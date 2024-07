Claudio Abbado a Riccardo Muti, Verdiho Macbeth, recenze dvou nahrávek z roku 1976

Dvě interpretačně velmi odlišné nahrávky této opery, verze z roku 1865. Já neumím rozhodnout, která je lepší, a proto je dáme vedle sebe.

A vezmeme to podle na střídačku

Claudio Abbado

Abbado měl k dispozici Shirley Verrett jako Lady Macbeth. Já opravdu netuším, kde bych s těmi superlativy začal. Shirley je zde naprosto božská. Její spodní rejstřík byl vždy jako sen a tady se to projevuje úplně naplno. I když byla Falcon, její výšky zde zase tak nezáří, i když zazpívá co chce a co role potřebuje.

Riccardo Muti

Muti měl k dispozici Fiorenzu Cossotto jako Lady Macbeth. Já opravdu netuším, kde bych s těmi superlativy začal. Fiorenza je zde prostě božská. Její horní rejstřík byl vždy jako sen a tady se to projevuje naplno. Spodní tóny zase tak nezáří, i když zazpívá co chce a co role potřebuje.

Každá dáma je prostě úplně jiná a je jen na vás, kdo se vám líbí více. Moje srdce patří Shirley, ale to je jen moje věc.

Claudio Abbado

Macbeth v Abbadově nahrávce je Piero Cappuccilli. Je to starý dobrý Cappuccilli jak ho známe a milujeme. Možná je jeho interpretace příliš učesaná a nezdůrazňuje slabošskou povahu tohoto charakteru. Ale je to jen pocit.

Riccardo Mutti

Obsadil do role Sherrilla Milnese a tomu přičítám body za interpretaci této role zase na oplátku.

Zbytek castu je v obou případech opět kvalitativně srovnatelný. Carreras se mi v Mutiho nahrávce líbí více než Domingo v Abbadovi (Macduff) a Ghiaurov se mi v Abbadově nahrávce líbí více než Raimondi v Mutim (Banco)

Abbadovy čarodějnice jsou o něco méně hrozivé než Mutiho.

Dirigentské vedení je v obou případech excelentní stejně jako technická stránka nahrávky. Muti dává snad o něco rychlejší tempa a technici dali do Mutiho verze více prostoru, zatímco Abbadova verze je malinko komornější. Je věcí osobních preferencí, co vyberete.

Tak mám vybrat jednu nebo druhou? Já myslím, že potřebujete všechny tři. Zapomněli jste na Leinsdorfa.

A hodnocení stejné jako u Leinsdorfa 9.8/10