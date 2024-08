Doporučené nahrávky Verdiho oper

Nemám v úmyslu soupeřit s Davidem Hurwitzem a dalšími anglicky mluvícími hudebními kritiky. Většinou s nimi souhlasím. Uděláme dohodu: pokusím se vyhnout úplně starým nahrávkám, aby se zvuk dal poslouchat.

1. Oberto, conte di Santo Bonifacio (Premiéra 17. 10. 1839, Teatro alla Scala, Milán) - referenční nahrávka mi není známa. Lamberto Gardelli z roku 1984 vypadá dobře, ale já to neznám a neumím posoudit.

2. Un Giorno di Regno (Premiéra 5. 9. 1840, Teatro alla Scala, Milán) - byl to propadák, referenční nahrávka není známa. Disscogs nabízí opět Lamberta Gardelliho z roku 1974. Budu po tom muset zapátrat.

3. Nabucco (Premiéra 9. 3. 1842, Teatro alla Scala, Milán) - Verdi, Tito Gobbi, Elena Souliotis, Carlo Cava, Bruno Prevedi, Vienna Opera Orchestra & Chorus, Lamberto Gardelli – Nabucco 1966. Konsenzus je na Sinopoliho verzi s Ghenou Dimitrovou z roku 1983. Na mě ale Sinopoli produkuje moc vlny.

4. I Lombardi alla prima crociata (Premiéra 11. 2. 1843, Teatro alla Scala, Milán) - Verdi, Cristina Deutekom, Plácido Domingo, Ruggero Raimondi, Ambrosian Singers, Royal Philharmonic Orchestra, Lamberto Gardelli – I Lombardi 1989.

5. Ernani (Premiéra 9. 3. 1844, Teatro La Fenice, Benátky) - Leontyne Price, Carlo Bergonzi, Ezio Flagello, Thomas Schippers – 1967. Pak je zde Muti z roku 1983, ale říkal jsem, že reference může být jen jedna.

6. I due Foscari (Premiéra 3. 11. 1844, Teatro Argentina, Řím) - referenční nahrávka mi není známa. Zřejmě to bude opět Lamberto Gardelli z roku 1983.

7. Giovanna d’Arco (Premiéra 15. 2. 1845, Teatro alla Scala, Milán) - Verdi, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Sherrill Milnes, James Levine, Ambrosian Opera Chorus, London Symphony Orchestra – Giovanna D’Arco (1973).

8. Alzira (Premiéra 12. 8. 1848, Teatro San Carlo, Neapol) - referenční nahrávka mi není známa. (Lamberto Gardelli 1983)

9. Attila (Premiéra 17. 3. 1846, Teatro La Fenice, Benátky) - Riccardo Muti (1989) Samuel Ramey, Cheryl Studer, Neil Shicoff, Giorgio Zancanaro, Orchestra e Coro del Teatro alla Scala, Riccardo Muti – Attila.

10. Macbeth (Premiéra 14. 3. 1847, Teatro della Pergola, Florencie) - referenční nahrávka nerevidované verze je snadná, John Mathesson (1978) Peter Glossop, Rita Hunter, John Tomlinson, Kenneth Collins, BBC Concert Orchestra, John Matheson – Macbeth (Original 1847 Version).

11. I masnadieri (Premiéra 22. 7. 1847, Her Majesty’s Theatre, Londýn) - Lamberto Gardelli (1975) Montserrat Caballé, Carlo Bergonzi, Piero Cappuccilli, Ruggero Raimondi, Ambrosian Singers, New Philharmonia Orchestra, Lamberto Gardelli.

12. Jérusalem (Premiéra 26. 11. 1847, Théâtre de l’Académie Royale de Musique, Paříž) - je to revidovaná francouzská verze I Lombardi. Nesehnatelné. Asi to ale bude Claudio Abbado z roku 1998. (tak pozdní nahrávka 1998???!!!)

13. Il Corsaro (Premiéra 25. 10. 1848, Teatro Grande, Terst) - Lamberto Gardelli (1976) Montserrat Caballé, José Carreras, Matteo Manuguerra, Norman Treigle, New Philharmonia Orchestra, Lamberto Gardelli – Il Corsaro.

