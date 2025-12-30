Dirigenti nenávidění, dirigenti milovaní - kontroverzní
Znám lidi, kteří při vyslovení jména Herbert von Karajan vyletí z kůže hned na místě. Totéž ale platí pro George Soltiho, Karla Böhma, George Szella, Zubina Mehtu, Leonarda Bernsteina nebo Artura Toscaniniho. Jsou zde zvláštnosti, nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by neměl rád Carlose Kleibera nebo Carla Mariu Giulliniho.
Je zde fenomén, kterému říkám polibek Múzy. „Polibek Múzy“, ten vzácný okamžik, na který jsou nahrávky, které posloucháte doma v obýváku, tak skoupé. Obývákovému poslechu chybí kouzlo koncertního sálu, ta atmosféra a ten genius loci. Když nahrávka vyvolá polibky Múzy, je to něco vzácného, a když já řeknu, že mi dirigent přinesl „polibek Múzy“, tak to už něco je. Já taková ocenění zadarmo nedávám.
My se dnes zkusíme dotknout jmen, kde jsou názory polarizované až extrémně.
Leopold Stokowski
Na první místo seznamu bych jistě dal přepisovače čehokoli, Leopolda Stokowského, který upraví originální Čajkovského partituru do velmi podivuhodné Leopoldoviny. Ten polarizuje posluchače více než kdokoli jiný. Avšak i ti největší škarohlídi uznávají, že když nepřepisuje, je to něco skvělého. Ten Stokowského zvuk se prostě počítá. Já navíc zbožňuji i ty jeho transkripce. Já bych zavedl odvážnou definici, Stokowski je prostě rocker, nebo chcete-li showman. Polibků Múzy jsem s ním zažil opravdu mnoho. A to oceňuji.
Je to celé transkripce, která je ovšem tak dobrá, že se někdy uvádí jenom ona a úplně se zapomnělo, že to původně bylo orchestrováno jinak.
Sir Simon Rattle
Jiří, zbláznil ses? My všichni milujeme Simona. Ano, já určitě ano. Ale oponenti mu vyčítají nenápaditost, nudu a těžkopádnost. Hlavním hlasem je americký hudební kritik, David Hurwitz, který při vyslovení jména Rattle dostává akutní lupocvalku. Já bych to ale viděl vstřícně, není tu nuda ani těžkopádnost, je to konvenčnost a přemýšlivost. Možná bych souhlasil s tím, že jeho vedení nemá vlastní zvuk a že hlavně v počátcích kariéry byly jeho výkony trochu nevyrovnané, a v začátcích mu též chyběla trochu ta „vize“, evidentně neměl standardizovaný přístup ke zkouškám, ale nebylo to tak zlé, jak se tvrdí. Vše to ale zmizelo a tento dirigent poskytuje velmi vyrovnanou kvalitu. To ale nebrání jeho kritikům vztahovat problémy z počátků jeho kariéry na celou jeho tvorbu. Polibky Múzy – zde mi kousek chybí. Můj dirigent to není, nesedí mi a s tím nic neudělám.
Aram Chačaturjan, Šavlový tanec
Sir Roger Norrington: Křižák proti vibratu
Pokud Stokowski partitury nafukoval, Norrington je ohlodal na kost.
Proč ho milují: Vrátil hudbě (zejména Beethovenovi a Brahmsovi) dravost, rytmickou přesnost a transparentnost. Jeho interpretace znějí jako čerstvě restaurovaný obraz.
Proč ho nenávidí: Jeho fanatický odpor k vibratu u smyčců. Odpůrci tvrdí, že orchestr pod ním zní „podvyživeně“, suše a bezcitně, jako by muzikanti byli roboti bez emocí. Pro milovníky velkého romantického zvuku je Norrington nepřítel číslo jedna.
Některé jeho nahrávky mi opravdu připadají dost mizerné. On vždy nasazuje šílená tempa. Ten jeho orchestr navíc nejsou žádní lumeni a umí to tahat uši. Jeho Beethovenův cyklus jsem málem rozšlapal v naprostém záchvatu znechucení. Na stranu druhou, jím dirigovaný Don Giovanni je skvělý, ale opravdu skvělý. Norringtonovský zvuk zde určitě je, stejně jako vize. Mně obojí připadá úplně mimo, ale jsou zde kusy, které se mi docela líbily.
