Dame Kiri Te Kanawa, australská sopránová bohyně s příchutí cittrónu

Já obdivuji a zbožňuji Kiri, ale musím přiznat, že některé její aktivity a žárlivé výlevy moc nechápu. Proč tohle měla zapotřebí? A tak je zde kyselá příchuť citrónu a pochyby o jejím charakteru - na umění to ale nemá vliv.

Kiri Te Kanawa, vlastním jménem Claire Teresa Rawstron se narodila 6. března 1944 v Gisborne na Novém Zélandu. Její otec byl Maor, Tieki Wawatai a matka byla Mary Rawstron, dcera italských přistěhovalců. Je zde pozoruhodný rodinný příběh, že Tieki byl ženat s někým úplně jiným a aby se skandál ututlal, byly malá Claire dána k adopci a následně adoptována manžely Nell a Thomasem Te Kanawovými. Kiri se aktivně hlásí ke svým maorským kořenům a aktivně propaguje maorskou hudbu, což běžný člověk, který nezná její rodinné pozadí, vyhodnotí tak, že se Kiri zbláznila. Dle mého názoru nejde maorský folklór s jejím školeným operním sopránem ani trochu dohromady. Posuďte to zde.

Pocit, že se Kiri zbláznila jsem měl během let opakovaně. Její komentář k Suzan Boyle, kde jí v roce 2012 onačila termínem, který neumím přeložit, mě uvedl do rozpaků. Kdybych ho náhodou přeložit uměl, myslel bych si něco hodně ošklivého. Říkal jsem si tenkrát, proč to dělá a proč má tohle zapotřebí. Ona se svých královských výšek přeci nemusí takové věci říkat a klesat na takovou úroveň. Ale budiž, když La Divu miluješ, odpustíš jí i zapékání štěňátek do sýrových baget.

Vzdělání získala na Koleji svaté Marie v Aucklandu. Zpěv studovala u Mary Leo Nicol.

V roce 1967 se během seznamovací akci seznámila s Desmondem Parkem, kterého si za 6 týdnů vzala. Pár adoptoval dvě děti, a nakonec se rozvedl v roce 1997.

Kiri se ostře vyhranila proti snahám svého nevlastního bratra Jima Rawstrona s ní navazovat nějakou rodinnou vazbu. Jejich setkání skončilo novinovým skandálem. Kiri bude asi dost nesmiřitelná.

Začínala jako popová hvězdička v oboru mezzosoprán, kde v různých klubech bavila publikum nejen zpěvem, ale i komickými scénkami.

Její jméno se začalo objevovat v novinách a finální průlom nastal v roce 1963, kdy se umístila na druhém místě v pěvecké soutěži „Mobil Song Quest“, kde zazpívala árii z Pucciniho Toscy „Vissi d´Arte“.

Dále se v roce 1966 zapsala do Londýnského operního centra, kde studovala zpěv u Very Rozsy.

Její první vystoupení na operním jevišti proběhlo v roce 1966, když vystoupila ve vedlejší mezzo roli „Druhé Dámy“ v Mozartově Kouzelné Flétně.

V roce 1967 ji dirigent Richard Bonynge, manžel Joan Sutherland, doporučil přechod do sopránové polohy.

Její vystoupení v koncertním provedení Purcellovy opery Dido a Aeenaes o rok později vzbudilo senzaci a znamenalo definitivní průlom v její kariéře.

Já nebudu opisovat všechny mety a jeviště, kde Kiri vystupovala. To si jistě každý najde.

Její báječný lyrický soprán byl kombinován s výrazným fyzickým vzhledem (spíše byla zajímavá než přímo krásná) jí předurčil k metám nadoblačným.

V Covent Garden debutovala v roce 1971

V Metropolitní opeře debutovala v roce 1973 v roli Desdemony ve Verdiho Otellovi, kde zaskočila za nemocnou Teresu Stratas, vedle Jona Vickerse. Lyrická role Desdemony se později stala jednou z jejích signaturních rolí.

Úspěšná byla například i jako Tosca, což vzhledem k lyrickému charakteru jejího hlasu bylo docela překvapivé.

V roce 1982 jí byl udělen šlechtický titul Dame.

26. 1. 1990 titul čestný člen řádu Austrálie za službu umění.

17. června 1990 – Čestný řád Nového Zélandu

A v roce 2018 – britský řád za službu hudbě.

V roce 2012 jí posluchačská veřejnost udělila titul Klepna roku za neuvážené výroky směrem k Suzan Boyle, ale to je jen vtip.

V roce 1984 ji dirigent a autor West Side Story, Leonard Bernstein přizval k oficiálnímu nahrávání svojí verze zmíněného muzikálu, kde vystoupila jako Maria vedle Josého Carrerase a Tatiany Troyanos. Tato nahrávka je klenotem v mojí sbírce, i když zde musím podotknout, že anglicky mluvící posluchači rodí ze zmíněné nahrávky zakrslá koťátka v záchvatech nezvládnutelného odporu. Zvolené akcenty jsou prostě špatně, neodpovídají akcentům a etnické příslušnosti postav v muzikálu. My, co ty akcenty neslyšíme, nám je taková věc úplně volná. Docela nedávno jsem si na FB notoval s nějakým Francouzem, že je to úplně božské.

Úspechů bylo docela dost.

Zde bych zmínil nějaké operní filmy:

Ztvárnila Donu Elviru ve filmu amerického režiséra Josepha Loseyho Don Giovanni (1979), kde vystoupila vedle Ruggera Raimondiho a také hraběnku ve filmu Jeana-Piera Ponella Figarova svatba (1976) vedle Hermanna Preye a Fischera Dieskau.

Hlavně tu Figarku bych doporučil ctěné pozornosti. Je opravdu dobrá.

13. září 2017 Kiri ukončila divadelní kariéru a odešla do důchodu. Nutno podotknout, že její pozdní výkony byly jen chabým obrazem původní glorioly, viz ukázka a její některé neuvážené výroky hnuly řadě lidí docela žlučí.

My si ale ale budeme pamatovat Kiri na vrcholu kariéry a ty úlety způsobené ústupem ze slávy, který přinesl věk, jí odpustíme.

Kiri Te Kanawa a Jeremy Irons, My Fair Lady (rok 1987)