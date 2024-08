Doporučené nahrávky Pucciniho oper

Všichni je známe, všichni milujeme Pucciniho. Doporučené nahrávky, které prezentuji jsou mým názorem. Já sem nebudu dávat nic, co má monofonní zvuk a hraje to jako ze sudu. Tím ovšem některé legendy automaticky vypadnou.

1) Le Villi - 1 aktovka – Libreto napsal Ferdinando Fontana

Premiéra v divadle Teatro Dal Verme 31. 5. 1884

Víly zrovna nejsou vrcholem operní skladby a moc to neznám. Referenční nahrávka asi bude tato: Puccini / Renata Scotto, Placido Domingo, Leo Nucci, Tito Gobbi As The Narator, The Ambrosian Opera Chorus, National Philharmonic Orchestra, Lorin Maazel – Le Villi (1980)

Myslím si, že následující árii asi znáte https://youtu.be/0niedNvfTP8

2) Edgar, opera o 4. dějstvích – italské libreto napsal Ferdinando Fontana

Premiéra v divadle byla v divadle La Scala on 21. 4. 1889

Edgar je natolik málo hrán, že je těžké definovat referenční nahrávku.

Scotto, Bergonzi, Killebrew, Sardinero, New York City Opera Children’s Chorus, Schola Cantorum Of New York, Opera Orchestra Of New York, Eve Queler – Edgar (1977)

https://youtu.be/OA9AXjrZTsU

3) Manon Lescaut, italské libreto napsali Luigi Illica, Marco Praga a Domenico Oliva

Premiéra proběhla v divadle Teatro Regio 1. 2. 1893

Referenční nahrávka tady bude tato

Giacomo Puccini - Mirella Freni, Placido Domingo, Renato Bruson, Kurt Rydl, Robert Gambill, Chorus Of The Royal Opera House, Covent Garden, Philharmonia Orchestra, Giuseppe Sinopoli – Manon Lescaut (1984)

https://youtu.be/pfHNll5nAhc

4) La Bohème – Italské libreto napsali Luigi Illica a Giuseppe Giacosa

Premiéra v divadle byla v divadle Teatro Regio of Torino 1. 2. 1896

Reference je buď Tullio Serafin (1959) Puccini / Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Ettore Bastianini, Cesare Siepi, Fernando Corena, Tullio Serafin – La Bohème

https://youtu.be/-vG-H_DOK1Y

Nebo Herbert von Karajan (1973) Puccini - Pavarotti · Freni · Ghiaurov · Harwood · Panerai · Maffeo · Berlin Philharmonic Orchestra · Herbert von Karajan – La Bohème

https://youtu.be/0x8T4fmV0dg

Já tohle opravdu neumím rozhodnout

5) Tosca, italské libreto na základě hry Victoriena Sardoua napsali Luigi Illica a Giuseppe Giacosa,

Premiéra proběhla v divadle Teatro Costanzi 14. 1. 1900

Jako reference je vždy uváděn Victor de Sabata z roku 1953, ale já definoval, že nebudu jako referenci prezentovat nic, co je mono.

Takže prostě Karajan (1963) a to vzdor di Stefanovu trápení

https://youtu.be/vuPfoYh5ylY

Giacomo Puccini · Leontyne Price · Giuseppe Di Stefano · Giuseppe Taddei · Herbert Von Karajan, Wiener Philharmoniker, Wiener Staatsopern-Chor – Tosca

6) Madama Butterfly, Italské libreto napsali Luigi Illica and Giuseppe Giacosa,

Premiéra se konala v divadle La Scala 17. 2. 1904 a byl to propadák

Reference bude Tullio Serafin (1958) Renata Tebaldi, Carlo Bergonzi, Enzo Sordello, Fiorenza Cossotto – Madama Butterfly

7) La fanciulla del West, italské Libreto napsali pánové Guelfo Civinini and Carlo Zangarini