Lorin Maazel: Chladný metronom s taktovkou
Maazel byl zázračné dítě a technický génius, který měl v hlavě každou notu.
Proč ho milují: Naprostá technická kontrola. Orchestr pod ním hrál s chirurgickou přesností. Nikdy se nespletl, vše bylo pod kontrolou.
Proč ho nenávidí: Právě ta kontrola. Kritici mu vyčítali emoční odtažitost. Jeho interpretace byly často vnímány jako vypočítavé, chladné a někdy až bizarně excentrické. Je to dirigent pro ty, kteří hledají v hudbě strukturu, ne nutně slzy. Pověstné jsou jeho záchvaty nepříjemnosti a teatrální gesta směrem k divákům. Já bych řekl, že zde je i maazelovský zvuk a vize. Obojí je velmi standardní a nepřekvapí to a ani neurazí. Je to, abych tak řekl, standardní nadprůměr. To přeci není málo.
Sergiu Celibidache: Zenový mistr pomalosti
Opak Maazela i Karajana. Odmítal nahrávací studia (považoval je za konzervy bez života) a miloval extrémně pomalá tempa.
Proč ho milují: Pro jeho „Celi-kult“ byl polobohem. Jeho Bruckner je duchovní zážitek, kde se čas zastaví. Hledal v hudbě akustickou pravdu a prostor.
Proč ho nenávidí: Pro oponenty je to „nudný stařec“, který natahuje skladby k nesnesení. Pokud nespěcháš, je skvělý. Pokud chceš v hudbě tah a drama, Celibidache tě kousne do morku kostí svou nehybností.
Je zde vize, je zde zvuk, je zde filozofie a tou filozofií je meditace. Celi vybuduje meditační oltář, meditační oltář jako oblouk duchovního prožitku, kde je každá nota a každý nástroj detailně prokreslený. Chybí tomu možná trochu dynamika a někdy to umí ale opravdu děsivě nudit „Do prkenné ohrady, já vyletím vzteky z kůže! Je to pomalé až běs!“. Celi vám umožňuje zážitky jako nikdo jiný a některé kusy, jím dirigované, jsou pro mě pravým polibkem Múzy. A takovou známku já jen tak někomu nedávám.
Anton Bruckner, Závěr 4. symfonie
Erich Leinsdorf: Aristokratická nuda? Ani náhodou
Leinsdorf byl „profesionál každým coulem“, který nesnášel dirigentské manýry.
Proč ho milují: Čistota stylu, žádné citové vydírání posluchače, věrnost partituře. Byl to „dirigent dirigentů“.
Proč ho nenávidí: Vyčítají mu, že je pedantský a suchopárný. V jeho podání může hudba znít sice správně, ale občas jí chybí „vnitřní oheň“. Je to jako číst dokonale vysázenou knihu, která vás ale nerozpláče. Měl úžasné znalosti o hudbě, byl si toho vědom a vytahoval se s tím. Byl nepřístupný, komisní a špatně se s ním vycházelo. Chybí zde charakteristický zvuk a jednoznačná vize. Je zde ale standardní velmi vysoká úroveň nahrávek, které pořídil. Kritici tvrdí, že jeho životním úspěchem bylo, když se mu nahrávkou Lohengrina podařilo dorazit klasickou divizi společnosti RCA Victor. Já sice chápu, že je potřeba ten krach na někoho hodit, ale Leinsdorf za to opravdu nemůže. Jeho dirigentské vedení je zde skvostné. Já vám teď prozradím jedno tajemství: Leinsdorfův wagnerovský Prsten Niebelungů je lepší než ten Soltiho a myslím si, že od dost. Jen ho nekoupíte. Předsudky proti Leinsdorfovi jsou velmi zažité a je zde obava, že by se to neprodávalo. Posluchači zapomněli používat svoje uši a příliš věří tomu, co napsal nějaký kritik na základě nějakého úletového vystoupení.
L. W. Beethoven, předehra Egmont
Eugene Ormandy: Philadelphská superleštěnka
Ormandy převzal orchestr po Stokowském a vytvořil onen slavný „Philadelphia Sound“.