14. La battaglia di Legnano (Premiéra 27. 1. 1849, Teatro Argentina, Řím) - Lamberto Gardelli (1978) Katia Ricciarelli, José Carreras, Piero Cappuccilli, Nicolai Ghiuselev, ORF Symphony Orchestra and ORF Chorus, Lamberto Gardelli – La Battaglia di Legnano.

15. Luisa Miller (Premiéra 8. 12. 1849, Teatro San Carlo, Neapol) - Fausto Cleva (1965) Anna Moffo, Carlo Bergonzi, Shirley Verrett, Robert Merrill, Giorgio Tozzi, Ezio Flagello, RCA Italiana Opera Orchestra and Chorus, Fausto Cleva – Luisa Miller.

16. Stiffelio (Premiéra 16. 11. 1850, Teatro Grande, Terst) - Lamberto Gardelli (1980) José Carreras, Sylvia Sass, Matteo Manuguerra, Wladimiro Ganzarolli, Ezio Di Cesare, Maria Venuti, Thomas Moser, ORF Symphony Orchestra and Chorus, Lamberto Gardelli – Stiffelio.

17. Rigoletto (Premiéra 11. 3. 1851, Teatro La Fenice, Benátky) - Gianandrea Gavazzeni (1960) Alfredo Kraus, Ettore Bastianini, Renata Scotto, Ivo Vinco, Fiorenza Cossotto, Orchestra & Chorus of Maggio Musicale Fiorentino, Gianandrea Gavazzeni, Andrea Morosini – Rigoletto. Tady byla volba těžká. Dobrých nahrávek je hodně. Na Kubelíkovi z roku 1964 bych asi nalezl větší shodu, ale já to jako referenci uvést nechci. Fischer-Dieskau jako Rigoletto, to je nesmysl. Jsem si ale vědom, že je zde docela v pořádku.

18. Il Trovatore (Premiéra 19. 1. 1853, Teatro Apollo, Řím) - Zubin Mehta (1970) Leontyne Price, Plácido Domingo, Sherrill Milnes, Fiorenza Cossotto, Zubin Mehta – Il Trovatore. Že je Cellini (1952) lepší? To si nemyslím.

19. La Traviata (Premiéra 6. 3. 1853, Teatro La Fenice, Benátky) - Carlos Kleiber (1977) Ileana Cotrubas, Plácido Domingo, Sherrill Milnes, Bayerisches Staatsorchester, Carlos Kleiber – La Traviata. Naprosto bez diskuze.

20. Les vêpres siciliennes ( Premiéra 13. 6 1855, Théâtre de l’Académie Impériale de Musique, Paříž) - Tohle je francouzsky. Za slušnou francouzskou verzi bych dal nevím co, ale není. Přiznám se, že ve verzích vcelku plavu. Existuje italská verze s názvem „Giovanna de Guzman“ (26. 10. 1855, Teatro di San Carlo, Neapol) a od roku 1861 je to uváděno pod jménem „I Vespri Siciliani“. Zde je reference James Levine (1974) Arroyo, Domingo, Milnes, Raimondi, James Levine.

21. Le Trouvere ( Premiéra 20. 5. 1856, Théâtre de l’Académie Impériale de Musique, Paříž) - francouzská verze Trubadúra nikdy nebyla viděna a o nahrávce nic nevím.

22. Simon Boccanegra ( Premiéra 12. 3. 1857, Teatro La Fenice, Benátky) - nahrávka původní nerevidované verze by mě opravdu zajímala.

23. Aroldo (revize Stiffelia, 16. 8. 1857, Teatro Nuovo, Rimini) - Na Discogs je verze, která vypadá super, ale opravdu ji neznám. (Eve Queler 1980)

24. Un Ballo in Maschera ( Premiéra 17. 2. 1859, Teatro Apollo, Řím) - Erich Leinsdorf (1967) Leontyne Price, Carlo Bergonzi, Robert Merrill. Sir Georg Solti z roku 1962 s Birgit Nilsson je všeobecně uznáváný konsenzus, ale mně to vždy přišlo jako kus ledu.

