurolog, doktor John Douglas French zemřel na následky tohoto strašného onemocnění v roce 1989 v centru pomoci pacientům, které nese jeho jméno a které jeho žena pomáhala založit.

Zde bych podotkl, že doktor French byl třetí manžel Dorothy.

První manžel byl rozhlasový producent Edward MacKayes Oates, kterého si vzala v roce 1943, aby se s ním v roce 1949 rozvedla.

Druhým manželem byl proděkan lékařské fakulty UCLA, Eugene Chapman, ze kterého se provdala v roce 1951 a který v roce 1954 zemřel.

Třetí byl zmíněný doktor French.

Zdá se tedy, že měla ráda titulované lékaře. Všechna manželství však byla bezdětná.

Dorothy utrpěla 5 listopadu 1992 záchvat mrtvice a 18. listopadu 1992 opustila toto slzavé údolí.

Odkaz

Je zde zmíněná Nadace Johna Douglase Frenche, která je jedním z hlavních odkazů této umělkymě. Nadace se věnuje hlavně výzkumu Alzheimerovy choroby. V relativně nedávné době založila tato nadace nadační katedru, David Geffen School of Medicine at UCLA.

A co dál?

Nám zbyla řada úžasných nahrávek. Některé nahrávky jsou klasické operní, jiné crossoverové a jiné vysloveně populární. Zpívala s Bingem Crosbym, Frankem Sinatrou a dalšími velkými hvězdami své doby. Nahrávky sice mnohokrát zdánlivě nemají dostatečnou technickou kvalitu, ale vzdor tomu se hluboce zapíšou do vašich srdcí – tedy, když nějakou seženete. Shánějí se opravdu dost špatně. Ale určitě to za to stojí.

„Jiří, nebuď škrt a nějakou nahrávku nám doporuč!“ … „Nevím, sám mám málo … a když tak přeci všechny!“

Ale přeci bych asi něco vymyslel:

Puccini Arias s orchestrem MET pod vedením Fausta Clevy (1951)

Madama Butterfly s Danielem Barionim a Dimitrim Mitropoulosem (1957)

s Danielem Barionim a Dimitrim Mitropoulosem (1957) Tosca s Frankem Guarrerou (1957)

s Frankem Guarrerou (1957) Louise od Charpentiera – právě ta slavná árie „Depuis le jour“ z pozdního věku

od Charpentiera – právě ta slavná árie „Depuis le jour“ z pozdního věku A její populární nahrávky s Bingem Crosbym nebo Nelsonem Eddym – třeba Rose Marie nebo Show Boat

A na rozloučenou vám dám ukázku. Robert Merrill a Dorothy Kirsten, Thais - Finale