Covidová krize, mRNA vakcinace a podobné věci.

Covidová krize
Když jsme u té dojmologie, která spočívá ve zpochybňování vědeckých dat, jsou zde i další obory. Čelit onomu zpochybňování je tak trochu boj s větrnými mlýny. Extremisté existují na obou stranách.
V období covidové krize napáchala řada „vědců“ obtížně napravitelné škody na vnímání vědy veřejností. Mám na mysli konkrétně lidi jako Flégr, Kubek nebo Hořejší.
Pan profesor Hořejší je jistě respektovaný vědec a za jeho kariérou stojí velký kus práce. Nicméně jeho arogantní projevy, neschopnost vysvětlovat věci na bazální úrovni a nepříjemný hlas vedly k tomu, že řada lidí usoudila, že je to prostě komik.
Já si projedu jeho jméno na Web of Science a hned vidím, jaký typ vědecké práce dělá a jaké má výsledky. To běžný člověk udělat nemůže.
Samozřejmě, stopa na WoS nic nevypovídá o charakteru člověka.
Já pana profesora osobně neznám a nemohu se tedy k jeho charakteru nijak vyjadřovat.
Celkový dojem některých s covidem spřažených osob mám ale velmi nepříznivý. Zdůrazňuji, že to myslím obecně a nevztahuji to k nikomu přímo. Ať si to každý zhodnotí sám. Jejich arogance, shazování názorových oponentů bez řádného vysvětlení, neschopnost vysvětlit svoje názory bez povyšování a sklon hystericky distribuovat paniku, to se mi vůbec nelíbilo. Jak mám někomu vysvětlit, že jsem přední vědec, když se tvářím jako vyděšený zajíc a bez dalšího vysvětlování vykřikuji, že všichni zemřeme?
Jako příklad bych uvedl hysterizující projevy Dr. Kubka, které mi přišly až na hranici směšnosti.
Flégr je standardní exot. Bohužel ho od vidění znám. To nechávám zcela bez komentáře.
Pak je tu celkově ta šílená již zmíněná hysterie, která celou situaci doprovázela. Něco podobného bylo oprávněné v prvním kole krize, kdy se nevědělo, jaký virus se objevil a co přesně způsobuje.
Od určitého bodu to však byla hysterie zjevná – a je zajímavé, že to bylo celosvětové. Nechápu přesně, co to mělo znamenat. Opravdu se mi místy zdálo, že distribuce hysterie a paniky má spíše politický cíl, nikoli zdravotní.
Na stranu druhou, z opačné strany barikády, byly mi vmeteny dvě údajné odbornice na vakcinaci jako mezinárodně uznávané vědkyně. Prof. Anna Strunecká a MUDr. Eleková a jejich údajné mezinárodní studie. A zde je problém, protože splňuje-li studia kritéria vědecké práce, tak, aby byla opravdu mezinárodně uznávána, bude indexována Web of Science. A WoS žádné takové studie nevidí. Prof. Strunecká je navíc fyzioložka v penzi. V oboru vakcinologie nemá jedinou publikaci. Publikovala jen nějaké beletristické studie, které mají stejnou váhu jako to, co teď právě píšu. Nemyslím to zle, moc mě překvapilo, že zmiňované dámy nemají žádné takové studie. Jejich výroky jsou tedy v úrovni tohoto mého textu.
S tím je spojena tendence lidu obecného automaticky věřit nějakým konspiracím a tragickým scénářům. Jsou-li tyto scénáře pravdivé, projeví se to ve statistikách. Na zhodnocení statistik je ještě brzy. Je zde ten pokles porodnosti. Já ale nevím, co si mám o tom myslet. V tabulkách mortality není žádný dramatický nárůst, alespoň zatím.
Jsou zde tvrzení, že virus nikdy nebyl izolován a že následné PCR testování je podvod. Tohle je prostě nesmysl. Virus byl sekvenován, izolován a fotografován. Virus rychle mutuje a PCR test se musí neustále modifikovat, aby sledoval jeho aktuální sekvenci. Správně provedený (!) PCR test má spolehlivost 97 % ba více. S tím správným provedením mohou být někdy trochu potíže. PCR testy v medicínských laboratořích provádí několik mých známých. Běhen covidové krize se někteří z nich málem zhroutili. Vzorků bylo nekonečně a je to jejich odpovědnost, že testy budou dobře. Tohle normální lidé vůbec netuší, jak stresující to může být.
