Dopis Leontyne Price – vyznání – bez konkrétního adresáta

Snažil jsem se několikrát kontaktovat svoji Múzu dopisem. Nemyslím si, že by některý dopis dostala. Znovu to zkoušet nebudu. Jsem si dobře vědom jejího věku (98 let) a nechci ji otravovat. Volím tedy formu otevřeného dopisu.

Vážená paní Priceová,

můj zdravotní stav a nešťastné okolnosti, které mě v posledních letech provázejí, mě přivedly k napsání tohoto dopisu. Vím, že je nepravděpodobné, že byste jej, kdy četla. Píšu ho tedy do etheru, jako upřímné vyznání člověka, kterému jste změnila život. Před mnoha lety jsem poprvé slyšel Váš hlas v árii Tacea la notte placida z Verdiho Il Trovatore, v nahrávce s maestrem Karajanem. Lidé možná nahrávku znevažují, ale já vím, co jsem slyšel. Nikdy nezapomenu na ten okamžik závrati a okouzlení. Byl to počátek mé lásky k opeře a Vy jste byla její příčinou. Od té chvíle jsem začal sbírat další nahrávky, ponořil se do světa klasické hudby, který se stal mým útočištěm. Čas přinesl mnoho dalších obdivovaných umělců, ale Vy jste byla první. A první láska má zvláštní status. V mém případě je to láska největší. Otevřít mladému muži svět opery je dar, za který Vám budu navždy vděčný. Je to jeden z největších darů, které jsem kdy dostal. Uplynulo téměř čtyřicet let. Dnes čelím diagnóze Parkinsonovy nemoci. Léčba a nemoc změnily způsob, jakým hudbu vnímám. Vy jste se vrátila do mého života podruhé. V těžkých chvílích, kdy mě trápí bolest, nespavost a další problémy, jsem se k Vám obracel a stále obracím. Zpočátku možná trochu chtěně, ale brzy jsem si uvědomil, že jsem podcenil sílu Vašeho umění. Věděl jsem, že jste výjimečná, ale ne, že až tak. Myslím, že jste anděl. Přeci to víte, sama jste to řekla. Pro moje okolí to zní podivně, ale já vím, co říkám. Opera dnes není úplně v centru pozornosti a běžní lidé na Vás zapomněli. Je to ale jejich chyba, nikoli Vaše. Váš hlas má schopnost rozpouštět chmury, zahánět bolest, přinášet světlo tam, kde je tma. A Vaše osobnost, vzdor, síla, odvaha jsou pro mě inspirací v boji s nemocí. V poslední době se mi nakupilo mnoho ztrát. Přišel jsem o oba rodiče. Když to vezmu zcela věcně, vzal mi je jejich věk. To na mojí bolesti nic nemění. Ta moje hloupá nemoc mi bere sílu. Jsou chvíle, kdy ztrácím odvahu a naději té nemoci čelit. Ale jste tu Vy a když slyším Váš hlas, nacházím důvody, proč se nevzdat. Bolest se alespoň zčásti rozpustí a naděje je opět zažehnuta. Říkáte, že nikdo nemá rád Váš hlas tak jako Vy sama. Myslím, že se mýlíte. Nikdo nemá Váš hlas raději než já. Děkuji Vám za dar hudby, za slzy dojetí, za odvahu, za vzdor, za krásu. Obdivuji Vás jako pěvkyni, jako umělkyni, jako ženu. Navždy budete moje jednička a Můj Idol. Vím, že se jednoho dne setkáme. Až ten den přijde, budu Vám mít tolik co říct. Jen doufám, že to nebude úplně zítra. S úctou a vděčností JZ