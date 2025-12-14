Dame Janet Baker, mezzosoprán
Dame Janet Baker, mezzosoprán
(*21. srpna 1933 - )
Janet Baker je jednou z největších anglických operních zpěvaček, i když je u nás prakticky neznámá. Zde bych však poznamenal, že se Baker proslavila hlavně jako koncertní pěvkyně a interpretka klasických písní. Zatímco operní svět obcházel extrovertními primadonami, Janet Baker dobyla své publikum něčím zdánlivě obyčejným: naprostou pravdivostí.
Možná bychom mohli začít ukázkou jejího legendárního vystoupení v Mahlerově 2. symfonii pod vedením Leonarda Bernsteina z roku 1973. Celý koncert není jednoduše dostupný, což je velká škoda. Jsem si vědom, že někteří lidé při vyslovení jména Gustav Mahler dostávají škytavku z odporu, který to vzbuzuje, ale prosím, dejte tomu šanci.
https://youtu.be/K6MRfaA4n78?list=RDK6MRfaA4n78
Přistoupíme k tomu jinak, než to obvykle dělám. Myslím si, že asi nemá smysl opisovat z různých zdrojů životopisné údaje. To si každý najde. Snad bych jen několik bodů:
- Celé jméno: Janet Abbott Baker
- Narození: 21. srpna 1933, Hatfield, Hertfordshire, Anglie
- Hlasový obor: mezzosoprán
Vzdělání a začátky
- Studovala na Royal Academy of Music v Londýně
- Na začátku kariéry se věnovala především oratorní a koncertní činnosti
Dále bych uvedl, že Dame Janet je původně bankovní úřednice, že jí v dětství zemřel na srdeční vadu starší bratr, což formovalo její emoční život a přispělo k těm slavným interpretačním dovednostem. V roce 1956 ji na přechodu srazil autobus a od té doby ji bolí záda. Pak je zde zajímavost, že její první vystoupení v opeře bylo ve Smetanově opeře Tajemství. Do důchodu z prken, která znamenají svět, odešla v roce 1982. Pokračovala pak koncertováním a občasným zřídkavým nahráváním až do roku 1990.
Přehled operních rolí najdete na Wiki, stejně tak je tam popsána její spolupráce s různými dirigenty, jako byl Leopold Stokowksi nebo jako je Simon Rattle. Její kariéra je velmi úzce svázána s barokní operou a díly Benjamina Brittena. Mimo operní role ji proslavila také koncertní činnost v oratoriích a písních Lieder. Její vystoupení a nahrávky dnes patří ke světovému zlatému fondu klasické hudby. Janet Baker byla pověstná schopností interpretovat hudbu, kterou by běžný posluchač mohl považovat za nesrozumitelnou či dokonce odpudivou, způsobem natolik lidským a přesvědčivým, že fungovala i na „normálního člověka.“
Baker byla prototypem „dirigentovy pěvkyně“ – jejího umění si cenili takoví rozdílní mistři jako Barbirolli, Bernstein, Boult nebo Davis. Její Mahler (zejména Píseň o zemi a Rückert-Lieder) nebo Elgarovy Sea Pictures patří k nedostižným standardům.
Dame Janet je nositelkou mnoha vyznamenání a ocenění a ty já opravdu nebudu opisovat.
V roce 1957 se Janet provdala za Jamese Keitha, se kterým zůstala až do Jamesovy smrti v roce 2019. Manželství zůstalo z kariérních důvodů bezdětné. Nyní se věnuje pedagogické činnosti a je žijící legendou operního Olympu.
Dodnes je Dame Janet Baker vzorem pro generace pěvců. Neukazovala nám bohyni na podiu, ale lidskou bytost, která prostřednictvím hudby hledá a sdílí nejhlubší pravdy o životě, lásce a ztrátě. Její umění připomíná, že největší síla často nepřichází v hromobití, ale v dokonale artikulovaném šepotu.
„Zpívat je pro mne jako mluvit – jen s větší přesností citů.“ – Janet Baker
Ukázky:
Thy Hand Belinda… When I am laid in the Earth, Henry Purcell, Dido a Aeneas
https://youtu.be/D_50zj7J50U?list=RDD_50zj7J50U
D’amour l’ardente flamme, Hector Berlioz, La Damnation de Faust
Plaisir d’amour, Jean-Paul-Égide Martini
https://youtu.be/aWNiKOBu3jE?list=RDaWNiKOBu3jE
An die Music, Franz Schubert… ale Jiří, vždyť je to německy! Kupte si gumové lízátko, řada věcí, které v klasické hudbě za něco stojí, jsou německy. S tím se nic neudělá.
https://youtu.be/Pt19nrxdVb4?list=RDPt19nrxdVb4
Sea Pictures, Sir Edward Elgar – vokální ráj
https://youtu.be/GauIMo8Manc?list=RDGauIMo8Manc
Zdroje:
https://www.rcm.ac.uk/singingasong/oralhistorycategory1/janetbaker/
Jiří Zedník