Jsou zde věci, které opravdu nedokážu pochopit. Když je sem napíšu, tak mě určitá skupina lidí sežere za živa. Například nevím, jak přišel Bill Gates k autorství viru a autorství vakcín. Já nevím, zda jeho společnost do toho něco investovala, ale on není vědec a nemyslím si, že by měl nějaký zájem na vyvražďování populace.
Doktor Anthony Fauci je další případ. Doktor Fauci je autorem asi 1 300 publikací na téma HIV a dalších nemocí. Je to velmi nepříjemný člověk bez smyslu pro humor, navíc bez schopností lidsky komunikovat. Jeho zmatená komunikace během covidu, nepříjemné osobnostní vlastnosti, plus podezření na vazby na farmaceutický průmysl, vedly k tomu, že mu bylo přišito autorství viru HIV a autorství viru Covid 19. Obojí je nesmysl. On je jen asociál a na vývoji viru se určitě nijak nepodílel. Je to směšné. Zda má nějaké vazby do farmakoprůmyslu, to nevím a není to moje věc.
Covidová vakcinace
Jsou zde tvrzení, o turborakovinách a kardiovaskulárních problémech. A já si dovolím to trochu rozporovat. Slyším to z mnoho stran a já si nedovolím to jen tak prohlásit za nesmysl. Určitě není pravda, že by se po vakcínách nějak výrazněji umíralo – ve statistikách nic takového není. Tím netvrdím, že se to ještě neprojeví, pouze čas dá odpovědi.
Proklamovaný nárůst některých onemocnění nejsem schopen rozsoudit, nemám k tomu dostatek dat a je na to brzy. Některé předběžné publikace naopak tvrdí, že covidová vakcinace naopak prodloužila život lidem s terminální rakovinou. Opět bych to bral malinko s odstupem. Ještě neuplynulo dost času.
Je zde jeden bod, že očkování vždy přináší určitou míru rizika. Kdyby si alespoň antivaxeři dali tu práci a našli si skutečné kauzy, které očkování přineslo. Určitě jich není málo. Ale oni v rámci dojmologie vyhlašují, že španělská chřipka v letech 1917 – 1918, byla vyvolána očkováním. To je nesmysl, v té době bylo očkování proti virovým onemocněním nemožné.
Je zde základní bod, že kdyby se po vakcínách umíralo tak, jak odpůrci tvrdí, výrobce preparáty sám stáhne. Oni se ničeho nebojí tak, jako kdyby je někdo žaloval a spojitost mezi úmrtími a vakcinací prokázal. To by je zničilo. Zaplatili by takové odškodné, že byste tomu nevěřili.
Nesmyslné výroky o eliminaci obyvatelstva nebo nedej bože o nanobotech neberu vážně. Je to snůška nesmyslů.
Já chápu lidskou potřebu vzhlížet k nějakým bájím a tajemstvím a jsem schopen pochopit téměř vše. Co nechápu, jsou výroky odpůrců vakcín, že to obsahuje grafen. Ti, kteří to tvrdí, evidentně netuší, co grafen je. Je to naprosto nerozpustná forma uhlíku. Uvažoval jsem, zda by diamantový prach nebyl stylovější.
mRNA technologie přináší do budoucna mnoho nadějí a příslibů. Studuje se téměř 30 let.
Covidová vakcína byla získána úpravou vakcíny proti ebole, která měla za sebou téměř kompletní klinické testování. Tím ale také určitě netvrdím, že uvedení přeprogramovaného preparátu nemohlo být mírně unáhlené.
Druhá důležitá věc je, že vakcíny proti covidu úplně nefungují tak, jak bylo slibováno.
Hysterické výstupy některých vědců, cílené na to, aby se populace nechala očkovat, situaci spíše uškodily.
Výroky typu „kdo se nenechá očkovat, zemře strašlivou smrtí“ nebo že „je pekla zplozenec“, určitě nebyly promyšlené a vedly k dalšímu nárůstu nedůvěry ve vědecké instituce. Ještě bych se s tím vyrovnal, kdyby vakcíny fungovaly, jak bylo proklamováno. Ale sám jsem covid opakovaně měl, a to mám všechna očkování.
Opět je zde zjevná neuchopitelná přítomnost něčeho politického. Já musím připustit, že je možné, že mRNA technologie byla komercionalizována příliš brzy, že to na ní chtělo ještě makat. To ale nevím, odpověď dá pouze čas.
Navíc bylo opravdu zjevné, že někteří hysteričtí covidáři měli ze situace přímý finanční prospěch — například pan Prymula a další.
Odnesl jsem si z toho poučení, že když někdo neumí komunikovat s veřejností, nemá se o to pokoušet.