25. La Forza del Destino (premiéra v Petrohradu 10. 11. 1862, revize 27. 2. 1869, Teatro alla Scala, Milán) - Francesco Molinari-Pradelli (1955). Je to reference navzdory šílenému rekanálovanému stereu, Mario del Monaco, Renata Tebaldi, Cesare Siepi, Giulietta Simionato, Ettore Bastianini, Fernando Corena, The Chorus and Orchestra of L’Accademia di Santa Cecilia, Rome, Francesco Molinari Pradelli – La Forza del Destino. Na stejnou úroveň bych zařadil Thomase Schipperse z roku 1965.

26. Macbeth (revize, 21. 4. 1865, Théâtre Lyrique, Paříž) - Claudio Abbado (1976), Shirley Verrett, Piero Cappuccilli, Plácido Domingo, Nicolai Ghiaurov, Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, Claudio Abbado – Macbeth. O Mutim (1976) vím, ale musím vybrat jednu, je to stejná úroveň.

27. Don Carlos (francouzská premiéra 11. 3. 1867, Théâtre Impérial de l’Opéra, Paříž) - nebudu se pokoušet vypisovat ty revize. Francouzská verze důstojnou referenci ani nemá. Jsem ochoten vzít Abbada na milost, ale vy určitě ne. Na italské verzi je myslím shoda: Carlo Maria Giulini (1971) Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Ruggero Raimondi, Shirley Verrett, Sherrill Milnes, Giovanni Foiani, Simon Estes, Carlo Maria Giulini – Don Carlos.

28. Aida ( Premiéra 24. 12. 1871, Khedive’s Opera House, Káhira) - Sir Georg Solti (1962) Leontyne Price, Giuseppe Verdi, Jon Vickers, Rita Gorr, Robert Merrill, Giorgio Tozzi, Rome Opera House Orchestra and Chorus, Georg Solti – Aïda, to jste přeci čekali. Jonel Perlea se Zinkou Milanov (dle mého názoru to Perlea přizabil, případně Mutti s Montserrat Caballé jsou dalš volby.

29. Messa da Requiem (Premiéra 22. 5. 1874, San Marco, Milán) - Carlo Maria Giulini (1964) je všeobecný konsesus. Já však jako referenci vyberu jinou nahrávku. Vyberu film Henri Georges Clouzot (1967) a stojím si za tím

30. Simon Boccanegra (revidovaná verze s libretem upraveným Arrigem Boitem, evidovaná verze s libretem upraveným Arrigem Boitem, 24. 3. 1881, Teatro alla Scala, Milán), Claudio Abbado (1971) Freni, Cappuccilli, Carreras, Ghiaurov, van Dam, Foiani, Coro e Orchestra Del Teatro Alla Scala, Romano Gandolfi, Claudio Abbado – Simon Boccanegra, to je opravdu výjimečný počin. Je to tak dobré, až se toho bojím.

31. Otello (Premiéra 5. 2. 1887, Teatro alla Scala, Milán) těžká volba.. přetěžká, Srdce volá, že Toscanini, ale já slíbil, že to bude zvukově alespoň trochu přijatelné. Tullio Serafin (1960) Jon Vickers · Leonie Rysanek · Tito Gobbi · Tullio Serafin · Rome Opera House Orchestra And Chorus – Otello. Jako druhou volbu bych dal Karajanovu verzi s Del Monacem a Renatou Tebaldi z roku 1960. Tady je ale kontroverze opravdu příliš.

32. Falstaff (Premiéra 9. 2. 1893, Teatro alla Scala, Milán) Herbert von Karajan a já místo verze z roku 1956, na které by se dala najít shoda, doporučím verzi z roku 1980, Giuseppe Taddei, Rolando Panerai, Francisco Araiza, Raina Kabaivanska • Janet Perry, Christa Ludwig • Trudeliese Schmidt, Wiener Staatsopernchor, Wiener Philharmoniker, Herbert von Karajan – Falstaff.. Dalšív volba by byla Giulini 1983.