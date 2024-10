Co obnáší být balbutik?

Zadrhávám odjakživa. Být chronicky užvaněný a koktat, nejde moc dohromady a je to v podstatě prokletí.

Obnáší to koktat neboli zadrhávat. Říkáte si, že je moderní doba. Společnost je tolerantní a to, co říkáš, není problém. Nevím, proč si to myslíte. Zkuste jít do trafiky, koupit noviny a zadrhávat při tom. Věřím, že to ani nezkusíte, bude vám to trapné. Pokud to zkusíte, dozvíte se věci, které jste nepotřebovali vědět.

Zadrhávám odjakživa. Poprvé jsem to opravdu zaregistroval v první třídě. Paní učitelka se ptala na geometrické útvary a já vstal, řekl, že je to „o-o-o-obdélník“. Celá třída se začala smát. Na to se nezapomíná. To ponížení bylo nepředstavitelné. Není krutější uskupení lidí než kolektiv dětí.

Jsem zahořklý? Samozřejmě že ano, kdo by nebyl. Vybudoval jsem si však obranu a pohledy stranou nevnímám. Nevnímám úšklebky ani oči obrácené v sloup. Opravdu to tak je? Mám svou sarkasticky ironickou pózu, která je zdánlivě neproniknutelná. Řada lidí mě za to docela nesnáší. Jsem si vědom, že to může být docela otravné. Dělám si občas srandu ze všeho a za každou cenu. Bývá to pitomé a lidé to někdy nechápou.

Jsem uzavřený, jsem zvyklý být sám. Netvrdím ale, že mi to vyhovuje. Ono být chronicky užvaněný a zadrhávat, to nejde moc dohromady. Kde mě to postihlo nejvíce? Myslím si, že na partnerském životě. Na jeho pozdním začátku a pravděpodobném brzkém konci. Pláč nepomůže. Erotika a láska jsou dvě různé věci, i když jsou příbuzné a jdou ruku v ruce.

Jedna věc je jistá: lidská existence je konečná. Erotiku si za řeku mrtvých s sebou určitě nevezmu, tu potřebuji právě teď. Lásku snad ale ano, tu bych si rád s sebou vzal, pokud je za tou řekou něco jiného než tma.