Proč ho milují: Neuvěřitelný, bohatý, sametový zvuk smyčců. Ormandy byl mistrem barev a orchestr pod ním zněl jako nejdražší vínový koberec v první třídě Titanicu.
Proč ho nenávidí: Kritici mu vyčítali, že je povrchní. Že ten krásný zvuk používá jako nátěr na všechno, bez ohledu na to, jestli hraje Mozarta nebo Šostakoviče. Pro některé je to „luxusní limonáda“ bez hloubky. Je zde zvuk, je zde vize, ale není zde filozofie. Všechno je šíleně vyleštěné a nemá to moc hloubku. Ale v těch leštěnkách je ukryta opravdová krása, opravdová krása orchestru a tónů, které je jeho orchestr schopen vydat. Je to pouťová přepálená maškaráda a do polibku Múzy většinou kousek chybí. Já, jak to vidím, tak to beru. Jsou to ormandyovská kouzla a bez Ormandyho by svět klasické hudby postrádal lesk.
Modest Mussorsky, Obrázky z výstavy
Napadají mě další jména, ale to až příště.
Jiří Zedník
S Papouchem do koncentračního tábora
Papouch? O kom to píšu? Samozřejmě vám to na konci prozradím. Zatím zkuste hádat. Poslouchal jsem dnes Papouchovo vánoční album a vyplavalo to jako stará vzpomínka. A o tu vzpomínku se s vámi chci podělit.
Jiří Zedník
Dame Janet Baker, mezzosoprán
Janet Baker je jednou z největších anglických operních zpěvaček, i když je u nás prakticky neznámá. Zde bych však poznamenal, že se Baker proslavila hlavně jako koncertní pěvkyně a interpretka klasických písní.
Jiří Zedník
Marsa Alam, Egypt - Dovolená snů
Pojedeme na dovolenou! Jenomže se to zamotá, najednou je listopad a vy zjistíte, že jste nikde nebyli. Vaše zmučené tělo přitom touží po moři a slunci. Kam tedy pojedeme?
Jiří Zedník
Nejkrásnější árie pro baryton, basbaryton a pro bas – 1 část
Árie pro soprán už jsme probírali. Posluchačsky nejžádanější jsou árie pro tenor. Ta tenoristy samozřejmě také přijde řada, ale my se dnes ponoříme do nižších hlasů mužských.
Jiří Zedník
Nejkrásnější operní árie – soprán, mezzosoprán, alt – 2. část
A jsme u druhé části našeho cyklu. Výběr je poněkud náhodný. Já se vždy pokouším vybrat pro vás tu nejlepší verzi, ale mám svoje oblíbenkyně a k těm to vždy sklouzne.
|Další články autora
Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív
Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí....
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Přehledně: Otevírací doba na Štědrý den 2025 a kdy zavírají velké obchody
Štědrý den patří k nejvýznamnějším svátkům v roce a otevírací dobu obchodů o tomto dni reguluje...
Vánoční otevírací doba 2025: Tesco, Billa, Globus, Albert, Penny, Lidl, Kaufland a rozvážka jídla
Necháváte rádi nákupy na poslední chvíli? Vánoce 2025 začínají Štědrým dnem ve středu, kdy bude...
Mejdan na Silvestra v Praze? Žádný problém! Metro pojede déle, noční linky posílí
Cestování silvestrovskou nocí bude v Praze jednodušší. Metro pojede až do 2.30 ráno, noční linky...
Stavba dalšího pardubického obchvatu je blízko. Budou na něj ale peníze?
Před pár týdny se téměř po 20 letech příprav otevřel severovýchodní obchvat Pardubic. A tím pádem...
Skok do ledové vody, operace a naříkající samice. Nadšenec popsal záchranu labutě
Volnočasové koníčky jsou různé. Populární, nevšední, dlouhotrvající, chvilkové. Ale zachraňování...
Kyberšikana sílí, navrhované omezení mobilů ve školách má snížit její riziko
Kyberšikana mezi školáky jede ve velkém. Setkala se s ní polovina dětí. Statistika Linky bezpečí ji...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
- Počet článků 265
- Celková karma 10,37
- Průměrná čtenost 130x