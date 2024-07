Dame Joan Sutherland, La Stupenda

Tuto neuvěřitelnou Australanku s velmi výraznou bradou, tak slavnou, že z ní lidé dostávali mdloby, dnes široká veřejnost nezná. Její lesklý hlas a hlavně ty neuvěřitelné trylky a šokující staccata byly úžasné a je chyba ji neznat

Dame Joan Sutherland

(7. 11. 1926 – 10. 10. 2010)

· Co to melu? Tady se podíváme. Dame Joan a její kulometná palba

https://youtu.be/KQ7IT5T9ef0

· Jsem si vědom, že je to pro netrénované ucho nepříjemné. A zkusíme něco jiného. Ten zvláštní účes byl její trademark a roky se řešilo, zda v těch vlasech má nebo nemá překližkovou výztuhu. Leontyne Price se svým jedovatým jazykem to komentovala, že kdyby si opravdu myslela, že Joan nosí ve vlasech překližkovou výztuhu, dávno by si zkusila sahnout.

· Narodila se skotským rodičům v australském Sydney. Zpívala od 18 let. Začínala jako mezzosoprán. Vyhrála v Austrálii pěveckou soutěž a pak odjela studovat zpěv do Londýna, kde už jí školili jako soprán. Inspirována Kirsten Flagstad se snažila studovat dramatické role a prosadit se jako wagnerovská pěvkyně.

· V roce 1954 se vdala za dirigenta Richarda Bonynga. Měli spolu syna Adama.

· Richard je dle mého názoru špičkový a úžasný dirigent. Řada lidí ho nenávidí a bude vám tvrdit, že byl gay a s Joan žil jen na oko a že je to nepřijatelné. Nikdy jsem nepochopil, jak tohle souvisí s Richardovým dirigováním. Navíc, co je sakra, komu do toho, byla to jejich věc. Tvrdí se, že spolu žili dobře.

· Richard Joan přesvědčil, aby opustila Wagnerovské vody a začala se věnovat koloraturnímu žánru. Dle mého názoru, ale wagnerovská škola nechala stopy, a proto to bylo takové.

· Nebudu opisovat z jejího životopisu a přejdu k osobním dojmům.

· Hlavní problém byl dikce. Já umím italsky špatně, ale i já poznám, že jí není rozumět ani slovo. Ona ale koloratura o srozumitelnosti moc není. Já bych to neviděl tak dramaticky.

· Je zde horší problém, Joan nezvládla včas odejít a dostavila se úplně šílená hlasová nestabilita. A od toho se odvíjí můj komplikovaný vztah s Joan. Jako první nahrávku jsem slyšel něco velmi pozdního v její kariéře a bylo to opravdu strašné. Na dlouhou dobu mě to otrávilo a Joan jsem nesnášel. Já vůbec nevím, proč to těm lidem neřeknou, že ta nahrávka není akceptovatelná nebo, že to neslyší oni. Ale Joan měla intergalaktický status La Stupendy a prostě jí to neřekli. V poslední době si mého operního vyšilování řada lidí všimla tady na FB a stal jsem se jedním z nejbláznivějších členů mnoha FB skupin. Řada lidí mi psala, jak si s Joan dopisovali a jaká byla úžasná ženská. Hučeli do mě, že se mám k tomu vrátit, že nebudu litovat. Učinil jsem tak a rozhodně toho nelituji. Lhal bych, kdybych tvrdil, že je to velká láska. To nebude nikdy. Ale je zde hluboký respekt a přestal jsem se těch nahrávek bát. Je to zcela výjimečné, jen si to chce dát pozor, aby to nebylo moc pozdní.

· Joan je synonymem pro italské belcanto. Donizetti a Bellini… Já koloraturní zpěvačky označuji přátelským termínem „ultrazvukovky“. Nemyslím to zle a tento termín je prostě humorná nadsázka. Ale ten termín v uvozovkách se na Joan prostě použít nedá.