Premiéra v Metropolitní Opeře NY 10. 12. 1910 roli Minnie zpívala Emma Destinnová. Reference je dirigent Franco Capuana (1958) Puccini - Tebaldi · Del Monaco · MacNeil · Tozzi · Orchestra E Coro Dell’Accademia Di Santa Cecilia, Roma, Franco Capuana – La Fanciulla Del West

8) La Rondine, Italské libreto napsal Giuseppe Adami, Premiéra proběhla v divadle Opéra of Monte Carlo 27. 3. 1917, je to celé lehounké a nádherně operetní. Já si ale myslím, že za poslech to stojí. Nahrávek existuje překvapivě dost. Která je referenční, to absolutně netuším. Já však doporučím tu, která se mi nejvíce líbí.

Francesco Molinari-Pradelli (1967), Anna Moffo, Daniele Barioni, Mario Sereni, Graziella Sciutti, Piero De Palma, RCA Italiana Opera Orchestra And Chorus, Francesco Molinari-Pradelli

https://youtu.be/hf9FbUF2S38

9) Il trittico, Premiéra v divadle Metropolití Opera v NY proběhla 14. 12. 1918

A máme zde tři jednoakovky

Il tabarro, italské libretto napsal Giuseppe Adami. Plášť disponuje velmi podivuhodným příběhem. Referenci nevím, ale doporučím

Erich Leinsdorf (1971) Giacomo Puccini, Leontyne Price, Placido Domingo, Sherrill Milnes, Erich Leinsdorf – Il Tabarro

https://youtu.be/72SrjJxfTQo

Suor Angelica, italské libreto napsal Giovacchino Forzano. Příběh je velmi sentimentální a publikum končívá v slzách.

Studio DECCA mělo evidentně sadistické sklony. Obsadit do nahrávky této opery takové pěvkyně. Nevím, zda se to smí. Lamberto Gardelli (1962) Renata Tebaldi, Giulietta Simionato, Lucia Danieli, Chorus And Orchestra Of The Maggio Musicale Fiorentino Conducted By Lamberto Gardelli – Suor Angelica

https://youtu.be/Y7D9Limb_RU

Gianni Schicchi, italské libreto napsal Giovacchino Forzano. Tento operní skvost obsahuje pro mě zcela nesnesitelnou árii „O mio babbino caro“. Jinak je to ale velmi vtipná zábavná a skvostná opera.

A referenční nahrávka je Gabriele Santini (1959) Tito Gobbi, Victoria De Los Angeles, Orchestra Of The Opera House, Rome, Gabriele Santini

https://youtu.be/9mViZx5Z3OU

Nyní to chce ale něco na celý Triptych a já si to doporučení vypůjčím od Hurwitze, protože je to skvostné. Antonio Pappano (1999) Alagna, Gheorghiu, Guelfi, Guleghina, Gallardo-Domâs, Manca di Nissa, Palmer, Shicoff, Van Dam, London Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, Pappano

10) Turandot, italské libretto napsali Giuseppe Adami a Renato Simoni

Premiéra proběhla v divadle Teatro alla Scala v Milaně 25. 4. 1926, tedy rok po skladatelově smrti. Operu dokončil pod vedením dirigenta Artura Toscaniniho Pucciniho žák Franco Alfano.

Většina kritických médií se shoduje na Zubinu Mehtovi (1973) Sutherland, Pavarotti, Caballé, Ghiaurov, Krause, Pears, John Alldis Choir, London Philharmonic Orchestra, Zubin Mehta

https://youtu.be/aBpdLwb4HvY

Nahrávka je to věru dobrá, ba velmi dobrá, ale dle mého je Francesco Molinari-Pradelli z roku 1966 lepší. Je zde však problém s technickou stránkou, zvuk je suchý a ve špičkách se rozpadá. Asi by to šlo napravit remasteringem, to by se tomu ale musel někdo chtít věnovat

Birgit Nilsson, Franco Corelli, Renata Scotto, Chor Und Orchester Der Oper Rom*, Francesco Molinari-Pradelli – Turandot

https://youtu.be/pIi15yK29R4