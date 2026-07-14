David Oistrach a jeho stradivárky
Psal se rok 1985, bylo mi 15 let a byl jsem na střední škole. Procházel jsem se centrem Prahy. Obchody v té době byly šedivé a nudné. Jediným světlým bodem byla prodejna Supraphonu. Tu jsem miloval od dětství. Prodejna byla ve Spálené ulici někde poblíž místa, kde je dnes Mobil Pohotovost. Prodejny Supraphonu jsem vždy miloval. Jedna z mých prvních raných dětských vzpomínek je, jak stojím u takové prodejny s dědou někde v Košířích a brečím hrůzou. Za výlohou byla LP deska a na ní pan Haken v zeleném vodnickém kostýmu. Den předtím jsem ho jako vodníka viděl v TV a jeho „Běda, běda!“ naplňovalo můj dětský mozek naprostým děsem.
Ale nyní se vraťme zpátky do té Spálené. Automaticky jsem vlezl dovnitř a okukoval desky. Prodavačka si mě měřila ostrým pohledem, bylo jí jasné, že těžko něco koupím.
Manželský pár přišel reklamovat desku Phila Collinse „No Jacket Required“. Tenkrát LP desky představovaly skoro životní investici, nebylo to nic levného. Na té, co ti dva vraceli, byla ošklivá kosmetická vada, šedivá skvrna, o které pán říkal, že to sice není slyšet, ale že to opravdu hrozně vypadá. Manželé dostali po chvilce dohadování jiný exemplář desky. Prodavačka byla naštvaná a říkala příručímu prodavači, aby tu desku s tou kosmetickou vadou dal dozadu do regálu do slev.
Slovo sleva upoutalo moji pozornost, já se nenápadně přitočil k regálu se slevami a tam to bylo: ruské trojdeskové album Melodija, W. A. Mozart, „Koncerty dlja skripki s orkestrom – W. A. Mozart, Concertos for Violin and Orchestra“ – David Oistrach igrajet i dirižirujet – David Oistrakh plays and conducts.
Jaká hrůza, stálo to 50 korun. Otevřel jsem to a četl:
Koncert pro housle a orchestr č. 1 B dur, KV 207
Koncert pro housle a orchestr č. 2 D dur, KV 211
Koncert pro housle a orchestr č. 3 G dur, KV 216
Koncert pro housle a orchestr č. 4 D dur, KV 218
Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur, KV 219
Že bych se na to tedy moc chytal, to říct nemůžu. Prodavačka na mě začala řvát: „Nesahej na to, pokud to nechceš koupit!“
A já to koupil. V tu chvíli jsem ale opravdu netušil, že jsem si koupil něco, co mě navždy změní a nadobro ovlivní můj hudební vkus: desku Davida Oistracha s jeho stradivárkami.
A my nyní opíšeme z Wiki základní životopisné údaje:
Celé jméno: David Fjodorovič Oistrach
Narození: 30. září 1908, Oděsa (tehdejší Ruské impérium, dnešní Ukrajina)
Úmrtí: 24. října 1974, Amsterdam, Nizozemsko (zemřel náhle na infarkt během koncertního turné)
Hudební začátky a vzdělání
Zázračné dítě: Hře na housle se začal věnovat v pěti letech.
Studium: Jeho učitelem byl legendární houslový pedagog Pjotr Stoljarskij. V roce 1926 Oistrach úspěšně absolvoval Oděskou konzervatoř.
Zlomové momenty a kariéra
Mezinárodní průlom: V roce 1937 zvítězil v prestižní Ysaÿeově mezinárodní soutěži v Bruselu (dnes Soutěž královny Alžběty). Tento triumf z něj okamžitě udělal světovou hvězdu.
Pedagogická činnost: Od roku 1939 působil jako profesor na Moskevské konzervatoři. Během své kariéry vychoval celou generaci špičkových interpretů (jeho žákem byl např. Gidon Kremer).
Dirigování: V pozdějších letech své kariéry se, jak už ostatně víš z obalu své desky, začal velmi úspěšně věnovat také dirigování.
Významná spolupráce a odkaz
Přátelství se skladateli: Oistrach byl blízkým přítelem mnoha velikánů tehdejší hudby. Sergej Prokofjev, Dmitrij Šostakovič i Aram Chačaturjan pro něj přímo komponovali svá díla a věnovali mu své houslové koncerty.
Nástroje: Během svého života hrál na několik vzácných nástrojů od Antonia Stradivariho. K těm nejznámějším patřily housle Conte de Fontana z roku 1702 a slavný Marsick z roku 1705.
Rodinná tradice: Jeho syn Igor Oistrach se stal rovněž světově uznávaným houslovým virtuosem. Otec a syn spolu velmi často a rádi vystupovali na jednom pódiu (slavné jsou například jejich společné interpretace Bachova Dvojkoncertu).
Bylo veřejným tajemstvím, že David byl agentem KGB. Ale odsoudí ho za to jenom hlupák. On musel, pokud chtěl koncertovat po světě. A je také známo, že ho to členství docela trápilo.
Po vyposlechnutí toho zázračného alba jsem se totiž začal zajímat, kdo ten houslový bůh vlastně je, a o té KGB to byla jedna z prvních věcí, které jsem zjistil. Mnohokrát jsem pak přemýšlel, co KGB sledovala, že takto široce ventilovala identitu svých agentů. Domnívám se, že to byl jeden z bičů, které KGB používala na světově významné umělce ruského původu. „Hele, všichni vědí, že jsi náš, tak si nevyskakuj!“
Dlouho trvalo, než jsem měl možnost tomu houslovému bohovi pohlédnout do očí. Bylo to v TV dokumentu, kde opět zmiňovali tu KGB jako prvnívěc.
Musím říct, že mě vzhled houslového génia malinko překvapil – takový normální drobný pán s bříškem a pomádou ve vlasech.
Ale když vezme do ruky svoje housle, svět se v tu chvíli změní.
Zajímavým bodem je jistě Davidova spolupráce s mladým Václavem Hudečkem, kterou přerušila Davidova předčasná smrt.
A na závěr bych si dovolil osobní komentář, že Jascha Heifetz je možná technicky o chlup lepší, ale na rozdíl od Davida Oistracha možná moc chladný.
David Oistrach vám ve své interpretaci dá celé svoje srdce a vášeň. A to se přece počítá.
A teď se na něj podíváme – Brahmsův houslový koncert D dur op. 77 – zde
Zdroj úvodní fotografie – Wikimedia Commons
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